Regalare una pizza per Natale? Da VICO Pizza&Wine a Roma si può

Regalare un’esperienza da VICO Pizza&Wine Roma rappresenta un gesto capace di valorizzare la convivialità delle feste. La pizzeria sorge all’interno di un palazzo seicentesco nel cuore della capitale, riconosciuta come una delle location più scenografiche grazie ai soffitti affrescati, agli arredi liberty e alle opere d’arte contemporanea che definiscono un’atmosfera unica.

La sala interna di VICO Pizza&Wine

Regala una pizza nel centro di Roma

La cornice architettonica e la cura estetica fanno di VICO Pizza&Wine un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culinaria da regalare o vivere nei giorni che precedono la festa. La pizza, interpretata come forma espressiva, nasce dalle mani di un maestro pizzaiolo che combina gusto, tecnica e creatività.

Antonio Palumbo, titolare di VICO Pizza&Wine

Specialità di mare e sapori delle feste

L’omaggio ai sapori dei giorni della Vigilia a Napoli guida un percorso gastronomico dominato dal colore rosso e da materie prime di alta qualità. Tra le proposte spicca la Bomba Marinara, una sfera dorata con cuore morbido di pomodoro fresco e origano descritta come un’esplosione di gusto. Di grande eleganza anche la Montanara al gambero rosso, preparata con gambero crudo, zucchine marinate, gel di bisque, maionese al lime e pepe rosa.

La Diavola di Mare 1/7 La Montanara Gambero Rosso 2/7 La Margherita 3/7 La Tonno e Cipolla 4/7 Calzone farcito 5/7 6/7 Uno dei dessert di VICO Pizza&Wine Roma 7/7 Previous Next

La carta delle pizze include la Tonno e Cipolla in doppia cottura con tataki di tonno rosso, cipolla di Tropea in agrodolce, coulis di basilico, fior di latte e pinoli tostati, accanto alla Marinero con pomodorino corbarino in acqua di mare, alici di Cetara, crema di aglio nero di Voghiera Dop, origano e basilico. Completa il percorso la Diavola di Mare, con polpo alla diavola, datterini, prezzemolo, fili di peperoncino e olio Evo. Le creazioni possono essere scoperte anche attraverso il format degustazione.

Dolci iconici della pasticceria partenopea

Il percorso si chiude con la Delizia al Limone o con un Babà sospeso, richiamo autentico all’arte dolciaria napoletana e perfetto finale per un regalo gastronomico in chiave natalizia.