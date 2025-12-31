Capodanno tra montagna e città d’arte: le scelte degli italiani per brindare al 2026

Archiviato il Natale, tradizionalmente vissuto in famiglia, Capodanno si conferma uno dei momenti più scelti dagli italiani per viaggiare. Non solo per salutare l’arrivo del nuovo anno, ma anche per concedersi qualche giorno lontano da casa. A fotografare le preferenze è Holidu, portale europeo di prenotazione di case e appartamenti vacanza, che ha elaborato la classifica delle 30 destinazioni più amate dagli italiani per Capodanno 2026, includendo durata media dei soggiorni e prezzi.

Livigno è la meta più gettonata (foto Michaela Rimakova)

Un Capodanno sempre più tricolore

Dai dati emerge un quadro chiaro: 25 località su 30 sono italiane, a conferma di una forte propensione verso mete interne. Le destinazioni estere restano marginali, mentre il turismo nazionale continua a intercettare la maggior parte delle scelte, grazie a un’offerta che spazia tra montagna, città d’arte e località urbane.

La montagna domina, ma resistono le città d’arte

Le destinazioni invernali si confermano le più richieste. Livigno conquista il primo posto, seguita da Madonna di Campiglio e Roccaraso, a testimonianza del ruolo centrale delle località sciistiche nel periodo di fine anno. A spezzare il predominio della montagna arrivano Roma e Parigi, rispettivamente quarta e quinta, mentre il resto della top ten torna a privilegiare l’arco alpino, con presenze consolidate come Courmayeur, Canazei e Cortina d’Ampezzo.

Capodanno 2026: le top 30 destinazioni degli italiani Posizione Località Regione o Paese estero Prezzo medio finale (in euro) 1 Livigno Lombardia 356 2 Madonna di Campiglio Trentino-Alto Adige 501 3 Roccaraso Abruzzo 319 4 Rome Lazio 218 5 Paris Francia 310 6 Courmayeur Valle d'Aosta 482 7 Trento Trentino-Alto Adige 195 8 Canazei Trentino-Alto Adige 291 9 Cortina d'Ampezzo Veneto 871 10 Ponte di Legno Lombardia 357 11 Merano Trentino-Alto Adige 248 12 Andalo Trentino-Alto Adige 352 13 Asiago Veneto 267 14 Firenze Toscana 198 15 Aprica Lombardia 241 16 Chamonix-Mont-Blanc Francia 259 17 Bormio Lombardia 326 18 Bolzano Trentino-Alto Adige 241 19 Ortisei Trentino-Alto Adige 447 20 San Candido Trentino-Alto Adige 330 21 Napoli Campania 139 22 Folgaria Trentino-Alto Adige 294 23 Bardonecchia Piemonte 229 24 Vienna Austria 242 25 Monginevro Francia 166 26 Aosta Valle d'Aosta 189 27 Barcellona Spagna 239 28 Ovindoli Abruzzo 269 29 Valtournenche Valle d'Aosta 361 30 Moena Trentino-Alto Adige 288

Trentino-Alto Adige regione più presente

Il Trentino-Alto Adige si distingue come la regione più rappresentata, con dieci località in classifica e tre nella top ten. Seguono Lombardia e Valle d’Aosta, mentre Abruzzo e Veneto piazzano due destinazioni ciascuna. Più limitata la presenza di regioni come Lazio, Toscana, Campania e Piemonte, ciascuna con una sola città in graduatoria.

Prezzi: da Napoli a Cortina, un divario netto

Il fattore economico resta decisivo. Cortina d’Ampezzo si conferma la meta più costosa, con una media di 571 euro a notte a persona, complice anche l’attenzione legata alle prossime Olimpiadi invernali. Seguono Madonna di Campiglio e Courmayeur, tutte sopra i 400 euro. Sul fronte opposto, Napoli risulta la destinazione più accessibile, con 139 euro medi a notte, seguita da città come Aosta e Trento. «I dati mostrano come anche a Capodanno sia ancora possibile trovare soluzioni per budget diversi», evidenzia l’analisi di Holidu.

Napoli risulta la destinazione più accessibile

Turismo di fine anno tra ospitalità e ristorazione

Le scelte di viaggio per Capodanno 2026 confermano il ruolo centrale dell’ospitalità extra-alberghiera e delle destinazioni capaci di unire paesaggio, eventi e offerta enogastronomica. Un segnale importante anche per ristorazione e turismo locale, chiamati a intercettare una domanda concentrata ma sempre più attenta al rapporto tra esperienza e costo.