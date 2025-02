L'Officina: arte, cultura e alta cucina a Perugia, con un tocco di Grecia

L’Officina, fondato nel 2006 da Joannis Karakousis e dalla moglie Ada Stifani, è un ristorante a Perugia che nasce con l'intento di combinare cucina e cultura. Situato nell’ex Officina Bilanci e Pesi Mariani, il locale propone piatti che mescolano la tradizione umbra con influenze internazionali, mettendo l’accento sulla stagionalità e sulla qualità degli ingredienti. La selezione dei vini include etichette italiane e internazionali, con particolare attenzione ai vini biodinamici e naturali. L’Officina è un ristorante che cerca di offrire un’esperienza gastronomica semplice ma curata, in un ambiente che valorizza anche la cultura e l’arte. Nato come circolo culturale con l’obiettivo di unire arte e cucina in un unico spazio, il locale ha infatti ospitato nel tempo mostre, concerti, presentazioni letterarie e incontri conviviali, costruendo un’identità legata alla cultura e alla gastronomia.

L’Officina, i titolari

Joannis Karakousis cresce in una famiglia legata alla ristorazione in Grecia, sviluppando sin da giovane interesse per il cibo e il contatto con le persone. Arrivato in Italia nel 1991 per studiare Medicina a Cagliari, si trasferisce poi a Perugia nel 1992, laureandosi in Giornalismo nel 1996. Durante gli studi lavora nella ristorazione come lavapiatti e cameriere, scoprendo una passione che lo porterà a cambiare strada. Nel 1995, in uno di questi ristoranti, conosce Ada Stifani, che diventerà sua moglie e socia nel mondo della ristorazione.

Ada Stifani e Joannis Karakousis

Nel 2005, insieme ad Ada, fonda infatti L’Officina, un progetto che unisce cucina, cultura e ricerca enologica. Inizialmente concepito come circolo culturale, il locale diventa un ristorante dove Joannis si dedica alla gestione della sala e alla selezione dei vini, con particolare attenzione alle produzioni naturali. Nel 2018 il suo percorso si consolida nell’alta ristorazione, approfondendo la conoscenza del settore gourmet. Stifani, originaria di Lecce, cresce osservando la madre in cucina e il padre macellaio, sviluppando un interesse che coltiva lavorando in ristoranti a Perugia per mantenersi agli studi. Autodidatta, con il tempo affina ltecnica e la sua cucina si distingue per un equilibrio tra memoria gastronomica e ricerca contemporanea. Nel 2023 ottiene la stella Michelin con il ristorante Ada Gourmet, diventando la prima chef stellata dell’Umbria.

L’Officina, come si mangia

L’Officina propone due menu degustazione e una selezione alla carta che valorizzano materie prime di qualità e combinazioni di sapori originali. Il Menù Origini (45 euro) celebra il territorio umbro con piatti come i Tortellini con Fagiolina del Lago e crema di carote e zenzero o lo Spaghetto con fondo di cavolfiore e polvere di lamponi, unendo ingredienti locali e tecniche tradizionali. Il Menù Vita (55 euro) racconta l’incontro tra l’Umbria e la Grecia attraverso piatti ispirati ai ricordi di Ada e Joannis, come il Pesce spada, mortadella e ananas o i Tagliolini al nero di seppia e ragù di persico di lago.

Alla carta, l’offerta spazia da antipasti come l’Uovo nel sottobosco, a primi e secondi ricercati, tra cui i Cappelletti di piccione con il suo brodo e tartufo e la Guancia brasata con le mele. Un percorso gastronomico che unisce ricerca e memoria, nel rispetto della stagionalità.

L’Officina, la carta dei vini

La selezione di vini de L’Officina è pensata per accompagnare i piatti del menu, con etichette che valorizzano il territorio e la qualità delle cantine. La carta comprende vini biodinamici, classici italiani e proposte internazionali, con attenzione ai piccoli produttori e alle lavorazioni artigianali.

La cantina è curata da Athanasios Dedikas, che sceglie ogni bottiglia con l’obiettivo di creare abbinamenti equilibrati con la cucina del ristorante. Originario di Alessandropoli, in Grecia, Athanasios si è trasferito in Italia per studiare chimica, con un indirizzo in ambito alimentare e delle bevande. Dopo gli studi, ha scelto di lavorare nella ristorazione, maturando esperienza come barman e banconista prima di specializzarsi nel settore vinicolo. Da quasi vent’anni collabora con Joannis Karakousis, contribuendo alla costruzione dell’identità enogastronomica de L’Officina.