Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 18 dicembre 2025  | aggiornato alle 14:55 | 116404 articoli pubblicati

Watt Burger, il panino di La Braseria e Scott pensato per chi pratica attività fisica

Nasce il Watt Burger, frutto della collaborazione tra Scott Sports e La Braseria. Il progetto propone un hamburger realizzato con ingredienti selezionati, accompagnato da un kit dedicato agli sportivi

di Redazione CHECK-IN
 
17 dicembre 2025 | 15:27

di Redazione CHECK-IN
17 dicembre 2025 | 15:27
 

Dalla collaborazione fra Scott Sports e La Braseria, nasce il Watt Burger, frutto pensato per chi pratica attività fisica. Il panino è realizzato con ingredienti selezionati e bilanciati dal punto di vista nutrizionale, mentre chi lo ordina nei ristoranti aderenti riceverà un Welcome Kit Scott x La Braseria. Il panino è già disponibile nei ristoranti La Braseria On the Road aderenti all’iniziativa, fino a esaurimento scorte.

Il Watt Burger

Watt Burger: un incontro tra sport e alimentazione

Il Watt Burger nasce dalla collaborazione tra Scott Sports e La Braseria, realtà con esperienza nella ristorazione di carne di qualità. L’iniziativa non è una semplice operazione commerciale, ma un esempio di come cibo e sport possano dialogare, in risposta a una crescente attenzione verso la nutrizione equilibrata per chi pratica attività fisica. «L’obiettivo è proporre un prodotto che rifletta la connessione tra alimentazione e movimento», spiegano le aziende, senza enfatizzare vendite o promozioni.

Luca Brasi, titolare de La Braseria

Il progetto nasce dall’incontro tra due mondi che condividono attenzione alla qualità, cura dei dettagli e interesse per uno stile di vita attivo. «Il Watt Burger rappresenta un punto di contatto tra alimentazione e sport, pensato per chi desidera un equilibrio tra gusto e nutrienti adeguati», evidenziano le aziende, sottolineando il valore concettuale della collaborazione.

Un hamburger progettato per chi pratica attività fisica

Il panino è realizzato con ingredienti selezionati e nutrienti, pensati per integrare una dieta bilanciata. Il progetto si colloca in un contesto più ampio di attenzione alla qualità degli alimenti destinati a chi pratica sport, offrendo una combinazione di gusto e valore nutrizionale. «Si tratta di un’opzione alimentare pensata per chi affronta la giornata con attività fisica regolare», precisano i promotori, sottolineando l’aspetto funzionale piuttosto che promozionale del prodotto.

Welcome Kit per chi acquista il panino

Come parte del progetto, chi ordinerà il Watt Burger nei punti La Braseria On the Road aderenti riceverà un Welcome Kit Scott x La Braseria, composto da scaldacollo e portachiavi personalizzato.

Il kit di benvenuto firamto da La Braseria e Scott

«L’iniziativa mira a integrare l’esperienza del consumo con piccoli strumenti utili per gli sportivi», spiegano le aziende, senza porre il focus sulla vendita.

La Braseria On The Road
Viale Mazzini 13 24044 Dalmine (Bg)
Tel +39 035 5470406

© Riproduzione riservata

 
Watt Burger SCOTT Sports La Braseria hamburger per sportivi alimentazione consapevole cucina italiana steakhouse nutrizione sportiva ristoranti on the road co-marketing
 
