11 dicembre 2025

nelle Marche

Il Natale nel borgo marchigiano di Corinaldo incanta fino al 6 gennaio

Corinaldo celebra il Natale con un ricco calendario di eventi tra luci, mercatini, spettacoli, laboratori e momenti culturali. Il borgo marchigiano, addobbato per le feste, accoglie visitatori fino al 6 gennaio 2026

11 dicembre 2025 | 12:13

Indice dei contenuti

Fino al 6 gennaio 2026, il Gran Natale di Corinaldo accompagna uno dei Borghi più Belli d’Italia in un mese dedicato alle atmosfere natalizie, alle luci soffuse e ai momenti di condivisione. In questo borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, le feste diventano un invito a vivere il centro storico con un ritmo più lento e accogliente.

Corinaldo durante il periodo natalizio, con il centro storico avvolto dalle luci delle feste (Foto Bianca Pasquini)

Mercatini di Natale e iniziative nelle domeniche del 14 e 21 dicembre

Le domeniche 14 e 21 dicembre trasformano Corinaldo in una grande casa in festa. Tra musiche natalizie, spettacoli itineranti e laboratori creativi, il borgo accoglie famiglie e visitatori con un programma ricco di attività. Nei banchi del Mercatino di Natale trovano spazio artigianato locale, sapori tipici e prodotti del territorio che raccontano la bellezza delle Marche.

banchi del Mercatino di Natale tra artigianato locale e prodotti del territorio (Foto Bianca Pasquini)

Pista di pattinaggio e luoghi iconici del Natale di Corinaldo

Tra le attrazioni più amate spicca la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita a Porta del Mercato. Circondata dalla cinta muraria medievale, è divenuta un punto d’incontro per grandi e piccoli, tra risate, scivolate e momenti da ricordare.

La pista di pattinaggio su ghiaccio incorniciata dalle mura medievali di Corinaldo (Foto Bianca Pasquini)

Spettacoli, laboratori e mostre tra teatro, biblioteca e spazi culturali

Il calendario culturale propone appuntamenti pensati per ogni età. Il Teatro C. Goldoni ospita spettacoli e concerti, mentre la Biblioteca Comunale apre le porte ai più piccoli con letture animate e laboratori. Le mostre “Mirabilia Marche”, dedicata all’artista Claudio Ridolfi, e il 40° concorso fotografico “Mario Carafòli”, offrono uno sguardo coinvolgente sulla creatività e sull’identità del territorio.

Scopri con noi i migliori Mercatini di Natale

La Casa di Babbo Natale e il presepe artistico di Santa Apollonia

Il Natale di Corinaldo richiama ogni anno visitatori attratti dalle sue attrazioni più amate: la Casa di Babbo Natale e il presepe artistico-meccanico della Contrada di Santa Apollonia, un allestimento che si rinnova mantenendo il suo fascino unico. Il borgo si illumina con installazioni che avvolgono vie e piazze, rendendo la passeggiata ancora più suggestiva.

Il presepe artistico della Contrada di Santa Apollonia (Foto Bianca Pasquini)

La Festa della Befana del 6 gennaio 2026

Il calendario si chiude con la Festa della Befana del 6 gennaio 2026 nella Contrada di Madonna del Piano: un pomeriggio di giochi, dolci, musica e sorrisi che restituisce a tutti lo spirito più autentico delle feste. Ingresso gratuito.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
