Atmosfere natalizie a Villach in Carinzia tra mercatini, sport e magia dell’Avvento

Villach, nel cuore della Carinzia, accoglie visitatori con un programma ricco di eventi per il periodo dell’Avvento. La città combina cultura, sport e relax, offrendo un’esperienza completa tra piste da sci, terme e mercatini natalizi.

Campanile di St. Jakob con pista di pattinaggio

Villacher Advent: profumi e luci natalizie

Il Villacher Advent trasforma la città in un percorso incantato tra casette in legno illuminate, presepi a grandezza naturale e profumi tipici. Lungo la 10.-Oktober-Strasse e intorno alla chiesa di St. Jakob, gli espositori propongono artigianato, decorazioni, candele e specialità gastronomiche locali.

Profumi e colori dei mercatini di Villach

La Nikolaiplatz, davanti a St. Nikolai, diventa un palcoscenico dell’Avvento artistico, con creazioni uniche, musica dal vivo e punti di degustazione di vin brulé e dolci tipici.

Novità di Villach: sport e panorami mozzafiato

Il campanile di St. Jakob, il più alto della Carinzia, apre per la prima volta ai visitatori durante l’Avvento, regalando una vista panoramica sul centro città e sulle decorazioni natalizie. Gli appassionati di sport invernali possono raggiungere l’Alpe Gerlitzen, aperta da fine novembre, ideale per sci e snowboard, seguita da soste in baite e ristoranti per assaporare la cucina locale.

Per il relax, il ThermenResort Warmbad-Villach, a pochi minuti dal centro, offre acque termali, spa e sentieri immersi nella natura, completando un weekend ricco di emozion