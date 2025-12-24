Urbania festeggia la Befana con tre giorni di eventi dal 4 al 6 gennaio

Urbania (Pu), antico borgo nel cuore delle Marche, è un luogo ricco di magia e lo è ancora di più durante la Festa Nazionale della Befana, quando si trasforma in un grande villaggio del divertimento con migliaia di calze colorate appese alle finestre, centinaia di Befane, elfi, cantastorie, aiutanti, musicisti e artisti di strada per regalare una festa elettrizzante a tutta la famiglia grazie a un evento con più di 100 appuntamenti, e tra questi alcuni esclusivi dedicati al fantastico mondo dei cartoons.

Le strade di Urbania si animano durante la Festa Nazionale della Befana

Dal 4 al 6 gennaio 2026: tre giorni di festa

Dal 4 al 6 gennaio 2026, torna la magia della Befana con una grande festa per rendere omaggio alla nonnina più famosa d’Italia a bordo della sua scopa volante. Tre giornate di spettacoli, giocolieri, laboratori, giochi, mercatini in un viaggio delle meraviglie allestito nel centro storico della cittadina tra quintali di caramelle, dolciumi e doni per tutti i bambini e non solo.

La danza delle Befane

Il percorso magico e la Casa della Befana

L’evento trasforma il centro storico di Urbania in un itinerario magico che segue un percorso a forma di Calza gigante e raggiunge i luoghi simbolo della vecchina, a partire dalla sua residenza ufficiale che attira ogni anno migliaia e migliaia di spettatori da tutta Italia e dal mondo. Sarà perché la Befana parla la lingua della dolcezza, ciò che si respira nella Casa della Befana. In un antico Palazzo, in pieno centro storico, sorge la dimora della simpatica vecchina.

La Casa della Befana

È una residenza fiabesca che custodisce tutti i segreti della famosa signora. A casa sua tutto è speciale: dalla cucina con il grande camino col pentolone sempre sul fuoco al grande letto di luce, paglia e foglie di acero fino al suo guardaroba traboccante di scope e stracci, un archivio di migliaia e migliaia di letterine da tutto il mondo e una cantina stipata di dolciumi e leccornie.

L’Ufficio Postale della Befana

L’ufficio postale non è solo il luogo preferito dai bambini ma è un rituale atteso tutto l’anno e che porta qui nei giorni dell’Epifania migliaia di bambini a scrivere, indirizzare e spedire la loro letterina alla Befana. Una garanzia poiché a ritirarle ci sono le aiutanti Befane che accolgono i piccoli nei locali della Posta, aprendo loro la porta in un mondo fantastico.

L’Ufficio Postale della Befana

Il volo della Befana e i grandi spettacoli

La Befana è soprattutto grande spettacolo nel suo magico volo dalla Torre civica, a cui si aggiunge il mix di luci, colori e musica che fanno da scenario e colonna sonora al suo arrivo nella piazza del Comune. La discesa è annunciata in pompa magna con concerti itineranti, saltimbanchi, giocolieri e trampolieri.

Il magico volo della Befana illumina la notte di Urbania

Le piazze, gli artigiani e lo street food

La nuovissima piazza San Cristoforo, recentemente restaurata e dove la Befana riceverà dal sindaco le chiavi della città, ospiterà il nuovo palco centrale e l’area dedicata agli artigiani del territorio, poi piazza Martiri della libertà, Palazzo ducale con le specialità artigianali, piazza del Mercato con lo street food, via Garibaldi con gli stand dei produttori.

Uno degli spettacoli nelle piazze di Urbania

Storia, arte e tradizioni di Urbania

Urbania, nel corso del tempo, è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primissimo piano in Italia e nel mondo celebrando il mito, la storia e la magia della Befana. Oggi, il suo passato glorioso rivive nel Palazzo Ducale, antica dimora di Francesco Maria II della Rovere, ultimo Duca d’Urbino. Tra i grandi tesori da scoprire, inoltre, la collezione di maioliche rinascimentali, i laboratori dei maestri ceramisti, le botteghe d’arte e di artigianato e le bontà tipiche, tra cui il famoso Crostolo.