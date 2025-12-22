Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 22 dicembre 2025  | aggiornato alle 17:39 | 116490 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

in alto adige

Idee regalo e specialità gastronomiche ai mercatini di Bressanone

I Mercatini di Natale di Bressanone animano Piazza Duomo con casette in legno, artigianato locale e sapori della Valle Isarco. Tra luci, musica e spettacoli, le bancarelle offrono idee regalo e delizie gastronomiche

di Redazione CHECK-IN
 
22 dicembre 2025 | 16:56

Idee regalo e specialità gastronomiche ai mercatini di Bressanone

I Mercatini di Natale di Bressanone animano Piazza Duomo con casette in legno, artigianato locale e sapori della Valle Isarco. Tra luci, musica e spettacoli, le bancarelle offrono idee regalo e delizie gastronomiche

di Redazione CHECK-IN
22 dicembre 2025 | 16:56
 

I Mercatini di Natale di Bressanone trasformano Piazza Duomo, nel centro storico, in un villaggio festivo dove la magia dell’Avvento si fonde con la storia millenaria della città. Le strutture in legno illuminate, le vie medievali e le montagne dolomitiche sullo sfondo offrono un contesto suggestivo per passeggiate e acquisti natalizi.

Idee regalo e specialità gastronomiche ai mercatini di Bressanone

Mercatini di Natale in Piazza Duomo a Bressanone

Artigianato locale e idee regalo

Le bancarelle presentano una selezione di artigianato locale perfetto come idea regalo o decorazione per il periodo delle feste. Tra gli oggetti più ricercati si trovano statuine per presepi, sculture in legno, ceramiche, sfere di vetro dipinte a mano, candele e tessuti tipici dell’Alto Adige.

Idee regalo e specialità gastronomiche ai mercatini di Bressanone

Le bancarelle dei mercatini di Bressanone

Sapori tipici dell’Avvento in Valle Isarco

La proposta gastronomica dei mercatini natalizi di Bressanone include specialità locali che riscaldano i visitatori nei giorni freddi: vin brulé alle spezie, dolci tipici come lo Zelten, mele al forno e altre prelibatezze altoatesine. Queste delizie si integrano perfettamente con il paesaggio e l’atmosfera festiva. 

 Scopri con noi i migliori Mercatini di Natale

Eventi e intrattenimento per tutte le età

Oltre alla componente espositiva, l’evento offre un ricco calendario di momenti speciali: musica natalizia, laboratori per bambini, giri in carrozza e spettacoli di luci e colori nella Hofburg. La manifestazione è dinamica e piacevole, adatta a famiglie e visitatori di tutte le età.

Idee regalo e specialità gastronomiche ai mercatini di Bressanone

Artigianato altoatesino tra le casette natalizie

Un mercatino green e certificato

Il Mercatino di Natale di Bressanone fa parte dei Mercatini Originali dell’Alto Adige ed è riconosciuto per il suo approccio responsabile, promuovendo criteri di sostenibilità ambientale e rispetto del territorio.

L’evento si svolge fino al 6 gennaio 2026, con orari di apertura che variano tra mattina e sera e con aperture speciali nei giorni clou delle festività.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
mercatini di Natale di Bressanone Bressanone Natale mercatini di Natale Alto Adige mercatini Brixen Piazza Duomo Bressanone artigianato natalizio Bressanone vin brulé Alto Adige Avvento Bressanone eventi natalizi Bressanone specialità gastronomiche Alto Adige mercatinidinatale
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Galbani Professionale
Hospitality
Diemme
Robo
Galbani Professionale
Hospitality
Diemme
Robo
Pentole Agnelli
Suicrà

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025