Vipiteno e il richiamo delle Campane di Natale: atmosfere e orari del mercatino Il Mercatino di Vipiteno torna fino al 6 gennaio 2026 con il tema delle Campane di Natale. In uno dei Borghi più belli d’Italia, ai piedi delle montagne innevate, il centro storico si anima di luci, profumi e artigianato