 Notte di San Silvestro in Sardegna: tra concerti, città d'arte e sapori locali

Capodanno in Sardegna, tutta un’altra musica! Con questo Claim l’isola si propone come meta musicale top per la notte di San Silvestro, con tanti importanti concerti nelle principali piazze di altrettanti, tra paesi e città sarde, adatti a chi cerca eventi e socialità, ma anche a chi desidera iniziare l’anno nuovo in modo autentico e radicato nel territorio.

Olbia si prepara a un altro San Silvestro indimenticabile

«Da un capo all'altro dell'isola sarà un fine 2025 nel segno della musica in piazza, del coinvolgimento, dell’accoglienza - spiega Franco Cuccureddu, assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Sardegna -. Scenari suggestivi fanno da cornice ai grandi eventi che celebrano l’arrivo del 2026, con amatissimi protagonisti personaggi della musica. Non solo le grandi città, anche i paesi con le loro tradizioni e le specialità gastronomiche, che contribuiscono a caratterizzare il Capodanno isolano come un'immensa festa open air diffusa».

Olbia protagonista del Capodanno tra grandi concerti ed eventi special

Tra gli appuntamenti più attesi del nord Sardegna c’è quello di Olbia, che propone un grande evento con Marco Mengoni e Lazza. I fuochi d’artificio di mezzanotte, come di consuetudine, caratterizzano la notte olbiese. Per arrivare a Olbia c’è la proposta di Moby, partner del capodanno olbiese, di una crociera speciale di tre giorni (partenza da Livorno a Olbia alle 22 del 30 dicembre e rientro il 1 gennaio alle 22 da Olbia per Livorno), che costa da 170 euro a persona per le cabine quadruple interne e da 215 euro per persona per le doppie esterne. La quota comprende il viaggio (tasse, diritti e supplementi inclusi), tre pernottamenti nella cabina prescelta, tre prime colazioni continentali al self- service e il trasporto dell’auto al seguito (esclusi tasse, diritti, oneri ed altri costi pari a €31.20).

Il Su Entu Sardinian Country Club di Olbia

Cucina, sapori locali e proposte gourmet per la notte di San Silvestro

Una novità olbiese è l’apertura del Pop-Up di sapori Frades all’interno del Su Entu Sardinian Country Club, resort e ristorante alle porte di Olbia, con una speciale proposta di cucina, bar e serate a tema fino al 6 gennaio.

Roberto Paddeu, executive chef di Frades

«Il progetto nasce per la comunità locale - , spiega Roberto Paddeu, executive chef di Frades - per chi resta e per chi torna, e per i viaggiatori che scelgono Olbia, città dinamica che negli ultimi anni ha puntato sul Capodanno ospitando artisti di gran fama. A modo nostro vogliamo contribuire, a modo ad arricchirne l’offerta. Per noi è anche una occasione per rinnovare il dialogo con i produttori del territorio e raccontare la nostra cucina anche fuori stagione».

Sandwich di triglia e maionese al lentisco di Frades

I piatti signature da provare sono il Sandwich di triglia e maionese al lentisco, i Culurgiones ripieni al tartufo bianco d’Alba, il Poema e ristretto d’arrosto e la Fregula artigianale al brodetto di pesci di scoglio. Tra le novità: i Malloreddus fatti a mano con cozze di Olbia e pecorino, i Raviolini di capretto con burro e armidda e il Maialetto arrosto con finocchio, mela cotogna e senape di Dijon. Il ristorante è aperto ogni giorno, a pranzo e a cena. La domenica è dedicata al brunch a buffet (dalle 13 alle 16) accompagnato da un set musicale.

Concerti di Capodanno nel nord Sardegna: Olbia e dintorni

La proposta della Moby è un’occasione per sbarcare con l’auto in Sardegna e magari anche per raggiungere altri appuntamenti per la notte del 31. Intorno ad Olbia, entro due ore di auto, ci sono: Achille Lauro, allo stadio Biagio Pinn' di Arzachena (a circa 30 chilometri), Fausto Leali che ripercorre le tappe più significative della sua carriera a La Maddalena (a circa 45 km). L’attesa per gli eventi galluresi è alta, al punto che molti ristoranti stanno pensando di aprire qualche giorno durante le feste.

Alghero è pronta ad accogliere molti turisti per il suo Capodanno

Sempre entro le due ore di guida da Olbia c’è anche Max Pezzali, che con i suoi grandi successi, inonda di musica il ritrovato piazzale Segni a Sassari (a circa un’ora), il celebre rapper Emis Killa festeggia nella Via Pertini a Nuoro, facilmente raggiungibile con la SS 125 in poco più di un’ora, dove arriva il miglior torrone di Tonara, la rapper amatissima dai teenager Big Mama a Dorgali (a circa un’ora e venti), J-Ax a Castelsardo, nel centro dell’Anglona, per la 23esima edizione del Capodanno in piazza (a circa un’ora e trenta) e Gabry Ponte alla consolle del piazzale della pace, ad Alghero, celebra la trentesima edizione del Cap d’Any (a poco più di 90 minuti).

Mac Pezzali protagonista del Capodanno a Sassari

Qui interessante provare il menu del Rifugio del mare a Punta Giglio, all’interno del Parco Naturale di Capocaccia. Chi ha voglia di guidare più di due ore di auto da Olbia trova altri spettacoli e altri artisti: 'Voglio tornare negli anni ’90', il live show anni ’90 più amato d’Italia a Bosa, Fedez, accende il Capodanno davanti alla torre medievale di Mariano, in piazza Roma ad Oristano, dove vale la pena di assaggiare i mostaccioli, e la musica pop di Benji e Fede in piazza Rinascita a Tortoli, in Ogliastra, dove nelle feste si mangia su cunfettu, fato con la scorza dell’arancia, miele e mandorle.

Capodanno in Sardegna: eventi e musica dal centro al sud dell’isola

E a circa tre ore, nel sud Sardegna, ci sono Giusy Ferreri con Miss Keta e Mimì Caruso, sul palco principale del Largo Carlo Felice e di piazza Yenne, a Cagliari, anche se anche altre piazze sono coinvolte nel tradizionale Capodanno diffuso cagliaritano, oltre all’occasione di provare il sontuoso Gran Galà di Casa Clat, Mannarino allieta la lunga notte di San Silvestro, sul palco di piazza Sella a Iglesias, Jimmy Sax si esibisce a Carbonia e i geniali Elio e Le Storie Tese rallegrano piazza Ferralasco, a Sant’Antioco.