Grand Hotel Trieste & Victoria: ospitalità, benessere e cucina mediterranea

Il Grand Hotel Trieste & Victoria d Abano Terme (Pd), nel cuore della zona pedonale, è stato fondato nel 1912 e combina elementi storici con servizi moderni, offrendo un soggiorno dedicato al relax e al benessere. L'hotel, classificato cinque stelle, dispone di camere e suite di diverse dimensioni, con affacci sul parco, sulle piscine o sulla zona pedonale. L'hotel è circondato infatti da un ampio parco di 25mila metri quadrati e dispone di un parcheggio coperto e sotterraneo. Pensato per garantire un’esperienza di benessere e tranquillità, il Grand Hotel Trieste & Victoria offre un ambiente raffinato con particolare attenzione alla qualità dei trattamenti termali e alla cura degli ospiti.

Il Grand Hotel Trieste e Victoria è stato fondato nel 1912

Grand Hotel Trieste & Victoria, le camere

Il Grand Hotel Trieste & Victoria propone diverse categorie di camere e suite, pensate per offrire comfort e praticità. Le Senior Suite White dispongono di un ampio balcone con affaccio sulla città o sul parco interno, letto King size o due letti separati, e un bagno in marmo con una spaziosa doccia. La Senior Suite White Luxury Pool View include una terrazza di 14 mq attrezzata, con vista sulle piscine e sul parco. Le camere della linea Elegance, offrono diverse esposizioni: la versione "Piscina" si affaccia sulle piscine termali e sul parco, mentre la "Colli Euganei" garantisce una visuale sulla zona pedonale e sulle colline. La Belle Époque, invece, è più compatta. Le Deluxe presentano un balcone con vista sul parco o sulla zona pedonale, oltre a un bagno in marmo con vasca e doccia separata. La variante Deluxe Premium offre maggiore ampiezza, con la possibilità di un terzo letto e la presenza di una terrazza privata o di un balcone panoramico.

Tra le soluzioni più spaziose, la Senior Suite è collocata in una posizione riservata e gode di un balcone con affaccio sul parco e sulle piscine. Il bagno, rifinito in marmo, include doppio lavabo, vasca e doccia separata. L'Imperial Suite si compone di una zona giorno e di una camera da letto, con un bagno principale e un bagno di servizio. Alcune suite di questa categoria sono dotate di terrazze panoramiche. Le Suite Imperiali Storiche si distinguono per lo stile ispirato ai primi del Novecento e comprendono un salotto separato, minibar, doppio televisore e terrazza affacciata sulla zona pedonale. Le Senior Suite Belle Époque sono caratterizzate da spaziosi balconi di 20 mq e bagni con doppio lavabo. La Junior Suite Belle Époque dispone di una loggia abitabile e di una vista sul parco o sulla zona pedonale. Infine, la Deluxe Belle Époque è provvista di balcone o terrazza con affaccio sulla zona pedonale o sul cortile interno.

Relax e benessere al Grand Hotel Trieste & Victoria

Gli ospiti possono usufruire di quattro piscine, di cui tre con acqua termale e una con acqua termale raffreddata, oltre a un percorso River Kneipp per la circolazione delle gambe e a una piscina privata, la Crystal Pool. Il percorso benessere "5 Senses" arricchisce l’offerta, insieme a una spa che include sauna, bagno di vapore termale, Ice Room, docce emozionali e una cascata di ghiaccio.

Per chi desidera mantenere l'attività fisica, l'hotel offre una palestra per kinesiterapia con personal trainer e un'area fitness all’aperto. La White Spa, che si estende su 3.650 metri quadrati, comprende 35 spazi privati per trattamenti, un’area massaggi, una zona dedicata alla fisioterapia e "The Gallery", un’area relax e accoglienza. Inoltre, "The Shop" propone prodotti per il benessere firmati Borile Experience.

Grand Hotel Trieste & Victoria, come si mangia

Il Grand Hotel Trieste & Victoria propone un’ampia offerta gastronomica con diverse opzioni per gli ospiti. Il ristorante Diaz è il punto di riferimento per la colazione, con il servizio "Infinity Breakfast", che include un’ampia scelta di prodotti dolci e salati, tra cui specialità di pasticceria e proposte detox elaborate con il supporto di nutrizionisti. Durante la giornata, il Grill & Pool Bar, situato all’aperto, offre la possibilità di pranzare nel parco, tra alberi esotici e piscine termali. Il menu comprende grigliate di carne, pesce o verdure preparate al momento, oltre a piatti leggeri e bevande fresche.

Il Secret Bar del Grand Hotel Trieste e Victoria

Per chi cerca un ambiente più riservato, il Secret Bar, collocato nella hall storica, propone un’ampia selezione di tè, caffè e spuntini leggeri, oltre a un’accurata carta di vini, cocktail e distillati. L’area esterna del bar si affaccia sulla zona pedonale di Abano Terme, offrendo un luogo tranquillo per una pausa.

La cucina del Grand Hotel Trieste e Victoria si ispira alla Dieta mediterranea

La cucina dell’hotel, guidata dallo chef Silvano Lain, padovano, classe 1964 con esperienze a Bellagio, Cortina d’Ampezzo (Bl), Venezia e Vienna, sempre in hotel 5 stelle, si ispira alla Dieta mediterranea, con un’attenzione particolare all’equilibrio tra gusto e benessere. Gli chef partecipano a corsi di culinary medicine promossi dalla Fondazione Dieta Mediterranea, con l’obiettivo di combinare ingredienti tradizionali e principi nutrizionali. Il menu del ristorante offre piatti della tradizione veneta e italiana, con un servizio attento a soddisfare esigenze alimentari specifiche. Grazie a questa varietà di proposte, gli ospiti possono scegliere tra diverse esperienze culinarie, adattate a differenti momenti della giornata e preferenze personali.