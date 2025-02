“Abruzzo in Bolla” torna a L'Aquila: tre giorni dedicati alle bollicine italiane

Dal 21 al 23 giugno, L'Aquila ospiterà la terza edizione di "Abruzzo in Bolla", evento interamente dedicato alla spumantizzazione organizzato dalla testata enogastronomica Virtù Quotidiane con il patrocinio del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo. Una manifestazione che, in pochi anni, si è ritagliata un ruolo di primo piano tra le rassegne di settore e che per il 2025 introduce alcune novità significative. La durata si allunga infatti a tre giornate, con un lunedì riservato ai professionisti dell'horeca, mentre la presenza di cantine provenienti da tutta Italia arricchirà ulteriormente l'offerta. In più, una prestigiosa partnership con Excellence Sidi Srl, organizzatore di Champagne Experience, renderà il programma ancora più interessante con due masterclass dedicate alle bollicine francesi.

“Abruzzo in Bolla”: il programma completo e le novità dell'edizione

Le novità dell'edizione 2025 di "Abruzzo in Bolla"

Dopo il successo delle prime due edizioni, "Abruzzo in Bolla" punta a consolidarsi ulteriormente. Come detto, il primo cambiamento riguarda proprio l'estensione dell'evento: non più una sola giornata, ma tre. Il sabato e la domenica saranno aperti a tutti gli appassionati, mentre il lunedì sarà dedicato esclusivamente a chi lavora nel comparto della ristorazione e dell'accoglienza, dai sommelier ai maitre, dagli osti ai gestori di locali. Un'opportunità per approfondire la conoscenza dei vini in un contesto professionale, tra degustazioni guidate e incontri con i produttori.

L'altra novità è il respiro nazionale della rassegna, che per la prima volta vedrà tra gli espositori aziende e cantine provenienti da tutta Italia. Se le prime due edizioni si erano concentrate sulla produzione regionale, quest'anno l'evento si apre a etichette di altre zone, permettendo un confronto diretto tra diverse realtà e stili di spumantizzazione. Un'occasione interessante sia per il pubblico che per gli addetti ai lavori, che potranno scoprire nuovi prodotti e tendenze direttamente dai produttori.

“Abruzzo in Bolla”: tre giorni di degustazioni, masterclass e showcooking

A dare ulteriore prestigio alla manifestazione sarà la collaborazione con Excellence Sidi Srl, il network di importatori e distributori che organizza ogni anno Champagne Experience, il più importante evento italiano dedicato allo champagne. Grazie a questa partnership, il programma di "Abruzzo in Bolla" includerà due masterclass interamente dedicate alle bollicine francesi, offrendo una panoramica approfondita su uno dei vini più iconici a livello mondiale. Un'aggiunta che sottolinea la volontà dell'evento di crescere e di alzare l'asticella dell'offerta formativa e divulgativa.

Non solo vino: ad "Abruzzo in Bolla" anche talk e showcooking

Confermata la location di Palazzo dell'Emiciclo, sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Gli spazi della storica struttura ospiteranno i banchi d'assaggio e le attività collaterali, distribuite tra il colonnato, il piazzale antistante, la navata centrale e il giardino d'inverno. Oltre alle degustazioni, il programma prevede talk, showcooking e corner food, per un'esperienza che non si limita al vino ma abbraccia la cultura gastronomica nel suo complesso.