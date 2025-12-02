Nel centro di Cesena le luci di Natale diventano... una poesia

La poesia accende le luci natalizie di Cesena, città candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028. Saranno i versi della celebre poesia di Mariangela Gualtieri a illuminare il centro storico della città romagnola. L’iniziativa è stata promossa e realizzata dall’azienda romagnola E.CO Energia Corrente insieme all’amministrazione comunale e ha come titolo «Insieme accendiamo la poesia. Un progetto che illumina Cesena» per sostenere la cultura, la comunità e la bellezza.

I versi di “Bello mondo” lungo Corso Mazzini

Dal 29 novembre al 24 febbraio 2026, si potrà passeggiare godendo dei versi poetici lungo un tratto di oltre cento metri del centrale Corso Mazzini ammirando e contemplando i versi di “Bello mondo”, il testo diventato celebre al grande pubblico anche grazie alle letture di Jovanotti, il quale diede larga risonanza ai versi della Gualtieri recitandoli al teatro Ariston di Sanremo durante il Festival della canzone italiana nel 2022.

Mariangela Gualtieri, che proprio a Cesena è nata, ha partecipato all’inaugurazione: «La città tiene le mie parole come festoni luminosi da appendere per festeggiare e questo mi fa molto piacere - ha spiegato -. Anche se mi spaventa sempre espormi e anche se non dimentico mai che la notorietà non coincide immediatamente col valore. È davvero una manovra importante quella di tirare via la poesia dal mondo scolastico, accademico per portarla dentro le nostre vite, proprio come facciamo con la musica. E poi mi sembra ci sia un bisogno immenso di dire grazie: il grazie è un piccolo riparo da cui chiedere perdono alla terra che ogni giorno massacriamo. L’idea della poesia Bello Mondo è presa da Borges e alcuni versi sono di poeti e poete che amo. Poi ci sono ovviamente anche i miei, ma la considero una poesia antologica che festeggia tutti coloro che in ogni paese del mondo e in ogni tempo hanno scritto versi che non si consumano».

«Abbiamo scelto di accendere una poesia perché crediamo che, in un tempo come quello che stiamo vivendo, parole così essenziali possano ancora fare la differenza - sottolinea Vincenzo Maria de Rosa, AD di E.CO Energia Corrente -. Stiamo attraversando tempi in cui troppo spesso dimentichiamo il valore della coesione, della vicinanza, della pace. Le parole di Mariangela Gualtieri ci hanno rapiti proprio per questo, perché parlano d’amore, di amicizia, di bellezza, di abbracci, di attenzione. Parole semplici, che diventano straordinariamente potenti quando le vediamo risplendere sopra le nostre strade.» L'illuminazione delle festività di Cesena è nata su progetto di E.CO Energia Corrente che ha puntato sulla valorizzazione del territorio. Tra le iniziative recenti, il bosco dei mille alberi di Paulownia e la Big Bench di Sogliano al Rubicone.

Cesena è Capitale Italiana della Cultura 2028

Fondata nel 2007 a Cesena dal Consorzio per le Risorse Energetiche ScpA, E.CO Energia Corrente è la società del Gruppo cesenate dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale. Negli ultimi anni l’azienda ha consolidato la propria presenza nel mercato portando avanti un’offerta di energia rinnovabile senza sovrapprezzi e investendo in un modello energetico sostenibile. Il suo impegno si è esteso anche al sostegno di progetti ambientali, culturali, sportivi e sociali, tra cui la partnership come main sponsor del Cesena FC o la recente creazione del bosco di Paulownia: mille alberi piantati in una zona di campagna a Sogliano al Rubicone su un suolo precedentemente eroso da una frana seguita all'alluvione della Romagna di pochi anni fa. Lo stesso bosco, visitabile e meta di scolaresche e curiosi, è stato donato alla collettività e sulla sua sommità svetta la Big Bench, ovvero la mega panchina con vista sulle colline romagnole tanto cara ai passanti in vena di scatti fotografici e ritratti social.