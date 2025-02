"Il piatto verde", torna la rassegna dedicata alle erbe della longevità

Dal 15 marzo al 13 aprile, il territorio di Imola (Bo) e Faenza (Ra) ospiterà la 30ª edizione de "Il piatto verde", rassegna gastronomica dedicata all’uso delle erbe in cucina. L’evento si svilupperà attraverso incontri, degustazioni e masterclass, coinvolgendo chef, ristoratori e istituti alberghieri. La manifestazione, promossa da IF-Imola Faenza Tourism Company in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Statale “Pellegrino Artusi” di Riolo Terme (Ra), si svolgerà in diverse località, tra cui l’Autodromo di Imola, Casola Valsenio e il Giardino delle Erbe. Saranno coinvolti anche ristoranti, trattorie e agriturismi delle aree imolese e faentina, che parteciperanno a un concorso dedicato all’utilizzo delle erbe officinali nella ristorazione.

Il piatto verde torna dal 15 marzo al 13 aprile

"Il piatto verde", gli appuntamenti principali

L’inaugurazione ufficiale è prevista per il 22 marzo con "Cammina e degusta", un aperitivo itinerante all’interno dell’Autodromo di Imola. Tra gli eventi in programma:

Il 25 marzo, presso l’Istituto Alberghiero di Riolo Terme, lo chef stellato Enrico Mazzaroni sarà protagonista di una cena tematica e, il giorno successivo, terrà una masterclass aperta a pubblico e professionisti

Il 27 e 28 marzo si svolgerà una gara tra studenti di istituti alberghieri italiani e stranieri

Il 28 marzo, la Cantina Tre Monti di Imola ospiterà una degustazione di Parmigiano Reggiano con abbinamento di vini. La sera, presso l’Istituto Alberghiero, si terrà la cena di gala e la premiazione delle scuole partecipanti alla competizione

Il 31 marzo, a Faenza, Molino Naldoni organizzerà una masterclass su pizza e lievitati

Il 2 aprile, l’esperta Sara Marani guiderà un laboratorio dedicato ai fermentati presso l’Istituto Alberghiero

L’inaugurazione ufficiale è prevista all’interno dell’Autodromo di Imola

"Il piatto verde", le erbe della longevità al centro della rassegna

Il comprensorio di Imola-Faenza vanta una lunga tradizione gastronomica, caratterizzata da prodotti tipici come lo Scalogno di Romagna Igp, l’Olio di Brisighella Dop e il Marrone di Castel del Rio Igp. A Casola Valsenio si trova il Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”, in cui vengono coltivate circa 500 specie di piante officinali, utilizzate da secoli in cucina, medicina e cosmesi. La rassegna "Il piatto verde" continua a promuovere questo patrimonio, esplorando l’incontro tra tradizione e innovazione nella cucina con le erbe.

L’edizione 2025 sarà incentrata sulle erbe della longevità, con visite guidate e laboratori di tisane presso il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio ogni domenica. Inoltre, alla Rocca di Riolo Terme si terrà la visita narrata Caterina, l’acqua di lunga vita e altre ricette, dedicata alle tradizioni erboristiche di Caterina Sforza.

La rucola è una delle 31 piante della longevità protagoniste dell'edizione 2025

Le 31 piante della longevità protagoniste dell’edizione 2025 del "piatto verde" sono: