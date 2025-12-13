Menu Apri login
in alto adige

Polvere di Stelle: dolci, vini e speck tra le luci natalizie dei mercatini di Lana

Il mercatino di Natale Polvere di Stelle a Lana è un percorso sensoriale nel Giardino dei Cappuccini con sapori e profumi dell’Alto Adige, tra prodotti locali, masi storici, dolci, farine, vini, distillati e artigianato.

di Redazione CHECK-IN
 
13 dicembre 2025 | 12:00

di Redazione CHECK-IN
13 dicembre 2025 | 12:00
 

A Lana, in Alto Adige, il mercatino di Natale Polvere di Stelle illumina l’Avvento con luci calde, profumi tipici e sapori locali. Nel suggestivo Giardino dei Cappuccini, i visitatori incontrano produttori che raccontano l’artigianato gastronomico della regione. L’evento unisce gastronomia, artigianato e cultura locale, creando un percorso tra eccellenze del territorio.

Atmosfera natalizia tra luci e prodotti locali a Lana

Prodotti da forno e farine: l’eccellenza di Pastalpina

Tra le bancarelle dedicate a farine e prodotti da forno spicca Pastalpina di Lana, che propone pasta integrale, pane e grissini di farro, focacce e una selezione di bevande: brulé alla mela BIO, tisane, succhi, birre artigianali, prosecco e vini locali. La produzione in piccoli lotti e la lavorazione immediata preservano gusto e qualità, garantendo prodotti freschi e genuini.

Panificazione e antichi sapori: il Maso Fisolgut

Dal 2003 il Maso Fisolgut di Silandro trasforma un vecchio mulino in panificio contadino, portando ai mercati della regione pane e dolci secondo i ritmi della montagna. La lavorazione rispetta le materie prime e le tecniche tradizionali, offrendo un’esperienza autentica di panificazione artigianale.

Mangiare qualcosa di caldo per scaldare mani e spirito durante l’Avvento a Lana

Römerhof: farine pregiate da mais antico

Il Römerhof di Termeno propone farine ottenute da un’antica varietà di mais, il Tirggplent, caratterizzata da colore arancione intenso e sapore unico. Le farine disponibili includono integrale, fine, per muas, per polenta e polenta bianca integrale, perfette per chi cerca prodotti tipici altoatesini e di alta qualità.

Bevande e distillati: Maso Moarhof e Reichneggerhof

Tra gli espositori di bevande, il Moarhof di Castelbello presenta vini e specialità a base di mele, mentre il Reichneggerhof della famiglia Höllrigl trasforma la frutta in distillati, liquori, creme e chutney dal gusto intenso e aromatico. Questi masi uniscono coltivazione locale e trasformazione artigianale, garantendo prodotti d’eccellenza.

Caldarroste, speck e specialità locali

Il contadino Christoph Ladurner propone caldarroste fumanti, mentre lo speck Tschögglberger viene lavorato con salatura manuale, affumicatura con bacche di ginepro e stagionatura minima di 25 settimane. Prodotti ideali per assaporare sapori autentici dell’Alto Adige anche a casa.

 Scopri con noi i migliori Mercatini di Natale

Dolci, miele e artigianato: Apicoltura Pichler e Venustis

L’Apicoltura Pichler offre mieli di bosco, rododendro e fiori primaverili, insieme a candele in cera d’api e idee regalo artigianali. Venustis di Lasa propone praline natalizie, cioccolato di frutta, confezioni regalo con albicocche della Val Venosta e gioielli in marmo di Lasa, combinando gusto, arte e artigianato locale.

Le casette in legno di Polvere di Stelle, illuminate e cariche di profumi

Polvere di Stelle: un’esperienza sensoriale completa

Il mercatino Polvere di Stelle non è solo un luogo di acquisti, ma un percorso tra storie di famiglie e prodotti unici, dove conoscere chi lavora per preservare qualità, gusto e identità dell’Alto Adige. Un’occasione per vivere il Natale attraverso eccellenze gastronomiche e artigianali locali.

