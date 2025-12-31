Menu Apri login
Oroscopo travel 2026: che tipo di viaggiatore sei (e dove dovresti andare)

di Redazione CHECK-IN
31 dicembre 2025 | 14:30
Oroscopo travel 2026: che tipo di viaggiatore sei (e dove dovresti andare)

31 dicembre 2025 | 14:30
 

Dimentica previsioni vaghe e frasi fatte. Nel 2026 lo zodiaco parla soprattutto di “stile di vita”, di come ti muovi, di cosa cerchi quando parti e di quanto sei disposto a cambiare strada. Viaggiare non è più solo “dove vai”, ma “come lo fai: tempo, budget, compagnia, aspettative.

Ecco allora l’oroscopo travel segno per segno: concreto, contemporaneo, fatto per chi viaggia davvero. Con un avvertimento: anche questo è un gioco e in tempo di feste e relax Itali a Tavola e CHECK-IN vogliono fare divertire i lettori co un po’ di sogni… che possono facilmente diventare realtà. Abbiamo scelto solo località all’estero per non fare torto alle mille meravigliose località italiane.

L’Ariete va in Portogallo
Mood 2026: sempre un passo avanti
Tipo di viaggio: urbano, dinamico, zero tempi morti
Dove andare: Lisbona
Come viaggia: voli presi all’ultimo, scarpe comode, agenda piena
Evita: resort isolati e vacanze “rilassanti”

Il Toro cerca benessere in Provenza
Mood 2026: comfort senza sensi di colpa
Tipo di viaggio: slow, gastronomico, ben progettato
Dove andare: Provenza
Come viaggia: boutique hotel, ristoranti segnati prima di partire
Evita: caos, improvvisazione, street food casuale

I Gemelli vanno decisi a Berlino
Mood 2026: curiosità continua
Tipo di viaggio: città vive, stimolanti, culturali
Dove andare: Berlino
Come viaggia: coworking, musei, locali, nuove persone ogni sera
Evita: pacchetti chiusi e programmi rigidi

Il Cancro sogna spiagge delle isole egee
Mood 2026: bisogno di equilibrio
Tipo di viaggio: mare, identità, radici
Dove andare: Isole greche minori
Come viaggia: pochi spostamenti, alloggi autentici, cucina locale
Evita: mete iper turistiche

Il Leone pensa all'iconica Florida
Mood 2026: presenza scenica
Tipo di viaggio: iconico, glamour, memorabile
Dove andare: Miami
Come viaggia: hotel belli, ristoranti noti, esperienze da raccontare
Evita: anonimato e mete sottotono

La Vergine si sente un po' sirenetta
Mood 2026: precisione e qualità
Tipo di viaggio: ordinato, sostenibile, ben pensato
Dove andare: Copenhagen
Come viaggia: mezzi pubblici, scelte consapevoli, tempi giusti
Evita: disorganizzazione e sovraffollamento

La Bilancia si immagina nel Louvre
Mood 2026: ricerca dell’armonia
Tipo di viaggio: estetico, culturale, romantico
Dove andare: Parigi
Come viaggia: musei, passeggiate, locali curati
Evita: mete caotiche e brutte da vedere

Lo Scorpione punta ai riad
Mood 2026: intensità e profondità
Tipo di viaggio: sensoriale, fuori rotta
Dove andare: Marrakech
Come viaggia: riad, mercati, esperienze immersive
Evita: turismo superficiale

Il Sagittario è attratto dalla vitalità dell'Indocina
Mood 2026: voglia di mondo
Tipo di viaggio: lontano, esplorativo, flessibile
Dove andare: Bangkok
Come viaggia: zaino leggero, itinerari aperti, street life
Evita: soggiorni statici

Il Capricorno cerca lo stile del sol levante
Mood 2026: ambizione lucida
Tipo di viaggio: strutturato, di valore
Dove andare: Tokyo
Come viaggia: pianificazione perfetta, hotel funzionali
Evita: improvvisazione totale

L’Acquario sogna il silenzio dei ghiacci
Mood 2026: sperimentazione
Tipo di viaggio: alternativo, sostenibile, diverso
Dove andare: Reykjavik
Come viaggia: natura, silenzio, scelte non convenzionali
Evita: mete inflazionate

I Pesci vorrebbero avere tempo slow
Mood 2026: bisogno di rallentare
Tipo di viaggio: spirituale, creativo, fluido
Dove andare: Bali
Come viaggia: yoga, natura, tempo per sé
Evita: città rumorose

Nel 2026 viaggiare non sarà questione di mete giuste o sbagliate, ma di “coerenza con se stessi. Le stelle non decidono certo dove andrai, ma suggeriscono “come vivere il viaggio” E, se ascoltate bene, evitano anche qualche errore costoso.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
