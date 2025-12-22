Idee regalo e specialità gastronomiche ai mercatini di Bressanone

I Mercatini di Natale di Bressanone trasformano Piazza Duomo, nel centro storico, in un villaggio festivo dove la magia dell’Avvento si fonde con la storia millenaria della città. Le strutture in legno illuminate, le vie medievali e le montagne dolomitiche sullo sfondo offrono un contesto suggestivo per passeggiate e acquisti natalizi.

Mercatini di Natale in Piazza Duomo a Bressanone

Artigianato locale e idee regalo

Le bancarelle presentano una selezione di artigianato locale perfetto come idea regalo o decorazione per il periodo delle feste. Tra gli oggetti più ricercati si trovano statuine per presepi, sculture in legno, ceramiche, sfere di vetro dipinte a mano, candele e tessuti tipici dell’Alto Adige.

Le bancarelle dei mercatini di Bressanone

Sapori tipici dell’Avvento in Valle Isarco

La proposta gastronomica dei mercatini natalizi di Bressanone include specialità locali che riscaldano i visitatori nei giorni freddi: vin brulé alle spezie, dolci tipici come lo Zelten, mele al forno e altre prelibatezze altoatesine. Queste delizie si integrano perfettamente con il paesaggio e l’atmosfera festiva.

Eventi e intrattenimento per tutte le età

Oltre alla componente espositiva, l’evento offre un ricco calendario di momenti speciali: musica natalizia, laboratori per bambini, giri in carrozza e spettacoli di luci e colori nella Hofburg. La manifestazione è dinamica e piacevole, adatta a famiglie e visitatori di tutte le età.

Artigianato altoatesino tra le casette natalizie

Un mercatino green e certificato

Il Mercatino di Natale di Bressanone fa parte dei Mercatini Originali dell’Alto Adige ed è riconosciuto per il suo approccio responsabile, promuovendo criteri di sostenibilità ambientale e rispetto del territorio.

L’evento si svolge fino al 6 gennaio 2026, con orari di apertura che variano tra mattina e sera e con aperture speciali nei giorni clou delle festività.