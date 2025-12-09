Sant Ambroeus conquista Saint-Germain-des-Prés con stile e raffinatezza

Sant Ambroeus, storica istituzione milanese fondata nel 1936, approda a Parigi nel celebre quartiere di Saint-Germain-des-Prés, portando con sé l’arte di vivere milanese in chiave contemporanea e cosmopolita. Questo nuovo indirizzo, ideato da Fabrizio Casiraghi, rappresenta l’incontro tra la tradizione milanese senza tempo e l’energia creativa di Parigi, proponendo un’esperienza unica di ospitalità e convivialità.

Il nuovo Sant Amabroeus a Parigi, progettato da Fabrizio Casiraghi, qui lo splendido bancone

Idealmente collocato tra rue Saint-Benoît e rue Guillaume-Apollinaire, a pochi passi dalla chiesa di Saint-Germain-des-Prés, il locale può ospitare fino a 80 coperti, offrendo un servizio continuo dalla prima mattina fino a tarda sera. La filosofia dell’all-day dining, già apprezzata nelle sedi internazionali di Sant Ambroeus, si sposa perfettamente con la posizione strategica del nuovo locale.

Design e architettura: un salotto milanese a Parigi

Progettato da Fabrizio Casiraghi, Sant Ambroeus Paris fonde l’eleganza dei codici architettonici lombardi con l’energia parigina. I 280 metri quadrati dello spazio combinano legni scuri, pavimento in mosaico bianco e nero e dettagli esclusivi come ringhiere in stile Art Nouveau e vetro Lalique.

Pavimento in mosaico bianco e nero

«Lo spazio è quasi teatrale, con i suoi diversi livelli e le ringhiere Art nouveau. Abbiamo unito l’anima milanese all’eleganza del vetro Lalique. Sant Ambroeus possiede un’identità visiva forte e un legame profondo con l’arte, che si inserisce perfettamente nel quartiere di gallerie e antiquari di Saint-Germain», spiega Casiraghi.

L’ambiente combina divani in velluto, luci scultoree e opere selezionate, creando un’atmosfera cinematografica e intima. Accanto al bar, bassorilievi in vetro colorato raffigurano gli skyline di Milano e New York, simbolo dell’anima cosmopolita della maison. Il risultato è un salotto contemporaneo dove parigini e viaggiatori possono fermarsi a qualsiasi ora, immersi in un’esperienza estetica e sensoriale unica.

Una cucina autentica e generosa

Sant Ambroeus Paris celebra la cultura italiana del caffè con un coffee bar che propone espresso, cappuccino e americano, affiancati da tè raffinati, matcha latte e cioccolate calde speciali come Scorzetta d’arancia, Pistacchio e Diamante. Il servizio d’asporto garantisce flessibilità e rapidità, rispecchiando la filosofia internazionale del brand.

Vitello al giusto rosa, salsa di ventresca di tonno, capperi di Pantelleria, giardiniera di peperoni 1/3 Ossobuco di vitello in gremolada, riso allo zafferano al salto 2/3 Filetti di acciughe marinate, pane di segale, burro di Baratte, peperoncino 3/3 Previous Next

Il menu rende omaggio alla gastronomia milanese, con piatti iconici come vitello tonnato, ossobuco, cotoletta alla Milanese e risotto alla Milanese, affiancati da proposte italiane rivisitate in chiave internazionale: pasta, crudi, burger, lobster roll e Caesar salad. La cucina è concepita come un’esperienza conviviale e confortevole, che valorizza generosità, precisione e attenzione al dettaglio, in linea con il motto informale “Welcome Home!”.

Cocktail e vini: un equilibrio tra classicità e creatività

La cocktail list di Sant Ambroeus Paris reinterpreta la mixology classica e contemporanea, con preparazioni precise e ingredienti di qualità superiore. Tra i drink proposti, spiccano Martini, Jalapeño Margarita, French 75, Espresso Martini e Amaretto Sour, a conferma dell’attenzione all’eleganza rilassata della cultura italiana del cocktail.

Al Sant Ambroeus i più celebri cocktail

La selezione di vini valorizza le grandi regioni italiane, integrate da etichette francesi di pregio e bottiglie d’eccellenza provenienti da produttori indipendenti di tutto il mondo, creando un percorso enologico completo per una clientela raffinata e cosmopolita.

Una filosofia di ospitalità autentica

«Coltiviamo una visione senza tempo dell’ospitalità, un’atmosfera familiare legata alla tradizione, dove la vita di quartiere è centrale e dove gastronomia e design uniscono personalità provenienti da moda, cultura e arti. In una parola: un luogo dove ci si sente accolti come a casa», afferma Alireza Niroomand, Art Director del brand.

Il progettista del locale Fabrizio Casiraghi e Alireza Niroomand, Art Director del brand Alireza_Niroomand

Il nuovo locale parigino riflette la filosofia di ospitalità senza tempo che ha reso celebre Sant Ambroeus in tutto il mondo. L’approccio all’accoglienza si basa sul comfort, sulla cura dei dettagli e sulla creazione di un ambiente che unisce il calore di una casa privata alla sofisticatezza di un indirizzo cosmopolita.

Storia e visione internazionale

Radicato nella tradizione milanese dal 1936, Sant Ambroeus ha esteso la sua presenza negli Stati Uniti negli anni ’80, portando l’esperienza dei caffè milanesi a New York. Grazie a Gherardo Guarducci e Dimitri Pauli, oggi proseguita da Gaetano Guarducci, il brand mantiene un’identità familiare fondata su raffinatezza e attenzione ai dettagli.

Le specialità del Sant Ambroeus di Parigi

«Sant Ambroeus è sempre stato molto più di un’esperienza gastronomica…Incarna un vero stile di vita milanese», afferma Gaetano Guarducci, Managing Partner. «La nostra ambizione è evolvere con coerenza, portando lo spirito di Milano nelle città che ci ispirano. Parigi era una scelta naturale: una capitale dove stile, creatività e ospitalità autentica convergono». Dopo le aperture a Aspen e Parigi, nuove sedi sono previste a Miami, Los Angeles e Dallas, confermando la vocazione internazionale di Sant Ambroeus come istituzione culturale intergenerazionale, crocevia di città e comunità creative.

Un dettaglio della sala del nuovo Sant Ambroeus di Parigi

Sant Ambroeus Paris: un simbolo di appartenenza

Sant Ambroeus Paris rappresenta una tappa fondamentale nell’espansione globale del brand, incarnando l’eleganza milanese nel cuore di Parigi. Lo spazio è concepito come un luogo di calore e sofisticazione, dove la quotidianità diventa un rituale e l’ospitalità autentica un’esperienza condivisa da residenti e viaggiatori.

Una selezione di dolci gourmet del Sant Ambroeus di Parigi

La combinazione tra cucina generosa, caffè italiano, cocktail raffinati, design elegante e atmosfera accogliente definisce un indirizzo destinato a diventare un punto di riferimento per la vita culturale e sociale di Saint-Germain-des-Prés, consolidando Sant Ambroeus come simbolo di ospitalità internazionale senza rinunciare alla sua identità storica.