Gli 8 mercatini di Natale del Tirolo che trasformano l’inverno in un viaggio da fiaba

Gli otto mercatini di Natale a Innsbruck, Seefeld, Hall in Tirol, Schwaz, Rattenberg, Kufstein, St. Johann in Tirol e sul lago Achensee tornano ad animare il centro storico con un ambiente autentico, lontano dal commercio di massa. Accanto al Tettuccio d’Oro, il mercatino tradizionale accoglie con i Vicoli delle Fiabe e dei Giganti, mentre in Marktplatz il mercato per famiglie affascina con l’albero di cristalli Swarovski, la giostra con i cavalli e il teatro delle marionette.

Il Natale a Innsbruck (foto Bert Heinzlmeier)

Lungo Maria-Theresien-Straße, un mare di luci e sfere giganti disegna lo scenario perfetto per lo shopping natalizio. Atmosfera più raccolta nei mercatini di Wiltener Platzl, Kaiserweihnacht sul Bergisel e St. Nikolaus, dedicati all’artigianato di alta qualità. L’esperienza si completa con il suggestivo mercatino sull’Hungerburg, ideale per ammirare Innsbruck dall’alto.

Le date dei mercati in Tirolo 2025 Località Date Bergweihnacht Innsbruck - Centro storico fino al 23 dicembre Bergweihnacht Innsbruck - Marktplatz fino al 23 dicembre Bergweihnacht Innsbruck - Maria-Theresien-Straße fino al 6 gennaio Bergweihnacht Innsbruck - Hungerburg fino al 6 gennaio Bergweihnacht Innsbruck - Wilten fino al 21 dicembre Bergweihnacht Innsbruck - St. Nikolaus fino al 23 dicembre Bergweihnacht Innsbruck - Bergisel fino al 21 dicembre Seefeld: fino al 6 gennaio Hall in Tirol fino al 24 dicembre “Seeweihnacht” Achensee fino al 21 dicembre (ven, sab, dom) Schwaz: fino al 23 dicembre Rattenberg fino al 21 dicembre Kufstein fino al 21 dicembre St. Johann in Tirol fino al 24 dicembre (ven, sab, dom)

Seefeld: atmosfere alpine e sentiero dalle 100.000 luci

Nel cuore della zona pedonale, il mercatino di Natale di Seefeld conquista con profumi di vin brulé, mandorle tostate e manufatti tirolesi. La musica crea un’atmosfera emozionante e per i più piccoli c’è l’“Engerlpostamt”, l’ufficio postale degli angeli. Da novembre si illumina anche il sentiero dalle 100.000 luci, un percorso magico che conduce al centro del paese.

Seefeld: atmosfere alpine e sentiero dalle 100.000 luci (foto David Johansson)

Hall in Tirol: il mercatino che diventa un calendario dell’Avvento vivente

A Hall in Tirol la piazza Oberer Stadtplatz si trasforma in un grande calendario dell’Avvento. Ogni giorno alle 18, cori e gruppi di fiati offrono momenti musicali natalizi. Per i bambini ci sono lo Streichelzoo, la pista di pattinaggio nel cortile del municipio e le fiabe delle narratrici. Spettacolare anche il momento dei giochi di fuoco.

Hall in Tirol: il mercatino che diventa un calendario dell’Avvento vivente

Seeweihnacht sull’Achensee: mercatino sul lago e crociera illuminata

Le bancarelle sul lungolago accompagnano la Seeweihnacht, un mercatino romantico affacciato sull’Achensee. Tra gli highlight, la crociera serale, con la nave illuminata che dalle 17:40 diventa anche punto caldo presso il molo di Pertisau. All’ufficio postale di Gesù Bambino è possibile consegnare le letterine, mentre esibizioni musicali arricchiscono l’atmosfera.

Seeweihnacht, un mercatino romantico affacciato sull’Achensee (foto Fabio Keck)

Schwaz: Avvento nel cuore della Città dell’Argento

A Schwaz, sulla piazza Maximilianplatz, l’Avvento unisce sapori locali, musica e momenti per famiglie. Oltre 40 gruppi musicali animano il mercatino, mentre ogni domenica viene accesa una candela dell’Avvento. Corse in carrozza e programmi per bambini rendono l’esperienza coinvolgente. Il mercato dell’artigianato del 5/6 e 12/13 dicembre ospita 30 espositori con opere realizzate a mano.

Schwaz: Avvento nel cuore della Città dell’Argento

Rattenberg: la città più piccola d’Austria illuminata da candele e torce

A Rattenberg, candele, torce e falò trasformano i vicoli in un percorso incantato. Profumi di Kiachl, Krapfen e vino dell’Avvento accompagnano il percorso delle fiabe, la rappresentazione della Herbergssuche e lo shopping nei negozi storici. Il venerdì è dedicato alla passeggiata romantica, il sabato alla musica tirolese, la domenica alle bande di ottoni e ai cori degli Anklöpfler.

Rattenberg: la città più piccola d’Austria illuminata da candele e torce

Kufstein: mercatino cittadino e fortezza illuminata

Durante l’Avvento, Kufstein si veste di luci sia nel parco cittadino - con prodotti tipici, musica dal vivo e attività per bambini - sia nella sua imponente fortezza, dove l’artigianato regionale viene presentato nelle casematte storiche. Gli ottoni dei Weisenbläser e i cori degli Anklöpfler arricchiscono l’atmosfera.

Kufstein: mercatino cittadino e fortezza illuminata (foto Alex Gretter)

St. Johann in Tirol: sapori tipici e attività per famiglie

Il mercatino di Natale di St. Johann conquista con specialità come Brodakrapfen, Germkiachl, Erdäpfelblattl, Flammkuchen, patate al forno e dolci locali. I falò invitano a soste conviviali per cuocere lo Stockbrot, mentre il laboratorio dell’Avvento propone attività creative. Per i più piccoli non manca l’emozione dei giri sui pony. I concerti serali donano un tocco musicale al Natale del Tirolo.

St. Johann in Tirol: sapori tipici e attività per famiglie (foto Nick Rieder Fotografie)

Visitare gli otto mercatini di Natale del Tirolo è un modo per vivere un percorso che unisce scenari alpini, luci suggestive e sapori autentici. Ogni località offre un modo diverso di avvicinarsi all’Avvento, con atmosfere intime, artigianato accurato e proposte dedicate alle famiglie. Che si tratti di un weekend o di una breve fuga invernale, il Tirolo accoglie con esperienze capaci di trasformare ogni momento in un ricordo prezioso.