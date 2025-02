Crunch: arriva lo spinoff in teglia con fritti e street food

Crunch si fa in teglia. Dopo il riconoscimento di Crunch tra le dieci migliori pizzerie del Lazio secondo 50 Top Pizza e il premio di 2 spicchi dal Gambero Rosso, il Gruppo Crunch Dazio ha aperto Crunch Teglia. Il nuovo locale, dedicato alla pizza in teglia e allo street food, si trova in zona Talenti, in via della Bufalotta.

Crunch Teglia vuole celebrare la pizza in teglia romana

Crunch Teglia, il locale

L'ambiente di Crunch Teglia è pensato per favorire un'atmosfera informale, con un bancone angolare di 5 metri. Il design richiama l'identità di Crunch attraverso elementi grafici come fulmini e LED, utilizzando una palette di bianco e rosso ispirata al pomodoro e alla mozzarella.

Crunch Teglia si trova in zona Talenti, in via della Bufalotta a Roma

Il Gruppo Crunch Dazio prevede di estendere il format ad altri quartieri di Roma. È in fase di sviluppo un centro di produzione per standardizzare fritti e topping, con l'obiettivo di mantenere una qualità uniforme.

Crunch Teglia, le pizze

Crunch Teglia propone un'interpretazione contemporanea della pizza in teglia romana, utilizzando un impasto a biga ad alta idratazione per ottenere una base croccante e una consistenza morbida. Il Pizza Chef Matteo Loiacono cura impasti, topping e fritti.

Patate e porchetta di Crunch Teglia 1/4 Involtino Primavera di Crunch Teglia (foto Giulio Di Gregori) 2/4 Amatricrunch di Crunch Teglia (foto Giulio Di Gregori) 3/4 La pizza tonda Pensiero a nonna di Crunch 4/4 Previous Next

Durante la giornata, il menu include pizze in teglia sia classiche, come Patate e Porchetta, Marinara, Margherita, Patate e Mozzarella, Rossa e Boscaiola, sia varianti gourmet, tra cui Tortellino (mortadella, noce moscata, fiordilatte e fonduta di parmigiano su pasta fresca), Un pensiero a nonna (pomodoro San Marzano Dop, sugo di spuntature di maiale e salsiccia, cialda di parmigiano e basilico), Amatricrunch (versione in teglia dell'amatriciana) e Involtino primavera (fiordilatte, verza, zucchine, carote e bieta in diverse consistenze). Dalle 19:30 vengono servite pizze tonde in stile Crunch, disponibili per asporto, delivery e consumo sul posto.

Crunch Teglia, i fritti

Il menu include fritti come il supplì classico mantecato, la crocchetta di patate e il Pathai, una preparazione con noodles saltati al wok con carote, zucchine romanesche, cavolfiore, pollo ruspante, coriandolo, curcuma e maionese al lime. Sono disponibili anche la Vegan Crock, a base di verza, verza rossa, cavolo cappuccio e maionese vegana all'arancia, e la Lasagnetta al ragù bianco toscano con besciamella e parmigiano. L'offerta di bevande comprende birre artigianali, soft drinks e una selezione di vini abbinati ai piatti.