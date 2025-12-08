Natività viventi e carillon: Erice celebra il Natale con esperienze uniche

Dal 6 dicembre al 6 gennaio, Erice diventa un punto di riferimento per gli appassionati di schiaccianoci e carillon. La collezione, mai esposta prima in Sicilia, comprende oltre 100 pezzi provenienti da Germania e Stati Uniti, tra cui manufatti storici delle aziende Steinbach e Ulbricht. I donatori Francesco Paolo Minacapelli e Karin Vopel hanno scelto Erice per il suo contesto storico e artistico, conferendo al Comune opere di alto valore artistico e culturale. I pezzi esposti spaziano dalle serie ispirate al Mago di Oz a figure storiche come Napoleone, Carlo Magno, Enrico VIII e Luigi XV. Accanto ai monumentali e ai "Chubby", si trovano carillon che animano le scene natalizie con melodie raffinate e decorazioni preziose, offrendo un'esperienza sensoriale unica.

L'albero di Natale a Erice

Museo diffuso e Natività artigianali

Erice si trasforma nel borgo dei presepi, con oltre 30 natività artigianali dislocate tra chiese e vicoli medievali. Il percorso include presepi napoletani e siciliani, opere artistiche contemporanee e presepi viventi. Tre itinerari principali - verso Porta Carmine, Porta Trapani e il Balio - guidano i visitatori attraverso scenari suggestivi, grotte naturali e panorami mozzafiato.

Laboratori e casetta di Babbo Natale in Piazzetta San Giuliano

Concorso Presepe sportivo e cultura locale

Al Palazzo Sales prende vita il primo Concorso "Presepe Sportivo", ideato in occasione della proclamazione di Erice come Città Europea dello Sport 2027. Cinque installazioni raccontano la Natività attraverso il linguaggio dello sport, coinvolgendo scuole, associazioni e appassionati in una narrazione originale che unisce spiritualità e movimento.

Le statuette dei Presepi di Erice

Eventi, mercatini e Spettacoli Musicali

La piazza principale diventa cuore della festa con mercatini artigianali, concerti live e DJ set. Il Teatro Gebel Hamed e la Cappella di Casa Santa Sales ospitano spettacoli musicali, mentre la Piazzetta San Giuliano accoglie i più piccoli nella Casetta di Babbo Natale con laboratori creativi e letterine. Il gran finale è affidato al Kawabonga party di Capodanno in Piazza della Loggia, con DJ set, scenografie spettacolari, fuochi d’artificio e musica dal vivo per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026.

Le piazze di Erice animate dai mercatini di Natale

Apertura dei Musei e informazioni utili

Durante tutte le festività rimangono aperti il Polo Museale "A. Cordici", il Presepe Animato di Erice in Miniatura, Torretta Pepoli e le chiese del borgo. Info point sono disponibili a Porta Trapani e Piazza della Loggia, con accesso facilitato tramite funivia.

Eventi nelle frazioni di Erice