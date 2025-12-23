Magnino Secretly, un locale che ridisegna l’esperienza nel cuore di San Gimignano

Nel cuore di San Gimignano, Magnino Secretly introduce un nuovo modo di vivere un ambiente ricco di storia, valorizzando il rapporto tra architettura antica e design contemporaneo. L’intervento firmato Costa Group, realtà italiana nota per la progettazione di ambienti dedicati all’ospitalità, definisce un locale che punta a un’esperienza estetica, emotiva e funzionale. Il progetto nasce con l’obiettivo di trasformare uno spazio storico in un luogo capace di offrire una fruizione immersiva, sostenuta da una particolare attenzione alla scelta dei materiali e alla definizione delle atmosfere.

Il banco centrale del Magnino Secretly di San Gimignano

Valorizzazione della memoria architettonica

La struttura originale è stata mantenuta come elemento centrale dell’identità del locale. Il design utilizza texture naturali, una palette cromatica calda e soluzioni visive leggere che mettono in evidenza le caratteristiche storiche senza sovraccaricare l’ambiente. L’architettura antica diventa parte integrante del progetto e dialoga con i nuovi elementi attraverso un approccio che mira alla coerenza formale e alla continuità visiva. L’intervento di Costa Group non interviene per contrasto, ma per integrazione, costruendo un equilibrio tra materiali originari e superfici contemporanee.

Materiali, superfici e luce come elementi narrativi

Il cuore visivo del locale è il banco centrale, concepito come una scultura funzionale. Descritto come una “frattura luminosa”, rappresenta un elemento che organizza lo spazio e guida lo sguardo del visitatore. Attorno ad esso si sviluppano scaffalature retroilluminate, profili in ferro, legno naturale e un pavimento in terrazzo recuperato, reinterpretato per una resa più attuale. L’uso della luce assume un ruolo determinante: non è un semplice supporto tecnico, ma un mezzo narrativo che costruisce profondità, definisce i ritmi visivi e crea un’atmosfera intima.

Al Magnino Secretly, scaffalature retroilluminate, profili in ferro, legno naturale e un pavimento in terrazzo recuperato
Dettagli di design moderno al Magnino Secretly

Artigianalità e tecnologia integrate in un’unica visione

Una delle caratteristiche distintive del progetto è l’integrazione tra soluzioni tecnologiche e approccio artigianale. Le finiture su misura, i sistemi di illuminazione e gli elementi funzionali sono progettati per ottimizzare l’ambiente quotidiano, mantenendo al contempo un’estetica pulita e armonica. La tecnologia occupa uno spazio discreto, contribuendo al comfort senza alterare la percezione della storicità del luogo.

Al Magnino Secretly un'integrazione tra soluzioni tecnologiche e approccio artigianale
Le finiture su misura, i sistemi di illuminazione e gli elementi funzionali sono progettati per ottimizzare l'ambiente quotidiano
La tecnologia non altera la percezione della storicità del luogo

Una nuova esperienza di San Gimignano

Magnino Secretly contribuisce a ridefinire l’esperienza della città, offrendo un luogo che unisce cura dei materiali, attenzione alla luce e rispetto per il contesto architettonico. La firma di Costa Group mette in risalto la capacità del progetto di armonizzare epoche diverse, restituendo allo spazio una nuova energia e ampliandone la fruibilità. Il risultato è un ambiente che interpreta la storia locale attraverso un linguaggio estetico attuale, mantenendo sempre al centro la coerenza tra funzionalità e atmosfera.