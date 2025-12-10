GHV Hotel & Spa lancia il suo fine dining: Wine Room racconta il territorio vicentino

A Creazzo (Vi) apre Wine Room by Luca Tegon, il nuovo ristorante fine dining all’interno del GHV Hotel & Spa di Creazzo. La cucina italiana contemporanea dello chef veneto valorizza il territorio, con piatti stagionali ispirati a ingredienti locali, mentre l’hotel unisce ospitalità, benessere e spazi congressuali. L’apertura rappresenta un passo importante per il panorama gastronomico vicentino, offrendo un’esperienza che integra alta cucina, design contemporaneo e legame con il territorio.

Wine Room by Luca Tegon: la sala (foto Valentina Galimberti Ballarin)

Luca Tegon: formazione internazionale e attenzione al prodotto

Alla guida della cucina c’è Luca Tegon, trentenne originario di Nervesa della Battaglia, che ha costruito il suo percorso professionale in alcune tra le cucine più importanti d’Europa. Tra le esperienze più significative figurano il Mirazur* di Mentone, il Flocons de Sel* di Megève, la Vague d’Or* di Saint-Tropez, la Stüa de Michil di Corvara e il Marchesino di Gualtiero Marchesi a Milano.

Lo chef Luca Tegon

Questa formazione internazionale ha permesso allo chef di sviluppare una sensibilità gastronomica rigorosa ma spontanea, profondamente legata alla materia prima. «Mi piace partire dal prodotto, non dalla tecnica», racconta Tegon. «Ogni ingrediente ha una voce, e il nostro compito è ascoltarla e accompagnarla, non coprirla».

Wine Room: cucina contemporanea e legame con Vicenza

Il menu degustazione della Wine Room interpreta la cucina italiana con uno sguardo contemporaneo e un forte legame con la provincia di Vicenza. La tradizione incontra la ricerca, la stagionalità diventa narrazione e il territorio si traduce in sapori nitidi e riconoscibili. Piatti come la tartare di gambero rosso con carciofo croccante e vinaigrette al limone e miele, il foie gras con broccolo fiolaro, tartufo nero e purea di topinambur, i ravioli di sarda di lago con consommé di lische e buccia di patata arrostita, il risotto al sedano rapa con castagne e pancetta e il filetto di capriolo con cappuccio fondente e frutti rossi, fino al fondente al cioccolato con gelato stracciatella e coulisse di melograno delineano un percorso che combina consistenze, aromi e ricordi in modo equilibrato. Il legame con la città si manifesta nella scelta dei fornitori, nelle ispirazioni stagionali e nella volontà di rappresentare una cucina che dialoga con il territorio, senza rinunciare alla leggerezza e alla precisione tecnica.

Wine Room: un nuovo punto di riferimento per il territorio

La nascita della Wine Room si inserisce nella visione del direttore dell’hotel, Riccardo Bacchi Reggiani, che considera il ristorante un tassello fondamentale nel percorso di evoluzione della struttura. «Un luogo dove chi vive qui può scoprire una cucina attuale e identitaria, e chi arriva da fuori può trovare un racconto autentico di Vicenza attraverso il gusto», spiega. Quindi aggiunge: «Wine Room rappresenta un passo importante per l’hotel. Un ristorante che nasce per avere una voce propria e per dialogare con il territorio vicentino con una cucina contemporanea, elegante e coerente»

Wine Room by Luca Tegon: Foie gras, broccolo fiolaro, tartufo nero, purea di topinambur e salsa al vino rosso (foto Valentina Galimberti Ballarin) 1/7 Wine Room by Luca Tegon: Tartare di gambero rosso, carciofo croccante, gelatina al Cynar e vinaigrette al miele e limone (foto Valentina Galimberti Ballarin) 2/7 Wine Room by Luca Tegon: Ravioli ripieni di sarda di lago, cavolfiore, uova di aringa, consommé delle sue lische e buccia di patata arrostita (foto Valentina Galimberti Ballarin) 3/7 Wine Room by Luca Tegon: Risotto al sedano rapa, castagne, pancetta e salsa vegetale (foto Valentina Galimberti Ballarin) 4/7 Wine Room by Luca Tegon: Filetto di capriolo, cappuccio fondente, mostarda di pere e frutti rossi, la sua salsa (foto Valentina Galimberti Ballarin) 5/7 Wine Room by Luca Tegon: Kiwi, cocco, gel di limone e pepe lungo (foto Valentina Galimberti Ballarin) 6/7 Wine Room by Luca Tegon: Fondente al cioccolato, gelato stracciatella, coulisse al melograno (foto Valentina Galimberti Ballarin) 7/7 Previous Next

La città offre un patrimonio unico, tra architetture palladiane, paesaggi collinari e produzioni locali artigianali. Wine Room by Luca Tegon nasce per interpretare questo patrimonio in chiave contemporanea, diventando un indirizzo per chi desidera vivere Vicenza attraverso la sua cucina. Il ristorante accoglie gli ospiti dal giovedì al sabato, solo a cena, con prenotazioni già aperte.

GHV Hotel & Spa: accoglienza, benessere e funzionalità

Nelle vicinanze del Golf Club Vicenza, ai piedi delle colline che circondano la città, il GHV Hotel & Spa accoglie i propri ospiti in un contesto moderno e funzionale. La struttura sorge in una zona residenziale e tranquilla, dove il ritmo rallenta e l’atmosfera invita al benessere. L’area wellness, con centro estetico e spa, e durante la stagione estiva una piscina esterna in cui concedersi momenti di relax o un pasto frugale, rappresenta il cuore rigenerante dell’hotel. Completa la struttura la zona congressuale, con sei sale e spazi modulabili pensati per ospitare meeting ed eventi, rendendo il GHV un punto di riferimento per il territorio e per chi cerca un luogo in grado di coniugare ospitalità e funzionalità. Il comparto ristorativo è parte integrante dell’identità dell’hotel e trova la sua espressione più contemporanea nella Wine Room by Luca Tegon, il nuovo ristorante fine dining dove viene proposto un menu degustazione con attenzione al territorio e spunti dalle esperienze internazionali dello chef.

Il GHV Hotel e Spa di Creazzo

La direzione dell’hotel è affidata, come detto, a Riccardo Bacchi Reggiani, un professionista con una lunga esperienza nel settore dell’hotellerie di alto livello maturata in contesti nazionali e internazionali. Il suo percorso lo ha portato a ricoprire ruoli di responsabilità nella gestione di strutture di prestigio, sviluppando competenze trasversali nella direzione operativa, nel management strategico e nella valorizzazione dell’esperienza dell’ospite. Sotto la sua guida, l’hotel continua un percorso di crescita che integra accoglienza, benessere e ristorazione in un progetto armonico.