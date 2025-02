Enoteca Cavour 313, un tocco francese nello storico locale romano

Cavour 313 è un'istituzione storica nel quartiere Monti di Roma e oggi agigunge un tocco francese. Fondata all'inizio del Novecento come "Vini e Liquori", nel 1978 è diventata una delle prime enoteche con somministrazione in Italia. Il locale ha avuto un ruolo importante nella nascita di Arcigola, il precursore di Slow Food, come raccontato nel libro “Slow Food revolution” di Carlo Petrini e Gigi Padovani. Oggi, Cavour 313 si presenta come un punto di riferimento per gli appassionati di enogastronomia, con un focus sulla cucina italiana e francese.

La storica Enoteca Cavour 313 si rinnova

Enoteca Cavour, la nuova proposta

L'offerta gastronomica del locale si è ampliata grazie all'introduzione di una cucina a vista. Due diverse modalità di servizio caratterizzano l'esperienza: una più informale, tipica dell'enoteca, e una più raffinata, dedicata al ristorante. I giovani chef Riccardo Bernabei e Antonio Sarnataro portano la loro esperienza in piatti creativi che mescolano le tradizioni culinarie di Italia e Francia.

Gli spazi rinnovati di Enoteca Cavour 313

Josephine Lamuniere, nuova proprietaria, ha dichiarato che l'obiettivo è offrire un luogo sicuro e di qualità in una zona turistica, con una proposta che miscela ricette e tecniche culinarie dei due Paesi. Il locale è di circa 200 metri quadrati, con una zona enoteca e una zona ristorante.Lamuniere, originaria di Parigi, ha studiato strategia web e marketing negli Stati Uniti, ma la sua passione per la cucina e il vino l'ha portata a frequentare l'International Culinary Center di New York e la Glion Hotel School in Svizzera.

Josephine Lamuniere con Pulika Calzini

Dopo aver lavorato nel marketing di vini naturali a Hong Kong, si è trasferita a Roma nel 2019 per sviluppare il progetto di Cavour 313. Nel progetto, ha affiancato Pulika Calzini, gastronomo e sommelier, che resta uno dei soci della precedente gestione e continua a essere un punto di riferimento nel quartiere Monti.

Enoteca Cavour, come si beve

Il vino resta al centro dell'offerta di Cavour 313, con una selezione di circa 200 etichette, privileggiando i vini naturali, biologici e biodinamici, ma senza dimenticare i classici. La carta dei vini include etichette italiane e francesi, con un focus sul terroir d'origine, per creare abbinamenti perfetti con i piatti. Inoltre, il locale ha l'intenzione di diventare un punto di riferimento per gli appassionati, organizzando serate dedicate a produttori e vignaioli per approfondire la cultura del vino e del cibo.

Enoteca Cavour 313 propone Cavour 313 una selezione di vini di circa 200 etichette

Anche se il vino resta il protagonista assoluto, Cavour 313 offre una selezione di birre artigianali alla spina e, dalla bella stagione, una piccola carta di miscelati. La proposta include anche una varietà di soft drink analcolici, tra cui la Mole Cola e prodotti delle Dolomiti. Non mancano kombucha e caffè preparati con La Tosteria di Firenze.

Enoteca Cavour, come si mangia

La sala mescita di Cavour 313 offre un servizio di piatti gourmet che abbinano le tradizioni culinarie italiane e francesi. I piatti, serviti da mezzogiorno a sera, variano da un'Oeuf mayonnaise a una Tartare di vitello con salsa tonnata e katsuobushi. Non mancano anche prodotti locali come formaggi e affettati da tutta Italia, con particolare attenzione all'artigianalità e ai presidi Slow Food.

Caciofo e caprino di Enoteca Cavour 313 1/5 Porro, miso, lenticchie e tartufo di Enoteca Cavour 313 2/5 Spaghettino come la zuppa di cipolle di Enoteca Cavour 313 3/5 Anatara alla diavola di Enoteca Cavour 313 4/5 Manzo, arancia e cavolo rosso di Enoteca Cavour 313 5/5 Previous Next

Anche la zona ristorante propone un menu che unisce cucina italiana e francese. I piatti sono preparati con ingredienti di alta qualità e presentano un alto livello di cura, pur mantenendo un'atmosfera informale. Tra le specialità, spiccano piatti come lo Spaghettino come una soupe à l'oignon e l'Anatra alla diavola. È disponibile anche un menudegustazione.