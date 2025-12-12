Menu Apri login
In Friuli

Sutrio, il borgo in Carnia che durante le festività si trasforma in un presepe

Sutrio si trasforma in un borgo-presepe: installazioni en plein air, presepi artigianali, videomapping serale, la Via del Natale con botteghe e degustazioni, il celebre Presepe di Piazza San Pietro 2022 e il capolavoro di Teno

di Redazione CHECK-IN
 
12 dicembre 2025 | 12:00

Indice dei Contenuti

Sutrio, nel cuore della Carnia in Friuli Venezia Giulia, si presenta come un presepe a cielo aperto. Le pietre antiche del borgo e il profilo del Monte Zoncolan accolgono la rassegna Borghi e Presepi, un percorso che illumina corti, portici e vie lastricate con un allestimento fatto di presepi en plein air, profumi di legno e un’atmosfera che avvolge l’intero abitato.

Sutrio si presenta come un presepe a cielo aperto

Videomapping e Natività: il borgo che si accende al tramonto

Al calare della sera, le facciate degli edifici diventano quinte luminose grazie al videomapping, che proietta immagini della Natività in un crescendo visivo capace di trasformare il centro storico in una scenografia immersiva.

Sutrio, il borgo in Carnia che durante le festività si trasforma in un presepe

Sutrio si accende di sera con videomapping e atmosfere natalizie

Presepi artigianali: un percorso tra corti, piazze e botteghe

Di giorno, il borgo è costellato da presepi artigianali in legno e materiali differenti, creati da maestri, appassionati e residenti. Decine di piccoli mondi popolano cortili, piazzette e davanzali, rendendo Sutrio un paese-presepe vivente. Lungo la Via del Natale si incontrano botteghe artigiane, degustazioni di dolci e bevande calde, e luoghi simbolo come La Casa del Tè e il Cason dei Boscadôrs.

Sutrio, il borgo in Carnia che durante le festività si trasforma in un presepe

Installazioni artigianali animano corti e vie lastricate

Il Presepe di Piazza San Pietro 2022: un’installazione unica

Il percorso inizia idealmente dal Presepe esposto in Piazza San Pietro nel 2022, oggi collocato nella piazzetta sotto il Municipio. L’opera comprende una ventina di statue a grandezza naturale scolpite in cedro, illuminate da 50 punti luce e disposte su 116 mq. La grotta in legno, alta 5,65 metri e larga 41 mq, crea un abbraccio scenografico che si illumina la sera. La realizzazione non ha comportato l’abbattimento di alcun albero.

Sutrio, il borgo in Carnia che durante le festività si trasforma in un presepe

Le statue in cedro a grandezza naturale brillano nella piazzetta del Municipio

Il Presepio di Teno: un capolavoro di ingegno e memoria

In un’antica casa porticata è custodito il Presepio di Teno, opera del maestro Gaudenzio “Teno” Straulino (1905-1988). Frutto di trent’anni di lavoro, è un complesso meccanico che muove acque, figure e luci, dando vita a un affresco etnografico della vita carnica. Scene minuziose raccontano lavori agricoli, stagioni e comunità, affascinando visitatori di ogni età.

Sutrio, il borgo in Carnia che durante le festività si trasforma in un presepe

Il capolavoro meccanico di Teno racconta la vita carnica in miniatura.

Eventi e appuntamenti: Sutrio come comunità viva

Il calendario di Borghi e Presepi riporta al centro la dimensione comunitaria:

  • 26 dicembre - Festa dei coscritti, con sfilata dei diciottenni e delle classi più anziane, portatrici di bandiere storiche.

  • 4 gennaio - Presepe vivente, animato da teatranti e comparse locali.
    Nei giorni festivi trovano spazio laboratori artigiani, concerti e attività che invitano alla partecipazione. L’iniziativa rientra nel progetto PNRR Il Bosco nel Borgo - Il Borgo nel Bosco, dedicato al valore del legno come identità e memoria.

Soggiorno nel cuore del borgo con l’Albergo Diffuso Borgo Soandri

Chi desidera vivere il paese più a lungo trova accoglienza nell’Albergo Diffuso Borgo Soandri, con mini appartamenti ricavati da antiche case e fabbricati rurali, dove il comfort si integra con il calore tipico delle dimore alpine. Una base ideale per esplorare lo Zoncolan, area sciistica di riferimento della Carnia.

Scopri con noi i migliori Mercatini di Natale

Un Natale che unisce comunità e bellezza

A Sutrio, il Natale diventa un’esperienza condivisa: legno, luce e partecipazione si fondono in un percorso che invita a riscoprire il valore delle cose essenziali e la forza del vivere insieme. Ogni visita si trasforma in una piccola natività da custodire.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Sutrio Borghi e Presepi presepi artigianali Presepe di Teno Presepe Piazza San Pietro 2022 Carnia Monte Zoncolan Albergo Diffuso Borgo Soandri Natale in Friuli Venezia Giulia videomapping natalizio mercatinidinatale
 
