NH Collection Palazzo Verona, romanticismo e lusso in un palazzo del 14° secolo

Nel cuore della città di Romeo e Giulietta, NH Collection Palazzo Verona è un boutique hotel 5 stelle situato all'interno di Palazzo Realdi, un edificio storico risalente al 14° secolo. Questo luogo di grande valore storico ha ospitato nel 1896 la nascita della Società Cattolica di Assicurazione. L’hotel si distingue per la sua raffinata combinazione di storia e modernità. I suoi interni e le 70 eleganti camere fondono perfettamente affreschi originali, mura romane e opere d’arte con un design contemporaneo. Ogni ambiente è stato progettato per offrire un soggiorno esclusivo, capace di far vivere agli ospiti un'esperienza autentica e immersiva.

L'ingresso dell'NH Collection Palazzo Verona

NH Collection Palazzo Verona, le camere

Le camere dell’hotel combinano eleganza, comfort e un tocco di storia. L’arredamento, caratterizzato da tonalità neutre e pavimenti in parquet, crea un ambiente raffinato e rilassante. Gli ospiti possono scegliere tra diverse tipologie di alloggio, tra cui la Superior singola, la Superior, la Premium, la Premium con vista e le suite. Alcune delle camere conservano elementi storici originali, come affreschi e dipinti d’epoca, che impreziosiscono ulteriormente l’esperienza di soggiorno.

La Presidential Suite dell'NH Collection Palazzo Verona 1/3 La Junior Suite dell'NH Collection Palazzo Verona 2/3 Una camera deluxe dell'NH Collection Palazzo Verona 3/3 Previous Next

Ogni stanza è dotata di una macchina da caffè, un minibar ben fornito e Wi-Fi gratuito ad alta velocità, permettendo agli ospiti di rimanere connessi e rilassarsi in totale comodità. I bagni, con doccia a effetto pioggia e prodotti da bagno di alta qualità, offrono un’esperienza rigenerante, mentre i materassi di alta gamma assicurano un riposo ottimale.

NH Collection Palazzo Verona, come si mangia

A colazione l'NH Collection Palazzo Verona propone un ricco buffet con prodotti freschi e di qualità. Gli ospiti possono scegliere tra una vasta selezione di dolci artigianali, yogurt, frutta fresca, cereali, formaggi e salumi, accompagnati da succhi di frutta naturali e caffè preparato al momento. Per chi desidera qualcosa di più sostanzioso, sono disponibili piatti caldi preparati su richiesta, garantendo un’esperienza culinaria su misura. Gli ospiti che devono partire prima dell’orario di apertura del buffet possono usufruire di una colazione anticipata su richiesta presso la reception. Inoltre, sono previste opzioni senza glutine e dedicate ai bambini, per soddisfare le esigenze di tutti gli ospiti.

Il ristorante dell'NH Collection Palazzo Verona

Il ristorante dell’hotel offre un’esperienza gastronomica autentica, con un menu che celebra le tradizioni culinarie italiane e venete. Le proposte spaziano dai classici della cucina nazionale ai piatti tipici locali, preparati con ingredienti freschi e selezionati. L’ambiente elegante e accogliente si affaccia su un suggestivo cortile privato con un tetto in vetro, creando un’atmosfera rilassante e raffinata per colazione, pranzo e cena. Gli ospiti possono scegliere tra un menu à la carte e la formula a buffet, con un’ampia selezione di vini locali e internazionali per accompagnare ogni piatto.

NH Collection Palazzo Verona, relax al bar

Per un momento di relax o un incontro informale, il bar della hall rappresenta la scelta ideale. Situato al piano terra, offre un’ampia selezione di cocktail, vini e aperitivi, accompagnati da snack e spuntini leggeri. L’ambiente, elegante ma informale, lo rende il punto di ritrovo perfetto sia per una pausa nel corso della giornata che per un drink serale prima della cena. Il servizio attento e la qualità delle proposte rendono il bar una destinazione da non perdere per gli ospiti dell’hotel e per chi desidera vivere un’autentica esperienza veronese.

Il bar dell'NH Collection Palazzo Verona

NH Collection Palazzo Verona per il business

NH Collection Palazzo Verona dispone di un’area dedicata a riunioni ed eventi, ideale per chi desidera organizzare incontri di lavoro, conferenze o celebrazioni private. La sala riunioni, dotata delle più moderne tecnologie audiovisive, può ospitare fino a 45 partecipanti. Il personale dell’hotel è disponibile per assistere nella pianificazione e nell’organizzazione, garantendo che ogni evento si svolga senza intoppi.

L'NH Collection Palazzo Verona offre spazi per diverse finalità

Su richiesta, è possibile predisporre un servizio di ristorazione personalizzato, che include opzioni di coffee break, pranzi di lavoro e cene esclusive. La combinazione di un ambiente elegante e di un servizio impeccabile rende questa location perfetta per eventi di alto livello.

NH Collection Palazzo Verona, servizi su misura

NH Collection Palazzo Verona offre ai suoi ospiti un servizio di Guest Relations pensato per rendere ogni soggiorno un’esperienza su misura e senza stress. Il team di esperti, con una profonda conoscenza della città, è a disposizione per suggerire le migliori attività da fare, luoghi da visitare e ristoranti dove gustare specialità locali. Questo servizio è disponibile fin dal momento della prenotazione, permettendo agli ospiti di pianificare la loro permanenza con largo anticipo. In alcuni casi, il supporto continua anche dopo la partenza, fornendo consigli utili per rivivere l’esperienza anche a distanza.