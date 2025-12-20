Menu Apri login
Mercatini di Natale ad Arezzo: il villaggio tirolese più grande d’Italia

Arezzo si trasforma nel più grande Villaggio Tirolese d’Italia fino al 28 dicembre 2025 Piazza Grande ospita baite con prodotti tipici, la Casa di Babbo Natale, la Lego House e spettacolari videomapping

20 dicembre 2025 | 13:39

Arezzo si trasforma nel più grande Villaggio Tirolese d’Italia fino al 28 dicembre 2025 Piazza Grande ospita baite con prodotti tipici, la Casa di Babbo Natale, la Lego House e spettacolari videomapping

Fino al 28 dicembre 2025, Piazza Grande di Arezzo ospita il mercatino natalizio più esteso del Paese, con oltre 30 stand gestiti da operatori tirolesi esperti dei mercatini di Trento, Merano e Bolzano. Le baite offrono un’ampia selezione di prodotti tipici, dall’artigianato ai gioielli, passando per pantofole di lana, candele e soprammobili.

Mercatini di Natale ad Arezzo: il villaggio tirolese più grande d’Italia

Piazza Grande di Arezzo si trasforma nel Villaggio Tirolese

La Casa di Babbo Natale e le attività per bambini

Tra le attrazioni principali, la Casa di Babbo Natale nella Fortezza consente ai più piccoli di vivere un’esperienza magica, mentre la Lego House offre laboratori creativi. Le attività sono pensate per coinvolgere tutta la famiglia, rendendo la visita un’occasione speciale per scoprire gioia e divertimento in un contesto natalizio unico.

Spettacoli di luci e videomapping a Piazza Grande

Il mercatino di Arezzo si distingue per l’incredibile show di luci con videomapping, che trasforma Piazza Grande in un palcoscenico suggestivo e luminoso. L’evento valorizza il centro storico, creando scenari fotografici perfetti per gli amanti della fotografia e per i visitatori in cerca di atmosfere festive indimenticabili.

Scopri con noi i migliori Mercatini di Natale

Prodotti tipici e artigianato tirolese

Le baite del mercato propongono specialità gastronomiche, decorazioni e oggetti d’artigianato tipici del Tirolo. L’offerta comprende stelle alpine, peluche morbidi, tovaglie tirolesi, candele profumate, gioielli artigianali e molto altro, permettendo ai visitatori di portare a casa un pezzo di cultura natalizia autentica.

Mercatini di Natale ad Arezzo: il villaggio tirolese più grande d’Italia

Baite tirolesi con prodotti tipici e oggetti artigianali

Come vivere l’esperienza del mercatino

Il Villaggio Tirolese di Arezzo è aperto tutti i giorni, rendendo semplice pianificare la visita. La combinazione di arte, luci e prodotti tipici crea un percorso emozionante tra tradizioni alpine e atmosfera festiva, ideale per famiglie, coppie e gruppi di amici

