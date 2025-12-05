Il bistrot di Prati che ha portato la cucina parigina nella quotidianità romana

Nel quartiere Prati a Roma, Madeleine festeggia dieci anni confermandosi come una delle realtà più riconoscibili della ristorazione della Capitale. Il bistrot nasce dall’idea dei soci Giancarlino e Daniele Quattrini, già ideatori di altri format di successo come l’Hotel Butterfly, con l’intenzione di introdurre in una zona storicamente legata a una ristorazione tradizionale un locale poliedrico, elegante, capace di funzionare dall’alba alla notte. Servono un anno e mezzo di lavori per concretizzare il progetto: il designer Matteo Parenti crea un ambiente ispirato ai bistrot parigini, con richiami agli anni ’50 e uno storytelling che rimanda all’universo proustiano da cui il locale prende il nome.

Madeleine è aperto per tutti i momenti della giornata, da colazione a dopo cena

Un bistrot per l’intera giornata

Oggi Madeleine mantiene la sua formula originaria di bistrot aperto tutto il giorno, dalle 7.30 all’una di notte, accompagnando i clienti dalla colazione all’ora del tè, dal pranzo all’aperitivo, fino alla cena e al dopocena. La cucina, affidata allo chef Simone Maddaleni, unisce suggestioni francesi e tradizione italiana.

Madeleine: lo chef Simone Maddaleni

Il menu riflette questa doppia anima: Croque Monsieur, terrina di foie gras e una selezione di formaggi d’Oltralpe convivono con piatti italiani come la fregola sarda con vongole, cime di rapa e ceci o le fettuccine ai porcini. La brace offre un pescato del giorno e un controfiletto di manzo, ampliando ulteriormente l’esperienza gastronomica.

Madeleine: Fregola sarda con vongole, ceci e cime di rapa 1/3 Madeleine: Tortelli di ricotta di bufala e zucca arrosto 2/3 Madeleine: Tonno alla brace con fondo alla cacciatore, cime di rapa, capperi e misticanza 3/3 Previous Next

La pasticceria come tratto distintivo

La pasticceria rappresenta uno degli elementi più riconoscibili di Madeleine. Con l’arrivo, due anni dopo l’apertura, della pastry chef Francesca Minnella, il bistrot definisce una proposta che nel tempo diventa un punto di riferimento cittadino. Le madeleine, simbolo della casa, sono proposte in numerose varianti sia dolci sia salate.

Madeleine: la pastry chef Francesca Minnella

Accanto a queste, una produzione costante di croissant, torte, crostate, crêpes, macarons e dolci più complessi come la Saint Honoré, il Profiterole e la Tarte Citron conferma la centralità della pasticceria all’interno del progetto.

Madeleine: Madeleine citron fruit rouges 1/3 Madeleine: Pistache Cerise 2/3 Madeleine: Crème caramel french toast 3/3 Previous Next

Il decimo anniversario: una giornata per la comunità

Il decennale è l’occasione per riflettere sull’evoluzione del bistrot e sulle sue prospettive future. «Festeggiare dieci anni è un traguardo importante, ma anche un punto di partenza per continuare a migliorare» afferma Giancarlino. «Madeleine è ormai un punto di riferimento nel quartiere e questo rappresenta per noi un grande risultato. Ora guardiamo anche oltre i confini italiani, con l’idea di un possibile sviluppo internazionale». A queste parole si aggiunge il commento di Daniele Quattrini: «Quando abbiamo aperto, il nostro obiettivo era portare a Roma un bistrot con servizio continuativo, mattina e sera, caratterizzato da un’identità internazionale. È gratificante vedere come il pubblico abbia accolto questo format in un quartiere tradizionalmente più conservatore. La cura per il cliente è sempre stata il fulcro della nostra filosofia, e questo ha contribuito a creare un rapporto di fiducia e fidelizzazione nel tempo».

Madeleine: la festa per i 10 anni

La celebrazione del decimo anniversario, che si è tenuta il 4 dicembre, si è tradotta in una giornata dedicata al quartiere e ai clienti. A partire dalle 16.00, sono stati invitati amici, residenti e frequentatori abituali per un pomeriggio di dolci e piccole degustazioni offerte dal bistrot. La serata è proseguita con una cena speciale che riunisce figure che hanno segnato la storia del locale, tra cui Riccardo Di Giacinto, oggi chef-patron di All’Oro, Dario Nuti, attuale pastry chef del Rome Cavalieri, insieme a Simone Maddaleni e Francesca Minnella. Si è trattato di un momento dal valore simbolico, che ripercorre l’origine del progetto e celebra un percorso costruito nell’arco di dieci anni.

Madeleine: la sala

Dieci anni di storia rendono Madeleine un bistrot capace di coniugare estetica parigina e accoglienza italiana, mantenendo un’identità chiara e allo stesso tempo in evoluzione. La cura del dettaglio, la qualità della cucina e della pasticceria, l’attenzione al servizio e una formula che copre l’intera giornata continuano a definire un locale che ha saputo rinnovarsi senza perdere la propria coerenza. Un bistrot che resta punto di riferimento per Prati e per una Roma sempre più attenta alla gastronomia contemporanea.