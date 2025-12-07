Storia e design nei Pirenei: ecco l'hotel ispirato ai treni di lusso del XX secolo

Situato nel cuore dei Pirenei aragonesi, il Royal Hideaway Hotel Canfranc Estación offre un’esperienza che unisce storia, lusso e natura. L’antica stazione, inaugurata nel 1928 e dichiarata Bene di Interesse Culturale nel 2002, è oggi un elegante resort a cinque stelle, dove architettura storica e design contemporaneo convivono armoniosamente. «Le prime nevicate rendono il paesaggio circostante un ambiente perfetto per chi cerca un ritmo più lento e un contatto autentico con la montagna», spiegano dalla struttura.

Il Royal Hideaway Hotel Canfranc Estación è immerso tra i Pirenei

Una posizione unica tra le montagne

Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel occupa l’emblematica stazione ferroviaria di Canfranc, inaugurata nel 1928. Dichiarata Bene di Interesse Culturale nel 2002, la stazione è stata protagonista di eventi storici significativi e, grazie alla sua trasformazione nel più grande hotel di lusso di Canfranc, oggi rappresenta un ponte tra il passato e il XXI secolo. La sua storia è strettamente legata all’unione ferroviaria tra Spagna e Francia, che ha aperto nuove opportunità di mobilità per passeggeri e merci. I lavori del tunnel del Somport, elemento chiave del progetto, furono realizzati tra il 1908 e il 1912, mentre l’inaugurazione della stazione avvenne nel 1928 alla presenza del re Alfonso XIII e del presidente francese Gaston Doumergue.

Il Royal Hideaway Hotel Canfranc Estación è un‘antica stazione ferroviaria

Il legame con la Francia è evidente nell’architettura della stazione, ispirata alle stazioni francesi del XIX secolo, come l’attuale Musée d’Orsay a Parigi. Progettata dall’architetto Fernando Ramírez Dampierre, la struttura presenta elementi distintivi del periodo, tra cui tetti in ardesia, attici, pinnacoli art déco e una grande cupola centrale. Costruita in cemento, ferro, pietra e vetro, Canfranc Estación è considerata uno dei più importanti esempi di architettura industriale spagnola.

Accoglienza storica

Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel dispone di 104 camere caratterizzate da spazi caldi ed eleganti, in cui sottili elementi art déco si integrano armoniosamente con un design contemporaneo. Gli ambienti privilegiano materiali nobili come legno e ottone e tessuti pregiati come il velluto, in una palette cromatica ispirata agli anni ’20. Alcuni dettagli richiamano la cultura popolare aragonese, sia nei tessuti che nel gioco di colori, evocando i ricchi e variopinti costumi regionali. Gli interni si ispirano all’estetica delle storiche stazioni ferroviarie e dei lussuosi treni a lunga percorrenza dei primi decenni del XX secolo, reinterpretando le caratteristiche delle carrozze e degli elementi iconici in chiave moderna, creando così un’atmosfera che coniuga tradizione, storia e comfort contemporaneo.

Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel: una camera

Alta cucina ad alta quota

Canfranc Express, il ristorante due stelle Michelin di Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, offre un’esperienza culinaria unica all’interno dell’antica carrozza di un treno. Lo chef Eduardo Salanova propone una cucina che valorizza i sapori locali dei Pirenei aragonesi, reinterpretandoli con tecniche contemporanee e presentazioni curate nei minimi dettagli. Il ristorante rappresenta un vero e proprio viaggio gastronomico, che prende le mosse dalla storia della Stazione Internazionale di Canfranc per condurre l’ospite attraverso i prodotti e le tradizioni della regione. Tra i piatti più emblematici figurano il consommé chiarificato di migas del pastor con cipollotti e semi di pomodoro, la Pintada y remolacha, con faraona selvatica allevata a Los Monegros, e la Trilogía del Ternasco, tre portate dedicate all’agnello dei Pirenei, in omaggio alla cucina francese e al ruolo storico della località come punto di collegamento tra Spagna e Francia.

Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel: il ristorante L'Internazionale

L’offerta gastronomica dell’hotel si completa con il Ristorante 1928, ispirato al banchetto di gala dell’inaugurazione della stazione ferroviaria. Qui i menu celebrano la cucina aragonese e trans-pirenaica: Urdos-Canfranc, che sottolinea l’unione tra le tradizioni culinarie dei due villaggi collegati dalla ferrovia, e Le Grand Voyage, in omaggio alla visita del re Alfonso XIII e del presidente francese Gaston Doumergue. Il terzo ristorante dell’hotel, El Internacional, propone il menu degustazione “El Transpirenaico”, caratterizzato dall’attenzione alla qualità dei prodotti. Tra le proposte si segnalano il Foie Royal d’anatra con Grand Marnier, brioche, nocciole e pesca, le consistenze di pomodoro con stracciatella e basilico, il rotolo di tartara di bistecca con tuorlo affumicato e sottaceti e l’esclusivo Caviale Per Sé Pyrinea (Huesca) con crème fraîche e blinis.

Attimi di relax

Lo spazio wellness di Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel offre un ambiente esclusivo dedicato al benessere di corpo e mente. La struttura comprende un’area acquatica, una palestra con attrezzature moderne, una piscina riscaldata e una zona relax, pensate per garantire momenti di riposo e rigenerazione. Il centro propone una selezione di trattamenti avanzati e massaggi terapeutici, mentre una postazione tè e tisane permette agli ospiti di completare l’esperienza di relax con bevande calde o succhi naturali. L’accesso al centro wellness è incluso nelle prenotazioni delle camere Junior Suite, Suite, Duplex Suite e Deluxe Suite.

Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel: la piscina interna

Al calare della sera, l’esperienza si sposta a La Biblioteca, il cocktail bar di Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel. Qui gli ospiti possono degustare cocktail ispirati ai sapori locali, ammirando la neve che ricopre la valle circostante. Tra divani confortevoli, luce calda e scaffali colmi di libri, questo spazio intimo offre un rifugio invernale unico, dove storia e mixologia si incontrano per un momento di autentico piacere e relax.

Cosa fare nei dintorni

L’hotel si trova immerso in una fitta vegetazione montana, offrendo un ambiente ideale per esperienze all’aria aperta. È vicino alle stazioni sciistiche di Candanchú e Astún e al porto di Somport, una zona particolarmente suggestiva in inverno, quando le cime dei Pirenei si coprono di neve. Nei dintorni dell’hotel sono disponibili numerosi percorsi escursionistici, che attraversano paesaggi naturali e siti di interesse come Punta Madalena, la Gruta de los Lecherones, il lago e il dolmen di Izagra, la Cueva de las Güixas e l’intero Parco Naturale delle Valli Occidentali.

Il comune di Canfranc, situato sul Cammino di Santiago aragonese, ha origini nell’XI secolo, quando il commercio e l’accoglienza dei pellegrini divennero fondamentali per la comunità. La località conserva diversi luoghi di interesse, tra cui la Chiesa dell’Assunta, le rovine della Chiesa della Trinità e la moderna Chiesa di Nuestra Señora del Pilar. Canfranc-Pueblo mantiene tracce della città medievale, con resti del patrimonio storico colpito da incendi nel 1617 e nel 1944. L’esperienza si estende anche al percorso dei bunker, costruiti tra il 1944 e il 1959 per la difesa del territorio da potenziali invasioni francesi, mai avvenute. Queste strutture rappresentano il più grande progetto di fortificazione realizzato in Spagna nel dopoguerra.