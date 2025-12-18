Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
in trentino

Natale in montagna: eventi, fiaccolate e piatti tipici sull’Alpe Cimbra

18 dicembre 2025 | 15:05

Durante le festività, Folgaria, Lavarone, Luserna e Vigolana si trasformano in un quadro natalizio, tra alberi decorati, addobbi luminosi, campanili e vetrine ricche di dolci e specialità locali. I cori e le bande animano le piazze, creando un’esperienza multisensoriale tra luci, suoni e profumi tipici dell’inverno alpino.

Capodanno tra montagne innevate e luci che colorano la notte

Mercatini di Natale e artigianato locale

I mercatini di Natale dei Bertoldi Veci, attivi fino al 5 gennaio, propongono casette in legno, prodotti tipici e idee regalo, offrendo l’occasione di riscoprire sapori e saperi locali. L’atmosfera calda e suggestiva attira famiglie e visitatori, accompagnata da concerti, presepi, fiaccolate e iniziative culturali dedicate ai più piccoli e al racconto dell’identità cimbra.

Presepi diffusi: arte e memoria

Nei borghi di Mezzomonte, Guardia e Lavarone, oltre 60 presepi raccontano la nascita di Gesù, unendo la tradizione religiosa a messaggi di pace e memoria storica. Il presepe della Pace mette in scena anche i luoghi colpiti dai conflitti, un richiamo alla riflessione durante le feste.

Zéna Poréta: la cena povera di Lavarone

Il 29 dicembre a Lavarone si celebra la Zéna Poréta, la celebre “cena povera” a lume di candela, simbolo di comunità e memoria. La serata ripropone la semplicità delle feste di una volta, con ingredienti genuini e piatti tipici locali, in un clima di condivisione, gratitudine e convivialità, tra candele, sorrisi e ricette della montagna.

Scopri con noi i migliori Mercatini di Natale

Natale alla Haus von Prükk a Luserna

Il 27 dicembre, Luserna ospita Natale alla Haus von Prükk, trasformando la storica casa contadina in un museo vivo delle tradizioni cimbre. Filò davanti al camino, merlettaie, profumi di dolci antichi e leggende raccontate dagli abitanti permettono ai visitatori di immergersi nel calore e nella quotidianità del passato, celebrando la memoria e la forza della comunità.

Gastronomia e piatti tipici trentini

Durante le feste, ristoranti, rifugi e malghe celebrano la cucina trentina, con prodotti del territorio e ricette stagionali, espressione del legame tra montagna e gastronomia locale. Passeggiate nella neve, paesaggi innevati e atmosfere intime completano un’esperienza natalizia autentica e rilassante.

