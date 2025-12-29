Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 31 dicembre 2025  | aggiornato alle 05:04 | 116575 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

Dolce Roma

Pasticceria Velo a Roma: una dolce pausa gourmet in Via del Corso

Pasticceria Velo, al primo piano del The First Roma Dolce in Via del Corso, è una raffinata destinazione gourmet tra dessert curati e grande equilibrio firmati dal pastry chef Andrea Cingottini

di Tiziana Di Masi
La Signora in Dolce
 
29 dicembre 2025 | 08:30

Pasticceria Velo a Roma: una dolce pausa gourmet in Via del Corso

Pasticceria Velo, al primo piano del The First Roma Dolce in Via del Corso, è una raffinata destinazione gourmet tra dessert curati e grande equilibrio firmati dal pastry chef Andrea Cingottini

di Tiziana Di Masi
La Signora in Dolce
29 dicembre 2025 | 08:30
 

Mentre passeggio per Via del Corso a Roma, al mio occhio indagatore non sfugge l’insegna di Pasticceria Velo. Attenzione però, la pasticceria non è sulla strada ma al primo piano del lussuoso Hotel First Roma.

Pasticceria Velo a Roma: una dolce pausa gourmet in Via del Corso

La Pasticceria Velo di Roma

Salgo dunque un piano di scale e scopro un gioiello di eleganza e raffinatezza, dove prendersi una pausa dolce diventa un must. L’ambiente raffinato e luminoso mi invita a sedermi e ordinare un , anche se optare per un calice di champagne si rivelerà la scelta migliore per vivere una full immersion nel percorso di dolci firmati dal pastry chef Andrea Cingottini.

I dessert di Pasticceria Velo: equilibrio, tecnica e bellezza

Un’epifania di dessert plana sul mio tavolo in cui si manifestano diverse specialità: il Panettone soffice e aromatico, un goloso Monte Bianco, il croccante Millefoglie, un immancabile Zuppa inglese.

Pasticceria Velo a Roma: una dolce pausa gourmet in Via del Corso

I dessert di Pasticceria Velo

Tutti dolci realizzati con mano sicura, equilibrio e grande cura per le materie prime e lasciatemelo dire decisamente “belli” dove trionfano colori e profumi.

Ricotta e visciole: il dolce simbolo della Roma giudaico-romanesca

Ma la creazione che più di tutte mi ha conquistato è stata la ricotta e visciole, un classico della tradizione romana, un simbolo della cucina giudaico-romanesca che nelle mani di Cingottini rivive di vibrante credibilità.

Pasticceria Velo a Roma: una dolce pausa gourmet in Via del Corso

Ricotta e visciole

La freschezza della ricotta, la dolce acidità delle visciole e la perfetta armonia tra gli elementi, in un sapore intenso e appagante mi eleggono questo dessert il vero protagonista della mia degustazione.

La mia Dolce Roma è lei!

Velo Pasticceria
Via del Corso, 63 00187 Roma
Tel +39 06 99704330

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Pasticceria Velo Roma dolci gourmet Roma pasticceria Via del Corso dessert Roma centro Andrea Cingottini pastry chef ricotta e visciole Roma The First Roma Dolce pasticceria hotel Roma dolci tradizione romana pasticceria di lusso Roma
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Consorzio Asti DOCG
Foddlab
Hospitality
Grana Padano
Consorzio Asti DOCG
Foddlab
Hospitality
Grana Padano
Tirreno CT
Fontina DOP

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025