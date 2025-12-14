Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 14 dicembre 2025

Marcellano, il borgo umbro che si trasforma in Betlemme per Natale

Il borgo umbro si trasforma in una Betlemme in miniatura con il Presepe Vivente. Tra luci, fiaccole, mercatini e oltre cento figuranti, i visitatori possono vivere scene storiche e assistere alla nascita del Bambino Gesù

di Redazione CHECK-IN
 
14 dicembre 2025 | 12:00

Dal 26 e 28 dicembre e poi l’1, 4 e 6 gennaio, il borgo di Marcellano (PG) ospita uno dei Presepi Viventi più suggestivi d’Italia. Le vie e le piazzette si trasformano in una Palestina di duemila anni fa, dove storia, fede e magia si intrecciano in un percorso emozionante aperto ai visitatori dalle 17.45.

Marcellano, il borgo umbro che si trasforma in Betlemme per Natale

Il momento più emozionante: la nascita di Gesù a Marcellan

Le scene e i figuranti: oltre cento protagonisti tra mestieri e botteghe

Camminando tra stradine illuminate da fiaccole e torce, il pubblico incontra mercanti, artigiani e botteghe tradizionali, con suoni e gesti che richiamano la vita antica. Oltre cento figuranti animano più di trenta scene, dal carcere alla sinagoga, dal fabbro al vasaio, dal frantoio al forno. Il momento culminante è l’arrivo di Maria e Giuseppe con l’asino, fino alla nascita di Gesù nella grotta fuori le mura.

Marcellano, il borgo umbro che si trasforma in Betlemme per Natale

Oltre cento figuranti danno vita a mestieri e scene di vita antica

Profumi e colori: mercatini, taverne e laboratori artigianali

Già dalle 15.30, il borgo si anima con profumi e colori: frutta, formaggi, pesce nei mercatini, il suono del ferro sull’incudine e le fragranze dei forni e delle taverne. Ogni angolo è curato nei dettagli, mentre il silenzio accompagna la cometa che guida i Re Magi verso la capanna.

Marcellano, il borgo umbro che si trasforma in Betlemme per Natale

Le vie di Marcellano si accendono di luci e atmosfere natalizie

Storia e fascino del borgo di Marcellano

Il Presepe Vivente di Marcellano, nato nel 1984, ha accolto oltre un milione di visitatori in più di trent’anni, diventando un evento imperdibile del Natale umbro. Il borgo, le cui origini risalgono al 1200, custodisce tesori d’arte e spiritualità, tra cui la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea con opere di Andrea Polinori, e le chiese di Madonna del Ponte, Sant’Angelo di Sconcolo, Santa Maria del Fico e Santa Maria della Neve.

Scopri con noi i migliori Mercatini di Natale

Un’esperienza immersiva tra fede e fascino dei borghi umbri

A Marcellano il Natale non si osserva solo: si vive tra luce, profumi e volti della gente, con un percorso capace di emozionare adulti e bambini, unendo spiritualità, mestieri antichi e atmosfere fiabesche in uno scenario unico.

© Riproduzione riservata

 
Marcellano Presepe Vivente Natale Umbria borgo storico Betlemme in miniatura mercatinidinatale artigianato tradizionale scene storiche Maria e Giuseppe eventi natalizi 2025
 
