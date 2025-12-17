Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 18 dicembre 2025

in austria

Atmosfere natalizie a Villach in Carinzia tra mercatini, sport e magia dell’Avvento

Durante i weekend dell’Avvento tra luci, artigianato, piste da sci e terme, la Villach accoglie visitatori in un’atmosfera unica tra cultura, gusto e relax

di Redazione CHECK-IN
 
17 dicembre 2025

di Redazione CHECK-IN
17 dicembre 2025 | 13:56
 

Villach, nel cuore della Carinzia, accoglie visitatori con un programma ricco di eventi per il periodo dell’Avvento. La città combina cultura, sport e relax, offrendo un’esperienza completa tra piste da sci, terme e mercatini natalizi.

Campanile di St. Jakob con pista di pattinaggio

Villacher Advent: profumi e luci natalizie

Il Villacher Advent trasforma la città in un percorso incantato tra casette in legno illuminate, presepi a grandezza naturale e profumi tipici. Lungo la 10.-Oktober-Strasse e intorno alla chiesa di St. Jakob, gli espositori propongono artigianato, decorazioni, candele e specialità gastronomiche locali.

Atmosfere natalizie a Villach in Carinzia tra mercatini, sport e magia dell’Avvento

Profumi e colori dei mercatini di Villach

La Nikolaiplatz, davanti a St. Nikolai, diventa un palcoscenico dell’Avvento artistico, con creazioni uniche, musica dal vivo e punti di degustazione di vin brulé e dolci tipici.

Novità di Villach: sport e panorami mozzafiato

Il campanile di St. Jakob, il più alto della Carinzia, apre per la prima volta ai visitatori durante l’Avvento, regalando una vista panoramica sul centro città e sulle decorazioni natalizie. Gli appassionati di sport invernali possono raggiungere l’Alpe Gerlitzen, aperta da fine novembre, ideale per sci e snowboard, seguita da soste in baite e ristoranti per assaporare la cucina locale.

Scopri con noi i migliori Mercatini di Natale

Per il relax, il ThermenResort Warmbad-Villach, a pochi minuti dal centro, offre acque termali, spa e sentieri immersi nella natura, completando un weekend ricco di emozion

mercatini natalizi Avvento Alpe Gerlitzen terme Villach sport invernali Carinzia cultura Alpe-Adria weekend Villach
 
