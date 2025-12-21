L’“hotel dalle cento finestre” di Venezia dove Cajkovskij scrisse la sua sinfonia più celebre

Entrare al Londra Palace, parte del circuito Relais & Châteaux, significa immediatamente percepire la magia di Venezia in ogni respiro. La prima sensazione è quella della luce: il sole che si riflette sull’acqua della laguna, i riflessi delle nuvole che cambiano continuamente, l’argento lunare che illumina la Riva degli Schiavoni di notte. Subito dopo, il calore dell’accoglienza: gli arredi raffinati, i materiali nobili come seta, broccato, legno e marmo, creano un ambiente che è allo stesso tempo elegante e familiare. Qui Venezia non resta fuori: la città entra con te, tra i corridoi, le camere e le terrazze, raccontandoti i suoi secoli di storia, arte e cultura.

L'Hotel Londra Palace di Venezia

Un viaggio attraverso oltre un secolo di storia

Il Londra Palace è molto più di un hotel: è un testimone silenzioso della storia veneziana. Nato nel 1853 come Hotel d’Angleterre e Pensione, aprì i battenti per accogliere viaggiatori attratti dal collegamento ferroviario con la terraferma. Nel 1865, l’ingegnere veneziano Giovanni Fuin realizzò il lussuoso Hotel Beau Rivage accanto all’Angleterre, due edifici separati da un piccolo passaggio ma uniti dall’eleganza e dal lusso discreto. Nel 1877, Cajkovskij soggiornò qui lavorando alla sua Quarta Sinfonia, considerata tra le più belle di sempre, mentre nel 1884 Jules Verne trascorse due notti in incognito, accolto con festeggiamenti pirotecnici dalla città. Le suite a loro dedicate ricordano ancora oggi queste figure leggendarie, trasformando il soggiorno in un’esperienza immersiva tra storia e cultura. L’unione dei due hotel all’inizio del XX secolo ha dato vita all’Hotel Londres et Beau Rivage, ribattezzato Londra Palace nel 1973. Le ristrutturazioni del 1992-2000 hanno ridisegnato le 52 camere, creando un equilibrio perfetto tra eleganza storica e comfort moderno.

Una foto storica testimonia la longevità dell'Hotel Londra Palace

Camere e suite: simbolo dell’eleganza veneziana

Ogni camera del Londra Palace racconta una storia diversa: sono piccole scenografie veneziane, dove materiali nobili come broccato, seta, legno e marmo incontrano un design leggero e accogliente. Le Camere Classiche Vista Città sono come piccoli scrigni veneziani: calde, accoglienti, con scorci su calli, campanili e tetti antichi, alcune dotate di terrazze private. Le Deluxe Vista Laguna trasformano la laguna in un quadro in continua evoluzione, con la vista sull’isola di San Giorgio che cambia colore ad ogni ora del giorno. Le Junior Suite, alcune con balconi o terrazze, sono ornate con arredi d’epoca, colonne antiche e dettagli di design che rendono ogni soggiorno un’esperienza di raffinata esclusività.

La Junior Suite Jules Verne con vista laguna 1/8 La Junior Suite Borges con vista laguna 2/8 Una Junior Suite vista laguna con balcone 3/8 Una Junior Suite vista laguna con terrazza 4/8 Una camera Deluxe con vista sulla laguna e balcone 5/8 Una Classic Room con vista città 6/8 Il dettaglio di uno dei bagni delle suite 7/8 Altana veneziana con vista a 360° sulla laguna 8/8 Previous Next

Tra queste, le suite dedicate a Cajkovskij, D’Annunzio, Borges e Jules Verne sono vere e proprie residenze temporanee, con arredi d’epoca, pezzi unici e panorami che sembrano appartenere solo a chi ha scelto di soggiornarvi, mentre le suite all’ultimo piano con terrazza panoramica offrono una prospettiva unica sulla laguna, il Bacino di San Marco e i tetti della città. Alcune offrono balconi alla Giulietta o terrazze private dove sedersi a contemplare le gondole scivolare lente, mentre il sole cala lentamente dietro l’isola di San Giorgio, colorando la laguna di riflessi dorati. Ogni suite include minibar, champagne di benvenuto, colazione servita in camera e trasferimento privato in taxi acqueo, trasformando il soggiorno in un’esperienza senza compromessi.

LPV Ristorante e Bar: un viaggio tra terra, mare e aria

Il LPV Ristorante, guidato dallo chef Daniele Galliazzo, è un luogo dove la gastronomia veneziana diventa racconto. Ogni piatto unisce ingredienti freschi e stagionali, profumi della laguna e sapori della terraferma, tra tecniche moderne e rispetto per la tradizione. La cena sulla terrazza panoramica, con il sole che cala dietro San Giorgio, diventa un’esperienza sensoriale completa, mentre l’LPV Bistrot propone pranzi leggeri, insalate fresche e piatti semplici ma ricchi di gusto, perfetti per assaporare Venezia in un momento di convivialità. All’LPV Bar, premiato per i cocktail, ogni sorso racconta la città: dal Martini Dry all’aperitivo creativo, accompagnato da vini locali e da un servizio discreto e attento.

La sala dell'LPV Ristorante 1/4 Daniele Galliazzo 2/4 La sala dell'LPV Bar 3/4 La cena sulla terrazza panoramica 4/4 Previous Next

Esperienze esclusive e attività su misura

Soggiornare al Londra Palace significa vivere Venezia da un punto di vista privilegiato. La tradizionale altana veneziana, una delle torrette più alte della città, può essere riservata per picnic, aperitivi o cene private, mentre le crociere in laguna su bragosso tradizionale permettono di esplorare flora, fauna e isole segrete.

Aperitivo o cena al tramonto con vista sulla laguna

I laboratori artigianali, tra creazione di maschere e visita alle fornaci di Murano, offrono esperienze autentiche, spesso fuori dal circuito turistico, permettendo agli ospiti di entrare in contatto con la vera maestria veneziana. Ogni attività è pensata per raccontare la città e i suoi mestieri con autenticità, trasformando il soggiorno in un percorso culturale e sensoriale.

Impegno culturale e sostenibilità ambientale

Il Londra Palace non è solo ospitalità: è un impegno verso la comunità e l’ambiente. Attraverso la Fondazione Il Luogo delle Meraviglie, parte del ricavato di ogni soggiorno sostiene borse di studio per giovani artigiani, preservando mestieri unici e tradizioni locali. L’hotel segue rigorosi protocolli zero-waste, riducendo i rifiuti e le emissioni di CO 2 , monitorando i consumi di energia e acqua e promuovendo pratiche ecosostenibili senza compromessi sul comfort o l’eleganza.

Gli eleganti spazi interni del Londra Palace

Un invito a vivere Venezia in prima persona

Dal fascino delle camere e suite storiche, alla magia dei panorami dall’altana e dalle terrazze, fino al gusto autentico del LPV Ristorante e Bistrot, il Londra Palace trasforma ogni soggiorno in un’esperienza unica e memorabile. Ogni dettaglio racconta Venezia, dalla storia dei suoi grandi ospiti alla luce mutevole della laguna, regalando un soggiorno sospeso tra comfort, eleganza e cultura. Vivere qui significa respirare la città in ogni momento, tra panorami mozzafiato, sapori autentici e storie senza tempo.