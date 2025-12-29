Pasticceria Velo a Roma: una dolce pausa gourmet in Via del Corso

Mentre passeggio per Via del Corso a Roma, al mio occhio indagatore non sfugge l’insegna di Pasticceria Velo. Attenzione però, la pasticceria non è sulla strada ma al primo piano del lussuoso Hotel First Roma.

La Pasticceria Velo di Roma

Salgo dunque un piano di scale e scopro un gioiello di eleganza e raffinatezza, dove prendersi una pausa dolce diventa un must. L’ambiente raffinato e luminoso mi invita a sedermi e ordinare un tè, anche se optare per un calice di champagne si rivelerà la scelta migliore per vivere una full immersion nel percorso di dolci firmati dal pastry chef Andrea Cingottini.

I dessert di Pasticceria Velo: equilibrio, tecnica e bellezza

Un’epifania di dessert plana sul mio tavolo in cui si manifestano diverse specialità: il Panettone soffice e aromatico, un goloso Monte Bianco, il croccante Millefoglie, un immancabile Zuppa inglese.

I dessert di Pasticceria Velo

Tutti dolci realizzati con mano sicura, equilibrio e grande cura per le materie prime e lasciatemelo dire decisamente “belli” dove trionfano colori e profumi.

Ricotta e visciole: il dolce simbolo della Roma giudaico-romanesca

Ma la creazione che più di tutte mi ha conquistato è stata la ricotta e visciole, un classico della tradizione romana, un simbolo della cucina giudaico-romanesca che nelle mani di Cingottini rivive di vibrante credibilità.

Ricotta e visciole

La freschezza della ricotta, la dolce acidità delle visciole e la perfetta armonia tra gli elementi, in un sapore intenso e appagante mi eleggono questo dessert il vero protagonista della mia degustazione.

La mia Dolce Roma è lei!