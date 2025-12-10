Vipiteno e il richiamo delle Campane di Natale: atmosfere e orari del mercatino

Il Mercatino di Natale di Vipiteno rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’Alto Adige – Südtirol. Dedicato quest’anno alle Campane di Natale, propone un’esperienza avvolgente tra luci calde, suoni melodiosi e profumi tipici dell’avvento. Il periodo si apre con l’inaugurazione del 27 novembre e si conclude il 6 gennaio 2026.
La Torre delle Dodici, simbolo di Vipiteno, veglia sul mercatino
Ad accogliere i visitatori, le vie del centro storico imbiancate, le luminarie e il profumo di vin brulè, “Spitzbuam”, “Zelten” e “Stollen” appena sfornati. Le celebri campane che accompagnano Vipiteno durante tutto l’anno diventano protagoniste, creando un richiamo emotivo che caratterizza l’intero percorso espositivo.
Artigianato altoatesino e addobbi fatti a mano lungo le vie del mercatino
La programmazione di apertura degli stand è studiata per accogliere visitatori in ogni momento della giornata, con un’offerta gastronomica ricca e rappresentativa dell’Alto Adige.
Vipiteno: il borgo altoatesino che ospita il Mercatino di Natale
Vipiteno, tra i Borghi più belli d’Italia, sorge a quasi 1.000 metri di quota ed è considerata la città più alta dell’Alto Adige. La Torre delle Dodici, datata 1470, domina la scena del mercatino e diventa un punto di riferimento suggestivo per i visitatori.
Vipiteno imbiancata sotto le luci natalizie del Mercatino di Natale
Nel periodo dell’avvento, l’intera città assume un ritmo diverso: case e negozi si vestono con decorazioni artigianali, mentre le melodie natalizie riempiono l’aria insieme all’intenso aroma della legna che arde nei camini. L’atmosfera è completata dai cinque Mercatini originali dell’Alto Adige, noti per la qualità dell’artigianato e dei prodotti tipici.
L’atmosfera dell’avvento in Alto Adige: luci, profumi e artigianato locale
Le montagne innevate, le vie illuminate e il calore delle decorazioni rendono Vipiteno una meta ideale per chi cerca un’esperienza autentica durante l’avvento. L’attenzione ai prodotti artigianali e alle specialità del territorio rappresenta uno degli elementi più apprezzati, insieme al clima accogliente che caratterizza il centro storico.