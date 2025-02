 Alla scoperta della vera New York vissuta da Bob Dylan

Immaginate di camminare tra le strade di New York negli anni '60, respirando l'aria vibrante di un'epoca che stava per cambiare il corso della musica e della cultura. Questo è l’universo che rivive nel nuovo film "A Complete Unknown", uscito in America il 25 dicembre 2024 (e in Italia il 23 gennaio 2025), dove Timothée Chalamet dà vita a un giovane Bob Dylan, pronto a scrivere la storia. La pellicola ci porta nel cuore pulsante del Greenwich Village, dove Dylan, con il suo stile inconfondibile e la sua chitarra, stava per trasformarsi in una delle icone musicali più grandi di sempre.

Le caratteristiche strade del Greenwich Village amate da Bob Dylan

Ma oltre alla magia del cinema, questa è anche un'occasione unica per rivivere, passo dopo passo, il percorso che ha segnato il giovane Dylan e la sua ascesa. Se il film ci immergerà nell’intensa atmosfera di New York, il nostro tour vi farà vivere le stesse emozioni dal vivo. Percorreremo i luoghi che hanno ispirato canzoni immortali, dai locali leggendari dove Dylan ha cantato le sue prime ballate, ai caffè che hanno ospitato incontri con altre leggende della musica folk. «Finalmente ero arrivato a New York, città ragnatela, troppo difficile da capire, e io non ci volevo nemmeno provare - raccontava Dylan - Ero lì per cercare i cantanti che avevo sentito nei dischi - Dave Van Ronk, Peggy Seeger, Ed McCurdy - e soprattutto per trovare Woody Guthrie. New York, la città che avrebbe dato forma al mio destino. Arrivai nel cuore dell’inverno».

Bob Dylan a New York: Washington Square Park

Lungo le strade del Greenwich Village l’aria è permeata da una vivacità creativa che attrae musicisti, poeti e sognatori. Al centro di questo quartiere pulsante, Washington Square Park è la meta iniziale di questo viaggio. Qui, nel 1961, un giovane Bob Dylan con la sua chitarra acustica si è fatto conoscere, regalando al mondo quelle note che avrebbero presto cambiato il corso della musica. Il parco non era solo un luogo dove esibirsi, ma un vero e proprio crocevia per chi cercava di farsi strada nella scena musicale di New York.

Il Washington Square Park e la prima meta di Bob Dylan a New York

Ogni passo lungo il marciapiede sembra raccontare storie di artisti che si ritrovano per cercare qualcosa di nuovo, qualcosa di grande. E chissà, forse in uno di quei giorni soleggiati, proprio sotto l’arco, Dylan si fermava a cantare, senza sapere che la sua vita stava per essere radicalmente cambiata.

Bob Dylan a New York: “casa” all'Hotel Earle

Poco lontano dal parco, si erge l'Hotel Earle, oggi conosciuto come Washington Square Park Hotel. Fu qui che Dylan, con pochi soldi in tasca e tanti sogni, trovò rifugio nei suoi primi mesi a New York. Non era un hotel di lusso, ma uno spazio che racconta la lotta di un giovane che cercava di farsi strada in una città che accoglieva i talenti con promesse e sfide.

Dettagli del passaggio di Dylan al Washington Square Park Hotel

Questo hotel è diventato, per un breve periodo, la sua casa, la base da cui iniziò a muoversi nel cuore pulsante del Village. Oggi l'hotel offre camere eleganti con arredi Art Deco, un ristorante bistrò chiamato North Square e una terrazza sul tetto. Bob Dylan si stabilì due volte al Washington Square Hotel. Una volta, appunto nel 1961, e di nuovo nel 1964, quando condivise la stanza 305 con Joan Baez.

Bob Dylan a New York: Café Wha? e l’incontro con il destino

Pochi passi più avanti, il leggendario Café Wha?, fondato da Manny Roth nel 1959, si staglia come una delle tappe fondamentali del nostro percorso. Al Cafe Wha? ci sono ancora persone che possono dire esattamente dove Dylan parcheggiava la sua Triumph Tiger T100. Era il suo mezzo di trasporto preferito, la moto che l'ha accompagnato nella sua ascesa, portando con sé il blues del Mississippi nella grande mela. Eppure, il Cafe Wha? non è un posto da colazione. Si apre solo la sera, dalle 20 fino alle 3 del mattino, ma è proprio qui che Bob Dylan, giovanissimo e sconosciuto, per un dollaro a sera suonava le sue prime canzoni. Un piccolo locale, ma un mondo intero per chi cercava la musica vera, quella che è venuta da lontano, dal sud degli Stati Uniti, dove il blues ha preso forma, nelle piantagioni e lungo il Mississippi.

Café Wha? si staglia come una delle tappe fondamentali del nostro percorso sui passi di Bob Dylan

E così se Washington Square Park era la culla, il Café Wha? era il palcoscenico. Lì, tra il fumo di sigaretta e le risate di chi sorseggiava il suo drink, Dylan si esibiva, spesso di notte, insieme ad altri giovani musicisti che sarebbero diventati stelle della scena folk. Il suo suono grezzo, la sua voce potente, erano già lì, pronte per essere ascoltate. È possibile immaginare il rumore delle chiacchiere che si fermano improvvisamente quando Dylan comincia a suonare le prime note di Blowing in the Wind o di The Times They Are a-Changin'. Un pubblico giovane, affamato di cambiamento, che guardava quel ragazzo come il portatore di un messaggio nuovo, una musica che non si era mai sentita prima in quel modo.

Cafe Wha? 115 MacDougal St New York Tel +1 212-254-3706

Bob Dylan a New York, il Gaslight Café: la Mecca della musica Folk

A poche isolati di distanza, il Gaslight Café, dove Dylan ha messo radici e, per molte sere, ha incantato il pubblico con la sua voce cruda e piena di emozione. Questo caffè divenne una vera e propria mecca per gli amanti della musica folk, un punto di riferimento per i giovani artisti che, come Dylan, cercavano di raccontare storie di cambiamento e speranza. Ogni esibizione di Dylan qui era un atto di creazione, una dichiarazione di un giovane artista che stava preparando il mondo alla sua rivoluzione musicale.

Una foto storica del Gaslight Café (Foto: 1960sdaysofrage)

Il Gaslight Café ha chiuso i battenti nel 1971, ma la sua eredità è rimasta nel cuore della scena musicale di New York e nelle memorie di coloro che hanno vissuto quell'epoca. Anche se il locale non esiste più, la sua storia vive ancora nelle canzoni e nelle leggende che circondano quel periodo. Oggi, al suo posto c'è un altro locale, il The Comedy Cellar, ma il Gaslight rimane una pietra miliare nella storia della musica folk e di Bob Dylan.

Caffè Dante e Bob Dylan: un incontro tra storia e musica

Nel cuore di Greenwich Village, un'altra tappa da non perdere sulle tracce di Dylan è il Caffè Dante che è stato un punto di riferimento per artisti, scrittori e musicisti sin dai suoi primi anni di vita. Negli anni '60, il giovane Dylan frequentava regolarmente il caffè, che all'epoca era un vivace centro culturale, ricco di idee e di fermento artistico. Durante il suo soggiorno a New York, Dylan trovò nel Caffè Dante un rifugio dove poter osservare la città e trarre ispirazione per le sue canzoni, che stavano per cambiare per sempre la storia della musica. Le lunghe conversazioni con altri artisti e le ore trascorse a riflettere nei tavolini del locale contribuirono alla creazione di alcuni dei suoi lavori più iconici. Il Caffè Dante, con la sua atmosfera bohémien, era il luogo ideale per nutrire la mente di chi, come Dylan, voleva scrivere canzoni che rispecchiassero il tumulto e le speranze dell'epoca.

Al Pacino al Caffè Dante

Anche se il Caffè Dante oggi è un elegante locale che offre cocktail raffinati e piatti della cucina italiana, non ha mai perso il suo legame con la tradizione culturale che ha visto passare leggende come Bob Dylan. Oggi, chi si siede al suo interno può ancora respirare l'aria di quegli anni in cui la musica e l'arte erano al centro di un mondo che cambiava velocemente. Il Caffè Dante, in un certo senso, rimane un omaggio a quei momenti di ispirazione che hanno contribuito a formare l'identità di una delle icone più grandi della musica mondiale.

Caffè Dante 79-81 MacDougal St 10012 New York (NY) Tel +1 212-982-5275

Bob Dylan a New York: il Folklore Center

Proseguendo il nostro tour, non possiamo non fermarci al 110 di MacDougal Street, dove si trovava il Folklore Center. Fondato da Izzy Young, il Folklore Center non solo vendeva dischi e strumenti musicali, ma fungeva anche da ritrovo per artisti e appassionati di musica folk. Questo era il cuore pulsante della scena folk di New York, il luogo dove Dylan si immergeva nelle radici della musica che stava definendo. Incontrando altri musicisti, ascoltando storie e condividendo idee, Dylan stava affinando la sua arte. MacDougal Street, con i suoi negozi e locali, era una piccola bolla di creatività, ed è qui che Dylan ha trovato la sua vera voce.

La storia di Bob Dylan si intreccia con New York

Il Folklore Center ha chiuso nel 1973, ma la sua eredità vive ancora, sia nei ricordi di chi lo frequentava, che nelle canzoni che hanno continuato a ispirare generazioni. Al suo posto oggi c'è un altro negozio di libri e articoli da regalo chiamato The Strand Bookstore, ma il Folklore Center rimane una parte importante della storia musicale di New York e di Bob Dylan.

Bob Dylan a New York, Gerde's Folk City: il primo successo

Proseguendo lungo le strade, arriviamo a un altro luogo che segna un punto cruciale nella carriera di Dylan: il Gerde’s Folk City. Questo locale, piccolo e intimo, è dove Dylan ha dato il via alla sua carriera, esibendosi per un pubblico che era pronto a scoprire la nuova musica che stava per cambiare il mondo. Nel 1961, Dylan firmò il suo primo contratto discografico proprio qui, in questo angolo di New York che sarebbe diventato uno dei suoi luoghi più emblematici.

Una foto storica del Gerde‘s Folk City dove Dylan ha dato una svolta alla sua carriera (Foto: www.gothamcenter.org)

Purtroppo, anche Gerde's Folk City ha chiuso i battenti nel 1987 (oggi qui c'è un grande negozio di elettronica chiamato Best Buy), dopo aver contribuito significativamente alla carriera di Dylan e di altri artisti leggendari come Joan Baez, Phil Ochs, e molti altri. Oggi al suo posto c'è un altro locale, ma la memoria di Gerde's Folk City vive ancora nella storia della musica e nell'immaginario collettivo legato alla nascita del movimento folk a New York

Bob Dylan a New York: l'iconico Bitter End

E poi c'è il Bitter End, una piccola discoteca dove ogni martedì sera si svolgevano le hootenannies, una sorta di jam session folk. È proprio qui che Dylan passò nel 1975, mentre stava registrando Desire, l'album che contiene il magnifico Hurricane.

Nel backstahe del The Bitter End Patti Smith e Bob Dylan

Qui al 147 di Bleecker Street, dove Dylan, insieme ad artisti come Joan Baez, ha scritto la storia della musica folk. Qui, tra un bicchiere di vino e qualche sguardo furtivo tra il pubblico, il giovane Dylan ha cominciato a farsi conoscere. Ogni nota che usciva dalla sua chitarra raccontava un mondo in trasformazione, un’epoca che stava per essere segnata da cambiamenti radicali. Il Bitter End è un angolo di New York che custodisce ancora oggi il ricordo di quelle prime performance che hanno segnato il futuro.

The Bitter End 147 Bleecker St 10012 New York (NY) Tel +1 212-673-7030

Le case di Dylan a New York

La magia continua al 161 di West 4th Street, dove Dylan visse insieme alla sua compagna Suze Rotolo. La famosa copertina dell’album The Freewheelin’ Bob Dylan, che lo ritrae con Suze tra le braccia, fu scattata proprio qui, tra i vicoli del Village, con la neve che copriva le strade. Un’immagine che è diventata simbolo di un’epoca, e che racconta come New York e la sua gente abbiano contribuito a plasmare la sua arte.

Al 161 di West 4th Street Bob Dylan visse con Suze Rotolo (foto Tom‘s Apps)

L'ex casa a schiera di Bob Dylan è, infatti, sul mercato per 7,25 milioni di dollari, un'occasione unica per entrare a far parte della leggenda del cantautore che ha cambiato il corso della musica. Situata al 242 East 49th Street, nel prestigioso Turtle Bay Gardens, questa residenza non è solo una casa, ma un vero e proprio simbolo del fermento artistico della città. Un edificio costruito nel 1899, che ha ospitato non solo Dylan negli anni '80, ma anche altre icone della cultura americana, tra cui Stephen Sondheim, Mary Tyler Moore ed E.B. White. Un crocevia di creativi che ha visto nascere idee e collaborazioni che hanno influenzato l'arte, la musica e il teatro. Con cinque camere da letto, cinque bagni e mezzo, caminetti d'epoca e librerie su misura, l'abitazione offre un comfort senza pari. Le porte finestre si aprono su un giardino privato, mentre l'area circostante, con il suo giardino condiviso, crea un'atmosfera di tranquillità e isolamento, pur essendo a pochi passi dalla vivacità di Manhattan. Non solo un'abitazione, ma una vera e propria capsula del tempo, che conserva la memoria di un periodo d'oro per la scena musicale di New York, quando Dylan cambiò per sempre la sua storia e quella della musica folk.

A New York con Bob Dylan.... Like a Rolling Stone

E ora anche se non saremo il fortunato acquirente concludiamo il nostro viaggio con in mente la frase di Dylan: "I used to care, but things have changed". In queste parole c'è tutta l’essenza di una città che ha saputo trasformarsi, ma che conserva ancora la sua anima ribelle, proprio come il leggendario cantautore. Percorrendo le stesse strade su cui Dylan ha camminato o ascoltando la sua voce che risuona nei club e nei locali storici, New York rimane un palcoscenico senza tempo, dove ogni angolo racconta una storia di rivoluzione musicale e personale.