Villaggio di Babbo Natale e Presepe di Sabbia: il Natale a Lignano Sabbiadoro

Fino all'11 gennaio Lignano Sabbiadoro celebra il periodo delle feste con Presepe di Sabbia, Villaggio di Babbo Natale, spettacoli musicali e percorsi luminosi sul lungomare. La città si anima con eventi, street food e aree relax

Villaggio di Babbo Natale e Presepe di Sabbia: il Natale a Lignano Sabbiadoro

Fino all’11 gennaio Lignano Sabbiadoro celebra il periodo delle feste con Presepe di Sabbia, Villaggio di Babbo Natale, spettacoli musicali e percorsi luminosi sul lungomare. La città si anima con eventi, street food e aree relax

Durante le festività, Lignano Sabbiadoro si trasforma in una città scintillante, tra luci, aromi e eventi per famiglie. La storica manifestazione Natale d’A…Mare propone esperienze sul lungomare, nelle piazze e sulla spiaggia, regalando un Natale al profumo di salsedine e momenti indimenticabili per grandi e piccoli.

Villaggio di Babbo Natale e Presepe di Sabbia: il Natale a Lignano Sabbiadoro

Albero alto 15 metri circondato dalla pista di pattinaggio per grandi e piccoli

Presepe di Sabbia XXII edizione: un percorso al femminile

Il Presepe di Sabbia celebra la figura femminile attraverso 14 sculture realizzate con sabbia e acqua, senza additivi chimici. Il tema della XXII edizione, “Maria, nel nome delle donne. Un viaggio al femminile tra i Vangeli e il nostro tempo”, propone due sezioni: una classica, ispirata alla Natività evangelica, e una contemporanea, dedicata alla riflessione sui temi della donna nel mondo odierno. Tra le opere più suggestive spiccano la Pietà al femminile e la rilettura della Strage degli Innocenti. Al termine dell’esposizione, le sculture tornano alla sabbia, sottolineando il legame tra arte e sostenibilità.

Villaggio di Babbo Natale e Presepe di Sabbia: il Natale a Lignano Sabbiadoro

Le sculture del Presepe di Sabbia

Villaggio di Babbo Natale e Spiaggia d’inverno

Il Villaggio di Babbo Natale, nel Parco San Giovanni Bosco, accoglie grandi e piccoli con casette di legno, elfi, laboratori creativi e giostre. La Spiaggia d’inverno, presso Ufficio Spiaggia 5, offre ombrelloni, sdraio e lettini per godere della sabbia lignanese anche in inverno, con il Beach Bar aperto per bevande calde, aperitivi e momenti di relax ascoltando il suono delle onde.

Villaggio di Babbo Natale e Presepe di Sabbia: il Natale a Lignano Sabbiadoro

Famiglie e bambini tra elfi e casette nel magico Villaggio di Babbo Natale

Percorsi luminosi e concerti: Natale di Luce e Natale in Musica

Fino all’11 gennaio, Lignano si illumina con il percorso scenografico Natale di Luce, che conduce dal centro città fino alla spiaggia con installazioni luminose e atmosfere suggestive.

Villaggio di Babbo Natale e Presepe di Sabbia: il Natale a Lignano Sabbiadoro

Installazioni luminose lungo il lungomare per vivere la magia del Natale

La rassegna Natale in Musica propone concerti e spettacoli:

  • Arisa, 1 gennaio 2026
  • Valerio Scanu, 2 gennaio 2026
  • Monte Carlo Nights Show, 4 gennaio 2026
  • Evento musicale per la notte di San Silvestro

Albero di Natale, pista di pattinaggio e ruota panoramica

In Piazza Fontana, l’Albero di Natale alto 15 metri domina la scena, circondato dalla pista di pattinaggio circolare di 500 mq. A pochi passi, la ruota panoramica “La Panoramica” con 13 cabine offre una vista unica sul centro di Lignano, le attrazioni e il mare.

Scopri con noi i migliori Mercatini di Natale

Villaggio del Gusto e Pineta Christmas

Il Villaggio del Gusto, in via Tolmezzo e Parco San Giovanni Bosco, propone specialità friulane in versione street food, tra cui frico, dolci tipici e selezione di vini locali. A Lignano Pineta, Pineta Christmas in Piazza del Sole offre aree giochi per bambini, trenini lillipuziani, vasche di palline e villaggio artico luminoso. Il servizio Lignano Express, gratuito, collega tutte le aree tra Pineta e Sabbiadoro.

mercatinidinatale Lignano Sabbiadoro Presepe di Sabbia Natale sul mare Villaggio di Babbo Natale Natale d’A…Mare Natale di Luce Natale in Musica Spiaggia d’inverno Villaggio del Gusto Pineta Christmas
 
