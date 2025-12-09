Villaggio di Babbo Natale e Presepe di Sabbia: il Natale a Lignano Sabbiadoro

Durante le festività, Lignano Sabbiadoro si trasforma in una città scintillante, tra luci, aromi e eventi per famiglie. La storica manifestazione Natale d’A…Mare propone esperienze sul lungomare, nelle piazze e sulla spiaggia, regalando un Natale al profumo di salsedine e momenti indimenticabili per grandi e piccoli.

Presepe di Sabbia XXII edizione: un percorso al femminile

Il Presepe di Sabbia celebra la figura femminile attraverso 14 sculture realizzate con sabbia e acqua, senza additivi chimici. Il tema della XXII edizione, “Maria, nel nome delle donne. Un viaggio al femminile tra i Vangeli e il nostro tempo”, propone due sezioni: una classica, ispirata alla Natività evangelica, e una contemporanea, dedicata alla riflessione sui temi della donna nel mondo odierno. Tra le opere più suggestive spiccano la Pietà al femminile e la rilettura della Strage degli Innocenti. Al termine dell’esposizione, le sculture tornano alla sabbia, sottolineando il legame tra arte e sostenibilità.

Villaggio di Babbo Natale e Spiaggia d’inverno

Il Villaggio di Babbo Natale, nel Parco San Giovanni Bosco, accoglie grandi e piccoli con casette di legno, elfi, laboratori creativi e giostre. La Spiaggia d’inverno, presso Ufficio Spiaggia 5, offre ombrelloni, sdraio e lettini per godere della sabbia lignanese anche in inverno, con il Beach Bar aperto per bevande calde, aperitivi e momenti di relax ascoltando il suono delle onde.

Percorsi luminosi e concerti: Natale di Luce e Natale in Musica

Fino all’11 gennaio, Lignano si illumina con il percorso scenografico Natale di Luce, che conduce dal centro città fino alla spiaggia con installazioni luminose e atmosfere suggestive.

La rassegna Natale in Musica propone concerti e spettacoli:

Arisa, 1 gennaio 2026

Valerio Scanu, 2 gennaio 2026

Monte Carlo Nights Show, 4 gennaio 2026

Albero di Natale, pista di pattinaggio e ruota panoramica

In Piazza Fontana, l’Albero di Natale alto 15 metri domina la scena, circondato dalla pista di pattinaggio circolare di 500 mq. A pochi passi, la ruota panoramica “La Panoramica” con 13 cabine offre una vista unica sul centro di Lignano, le attrazioni e il mare.

Villaggio del Gusto e Pineta Christmas

Il Villaggio del Gusto, in via Tolmezzo e Parco San Giovanni Bosco, propone specialità friulane in versione street food, tra cui frico, dolci tipici e selezione di vini locali. A Lignano Pineta, Pineta Christmas in Piazza del Sole offre aree giochi per bambini, trenini lillipuziani, vasche di palline e villaggio artico luminoso. Il servizio Lignano Express, gratuito, collega tutte le aree tra Pineta e Sabbiadoro.