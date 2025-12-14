Palazzo dei Dogi, l’hotel nel giardino nobiliare segreto più antico di Venezia

Esiste una Venezia che non si lascia catturare dai percorsi più battuti. Una Venezia fatta di riflessi morbidi sull’acqua, di porte che si aprono su giardini segreti e di palazzi che raccontano storie antiche. È qui che sorge il NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi, un luogo in cui il tempo sembra rallentare, mentre l’eleganza si rivela in ogni dettaglio. Il Palazzo Rizzo-Patarol appare come una scenografia naturale: marmi levigati, lampadari in vetro di Murano, saloni nobiliari che conservano il fascino di epoche in cui la vita scorreva con un ritmo diverso. L’ingresso su Cannaregio, uno dei sestieri più autentici della città, permette di immergersi in una Venezia che respira ancora nella sua forma più sincera.

Un giardino botanico che sfiora la poesia

Oltre le mura del palazzo si apre uno dei luoghi più sorprendenti dell’hotel: un giardino botanico di 2000 mq, considerato già nel Settecento “una delle peculiarità di Venezia di riferimento per i visitatori”. Qui, un tempo, passeggiava anche l’Imperatore Francesco I. Oggi, lo stesso vento che muoveva le foglie allora accarezza ancora i vialetti, diffondendo l’idea di uno spazio che non appartiene solo alla città, ma alla sua memoria collettiva.

Un luogo per rigenerarsi

Le piante rare, i profumi, il silenzio interrotto solo dal fruscio dell’acqua vicina: ogni elemento offre una forma di evasione intima, perfetta per chi cerca una Venezia capace di sorprendere senza clamore.

Camere che riflettono l’eleganza della laguna

Le camere del NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi sono una vera e propria immersione nello stile veneziano, reinterpretato con comfort contemporaneo. Ogni ambiente, dalla Camera Superior alla Presidential Duplex Suite con vista canale, è studiato per regalare sensazioni di spazio, luce e quiete, combinando eleganza e funzionalità. I letto Sleep Better assicurano notti rigeneranti, mentre la climatizzazione indipendente permette di creare un microclima perfetto in ogni stagione. Gli interni, ampi e raffinati, offrono un grande televisore a schermo piatto, connessione Wi-Fi ad alta velocità, minibar, cassaforte e accessori bagno di qualità, con docce effetto pioggia o vasca a seconda della tipologia.

Le camere Premium e le Junior Suite aprono lo sguardo su scorci di canale o giardino, mentre le soluzioni con balcone o terrazza permettono di respirare l’aria veneziana e percepire il ritmo lento della città. Le suite familiari e comunicanti offrono spazi generosi, ideali per chi viaggia con bambini, senza rinunciare a privacy e comfort. La Presidential Duplex Suite, con i suoi 100 mq e vista canale, rappresenta il vertice di un soggiorno immersivo tra lusso discreto e dettagli di design, dove ogni elemento è pensato per un’esperienza sensoriale completa, dal risveglio alla sera.

Da Lorenzo - Al Giardino Segreto: il ristorante che celebra un’eredità veneziana

L’esperienza gastronomica è firmata dallo chef Paulo Airaudo. Il ristorante Da Lorenzo - Al Giardino Segreto, inserito nella Guida Michelin 2025, accoglie in una sala che profuma di intimità e cura estetica. Ogni piatto nasce per raccontare un legame: quello con Lorenzo Patarol, proprietario dell’erbario ora custodito al Museo di Storia Naturale.

La sala del Da Lorenzo - Al Giardino Segreto

“Ogni piatto è un omaggio all’eredità di Lorenzo Patarol”, si legge nella narrazione ufficiale, e basta osservare la composizione dei piatti per percepire come questo omaggio prenda forma. Quando il servizio si sposta nel giardino, l’esperienza si amplifica: la luce naturale, il verde, lo scorrere dell’acqua trasformano il momento in una piccola celebrazione della città.

Al Ristorante Lorenzo il percorso degustazione Emozioni inizia ancora prima dell’antipasto, con un Benvenuto dello Chef che funziona come una dichiarazione di stile: una casseruola di barbabietola che gioca con la dolcezza della radice, una sarda in saor alleggerita e resa più verticale, un riso e bis che strizza l’occhio alla tradizione senza nostalgia, e un cannolo di calamaro preciso, netto, capace di portare in un sol boccone tutta la pulizia del mare. È un’apertura minuta ma rivelatrice, fatta per preparare il palato e, soprattutto, l’aspettativa.

Crudo di ricciola, hamachi, succo di finocchio speziato 1/7 Spaghetti, cicale di mare, limone salato, uva di mare 2/7 Cappelletti all'anatra, burro, timo 3/7 Coda di rospo, bagna cauda, bieta e coste 4/7 Piccione, cipolla, funghi 5/7 Granita al basilico 6/7 Panna cotta, caramello di patata dolce, crumble, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop 7/7 Previous Next

Poi il cammino vero e proprio si apre con il crudo di ricciola Hamachi al succo di finocchio speziato, un antipasto che sembra respirare: fresco, definito, lucido nei contrasti. Gli spaghettoni con cicale di mare, limone salato e uva di mare cambiano il ritmo, un piatto che vibra tra sapidità e acidità, con le cicale che regalano una sensazione quasi tattile. I cappelletti all’anatra, burro e timo spostano la narrazione su un registro più caldo, intimo, fatto di aromi pieni e una pasta tirata con rigore. La coda di rospo con bagna càuda e bieta a coste sorprende con una sapidità misurata, un equilibrio difficile che qui sembra naturale. Il piccione, con cipolla e funghi, compone il capitolo finale del salato con una cottura che non concede margini: rosato, elegante, profondo.

Lo chef Paulo Airaudo

Il pre-dessert al basilico è un soffio verde che resetta, mentre la panna cotta con caramello di patata dolce, crumble e Aceto Balsamico di Modena Bonini 25 anni chiude il percorso con una dolcezza adulta, nitida, costruita senza sovrastrutture. Un finale che resta, e che racconta la stessa cifra stilistica del ristorante: equilibrio, precisione, emozione controllata ma autentica.

La Voga e l’arte del convivio veneziano

Il bar La Voga introduce un altro lato dell’hotel: più contemporaneo, più conviviale, ma sempre intriso di gusto veneziano. Qui i cocktail evocano storie di mare, spezie e viaggi. È il luogo ideale per un aperitivo che si trasforma quasi istintivamente in un rito, accompagnato da spuntini leggeri e vini del territorio. Tra le esperienze più affascinanti, l’opportunità di imparare a remare come un gondoliere prima di un aperitivo marinaresco. Un gesto antico che diventa un ricordo unico del soggiorno.

Il cocktail bar a Palazzo dei Dogi

All Day Dining: libertà senza orari

La proposta All Day Dining, firmata sempre da Airaudo, interpreta il desiderio di vivere la gastronomia senza vincoli. Chi arriva nel giardino per uno spuntino pomeridiano o sceglie un pranzo sul molo privato trova un servizio discreto, calibrato, capace di dialogare con la bellezza dell’ambiente. Il tempo viene vissuto, non riempito.

NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi, il bar

La colazione e il risveglio veneziano

Le mattine al Palazzo dei Dogi iniziano con un buffet ricco e colorato che dà spazio a frutta fresca, profumi di pasticceria e piatti caldi preparati al momento. Per chi parte presto o desidera iniziare la giornata in privato, sono disponibili alternative personalizzate, come l’early bird breakfast o il servizio in camera. Anche il risveglio diventa così un momento prezioso.

La colazione al Palazzo dei Dogi

Eventi, matrimoni e la magia dei saloni storici

I saloni del palazzo sono perfetti per eventi e celebrazioni. L’atmosfera, resa unica dalle decorazioni storiche e dalla luce che filtra dai canali, crea il contesto ideale per matrimoni civili immersi nel verde del giardino botanico o per incontri riservati, fino a 80 partecipanti. Ogni occasione acquista valore grazie alla forza del luogo.

Tutta la magia di un'architettura senza eguali

L’hotel vanta le certificazioni A+ Bioscore e BREEAM, garanzia di una gestione attenta all’ambiente e alle risorse, un impegno discreto ma presente, che accompagna l’intera esperienza ospite con scelte responsabili.

Cannaregio: il quartiere che incanta

Dalle calli che circondano l’hotel emergono botteghe artigiane, porte socchiuse che custodiscono storie e i colori autentici di uno dei sestieri più amati. Il molo privato e il servizio navetta offrono un contatto diretto con la laguna e con Piazza San Marco, rendendo ogni spostamento parte del viaggio stesso.

Lasciarsi cullare dalle atmosfere di Carnareggio

Il soggiorno al NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi diventa così un incontro con la bellezza veneziana nella sua forma più pura: silenziosa, profonda, elegante e capace di toccare le emozioni senza bisogno di artifici.