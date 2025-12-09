Palazzo Venezia apre a Como: lusso e fascino sul Lago con Villa d’Este

L’apertura di Palazzo Venezia segna un passaggio significativo per Villa d’Este La Collezione, il brand che riunisce realtà di alto profilo come Villa d’Este Lago di Como, Villa La Massa a Firenze e Miralago Luxury Apartments a Cernobbio. Con il debutto di questa nuova struttura, la città di Como accoglie il suo primo hotel cinque stelle affiliato al circuito The Leading Hotels of the World (LHW), consolidando ulteriormente la propria attrattività nel segmento dell’ospitalità di lusso.

La junior suite del rinnovato Palazzo Venezia a Como

Un nuovo punto di riferimento LHW sul Lago di Como

L’ingresso di Palazzo Venezia nel network internazionale è accolto da Deniz Ömürgönülsen, LHW’s Vice President of Member Experience, con parole che sottolineano l'importanza del progetto: «Palazzo Venezia apre un nuovo, magnifico capitolo sul Lago di Como. Come proprietà sorella degli hotel Leading Hotels of the World Villa d’Este e Villa La Massa, arricchisce la nostra eredità in una delle destinazioni più amate d’Italia, offrendo ai viaggiatori un rifugio cittadino tranquillo e ricco di fascino.

Lo staff di Palazzo Venezia

Aperto tutto l’anno, Palazzo Venezia rafforza il nostro impegno verso l’ospitalità italiana indipendente e verso la creazione di esperienze fuori dall’ordinario, sempre più richieste dai nostri ospiti. Siamo lieti di accogliere questo nuovo hotel nella collezione LHW».

Rebranding e identità architettonica della struttura

Acquistato da Villa d’Este S.p.A. nel 2025, dopo una lunga permanenza all’interno del Gruppo LarioHotels, Palazzo Venezia è una dimora ottocentesca affacciata su piazza Cavour e sul Lago di Como, posizione che rappresenta uno dei punti di forza più evidenti dell’hotel. Il rebranding ha mantenuto la continuità operativa, preservando il personale storico e garantendo un passaggio fluido verso la nuova identità.

L'esterno di Palazzo Venezia, in piazza Cavour a Como

L’hotel valorizza una architettura ispirata ai linguaggi classici italiani e veneziani, espressione di un’eleganza sobria e misurata. Gli interni delle camere e delle suite sono progettati per offrire spazi luminosi, elevato livello di privacy e un’atmosfera accogliente, creando un rifugio ideale per un soggiorno dedicato al relax.

La vicinanza ai principali punti di interesse della città rende la struttura particolarmente adatta sia a soggiorni leisure sia a viaggiatori attratti da una dimensione urbana raffinata. Un ulteriore elemento distintivo è la possibilità, riservata agli ospiti, di accedere alle facilities di Villa d’Este, tra cui le piscine e lo Sporting Club. Le due strutture saranno inoltre collegate da un sistema di trasporto via terra e via lago, incrementando la comodità e il valore dell’esperienza complessiva.

Una lussuosa suite di Palazzo Venezia

La guida operativa del progetto è affidata a Barbara Gibellini, già Resident Manager di Villa d’Este. In qualità di Acting General Manager, commenta: «Il progetto di take over e apertura di Palazzo Venezia, segna una tappa storica, che porterà nella città di Como l’arte dell’accoglienza di Villa d’Este e il prestigio di The Leading Hotels of the World. Non è soltanto un ampliamento del nostro raggio d’azione, ma un’evoluzione naturale del nostro modo di interpretare l’eccellenza: trasmettere la nostra cultura, i nostri valori e il nostro stile in nuove dimore dove storia, eleganza e contemporaneità si fondono armoniosamente. Assumere il ruolo di General Manager è un onore».

Food & Beverage d’autore con il ristorante Altariva

Un ruolo centrale nel progetto è dedicato all’offerta Food&Beverage, elemento distintivo dell’intera Collezione. Il ristorante Altariva, guidato dall’Executive Chef Alessandro Rinaldi, rinnova il suo percorso presentando una proposta culinaria radicata nel territorio e interpretata con sensibilità attuale. L’approccio permette di valorizzare ingredienti selezionati e ricette locali attraverso una lettura contemporanea, mantenendo un equilibrio tra gusti autentici e creatività.

Chef Alessandro Rinaldi

La terrazza ospita un rooftop bar concepito come luogo sospeso tra cielo e acqua, ideale per l’aperitivo e per i momenti serali. Qui si incontrano mixology, accoglienza e vista panoramica sul lago, offrendo un’esperienza che combina atmosfera e qualità del servizio.

Il ritorno del Caffè Cavour e nuove prospettive urbane

Nel 2026 è prevista l’apertura del Caffè Cavour, situato al piano terra della struttura e oggetto di un intervento di restauro che ne restituirà l’identità storica. L’ambiente, legato alla pasticceria fondata da Enrico Monti nel XIX secolo, tornerà a essere uno dei punti di riferimento sociali per residenti e visitatori, reinterpretato secondo lo stile di Villa d’Este La Collezione.

Palazzo Venezia con la sua suggestiva vista lago, anche per un semplice aperitivo

Una destinazione ideale anche in inverno

Con l’arrivo delle festività, Palazzo Venezia diventa un luogo privilegiato per vivere Como nella stagione invernale. La città e il lago propongono numerosi appuntamenti culturali e occasioni di incontro, mentre la struttura si veste a festa per accogliere gli ospiti in un ambiente elegante e confortevole.