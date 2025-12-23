Menu Apri login
Magnino Secretly, un locale che ridisegna l’esperienza nel cuore di San Gimignano

Magnino Secretly a San Gimignano propone un ambiente che valorizza architettura storica e design attuale attraverso materiali naturali, luce studiata e soluzioni tecnologiche integrate, firmate Costa Group

di Redazione Italia a Tavola
 
23 dicembre 2025 | 08:30

di Redazione Italia a Tavola
23 dicembre 2025 | 08:30
 

Nel cuore di San Gimignano, Magnino Secretly introduce un nuovo modo di vivere un ambiente ricco di storia, valorizzando il rapporto tra architettura antica e design contemporaneo. L’intervento firmato Costa Group, realtà italiana nota per la progettazione di ambienti dedicati all’ospitalità, definisce un locale che punta a un’esperienza estetica, emotiva e funzionale. Il progetto nasce con l’obiettivo di trasformare uno spazio storico in un luogo capace di offrire una fruizione immersiva, sostenuta da una particolare attenzione alla scelta dei materiali e alla definizione delle atmosfere.

Il banco centrale del Magnino Secretly di San Gimignano

Valorizzazione della memoria architettonica

La struttura originale è stata mantenuta come elemento centrale dell’identità del locale. Il design utilizza texture naturali, una palette cromatica calda e soluzioni visive leggere che mettono in evidenza le caratteristiche storiche senza sovraccaricare l’ambiente. L’architettura antica diventa parte integrante del progetto e dialoga con i nuovi elementi attraverso un approccio che mira alla coerenza formale e alla continuità visiva. L’intervento di Costa Group non interviene per contrasto, ma per integrazione, costruendo un equilibrio tra materiali originari e superfici contemporanee.

Materiali, superfici e luce come elementi narrativi

Il cuore visivo del locale è il banco centrale, concepito come una scultura funzionale. Descritto come una “frattura luminosa”, rappresenta un elemento che organizza lo spazio e guida lo sguardo del visitatore. Attorno ad esso si sviluppano scaffalature retroilluminate, profili in ferro, legno naturale e un pavimento in terrazzo recuperato, reinterpretato per una resa più attuale. L’uso della luce assume un ruolo determinante: non è un semplice supporto tecnico, ma un mezzo narrativo che costruisce profondità, definisce i ritmi visivi e crea un’atmosfera intima.

Artigianalità e tecnologia integrate in un’unica visione

Una delle caratteristiche distintive del progetto è l’integrazione tra soluzioni tecnologiche e approccio artigianale. Le finiture su misura, i sistemi di illuminazione e gli elementi funzionali sono progettati per ottimizzare l’ambiente quotidiano, mantenendo al contempo un’estetica pulita e armonica. La tecnologia occupa uno spazio discreto, contribuendo al comfort senza alterare la percezione della storicità del luogo.

Una nuova esperienza di San Gimignano

Magnino Secretly contribuisce a ridefinire l’esperienza della città, offrendo un luogo che unisce cura dei materiali, attenzione alla luce e rispetto per il contesto architettonico. La firma di Costa Group mette in risalto la capacità del progetto di armonizzare epoche diverse, restituendo allo spazio una nuova energia e ampliandone la fruibilità. Il risultato è un ambiente che interpreta la storia locale attraverso un linguaggio estetico attuale, mantenendo sempre al centro la coerenza tra funzionalità e atmosfera.

Magnino Secretly
P. tta Filippo Buonaccorsi, 5 53037 San Gimignano (Si)
Tel +39 0577 940609

© Riproduzione riservata STAMPA

 
San Gimignano Magnino Secretly Costa Group design contemporaneo architettura storica interior design materiali naturali progetto di interior luce architettonica esperienza sensoriale
 
