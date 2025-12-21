Menu Apri login
in alto adige

Cosa vedere ai Mercatini di San Candido: casette in legno, vini e artigianato altoatesino

Mercatini di Natale di San Candido portano l’atmosfera dell’Avvento tra le vie pedonali del centro storico immerso nelle Dolomiti. Fino al 6 gennaio, casette in legno offrono artigianato, prodotti altoatesini e momenti musicali

di Redazione CHECK-IN
 
21 dicembre 2025 | 12:00

I Mercatini di Natale di San Candido si svolgono nel cuore dell’Alta Pusteria, ai piedi delle imponenti Dolomiti Unesco, con apertura annuale dal 28 novembre al 6 gennaio. La manifestazione si sviluppa principalmente nel centro storico pedonale, creando un percorso di casette in legno illuminate da luci calde e avvolgenti. L’orario tipico è dalle 10:30 alle 19:00, ma può subire variazioni nei giorni festivi come la Vigilia di Natale.

Centro storico di San Candido illuminato per i Mercatini di Natale

Atmosfera e scenari: Natale nelle Dolomiti

Il mercato si distingue per l’atmosfera raccolta e suggestiva, lontana dal trambusto dei grandi eventi urbani. Le vie e le piazze del borgo si trasformano in un paesaggio invernale ricco di luci, profumi e suoni caratteristici della stagione festiva, offrendo numerose opportunità di fotografia e passeggiate tra le bancarelle.

Idee regalo natalizie

Le Dolomiti, con le cime innevate che incorniciano San Candido, conferiscono un senso di magia invernale difficile da replicare altrove. Questo contesto naturale si integra perfettamente con le proposte espositive del mercatino.

Prodotti tipici, artigianato e sapori locali

Le casette sono gestite da artigiani e produttori locali: dalla lavorazione del legno alle decorazioni natalizie, dagli accessori in lana ai prodotti alimentari tipici dell’Alto Adige. Lo stand del vin brulé, gli Zelten (pane dolce alla frutta), i biscotti speziati e il succo di mele speziato sono alcune delle specialità da gustare durante la visita. 

Casette in legno con prodotti artigianali

Questa selezione contribuisce a creare un’esperienza di acquisto mirata alla qualità, con idee regalo originali e prodotti legati al territorio.

Eventi, intrattenimento e attività per famiglie

Oltre allo shopping, il mercatino propone momenti musicali con cori e strumenti alpini che accompagnano le visite nei week-end e durante le serate. La presenza di figure come Babbo Natale o personaggi emblematici dell’Avvento rende l’evento adatto anche ai più piccoli.

La combinazione di luci soffuse, musiche e ambientazioni suggestive facilita l’immersione nella storia e negli usi locali, rendendo l’esperienza memorabile per visitatori di tutte le età

