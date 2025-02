Ruby Stella Hotel & Bar, a Londra sulle tracce di Charles Dickens

Il Ruby Stella Hotel & Bar, situato nel cuore di Clerkenwell e terzo albergo del gruppo a Londra e 20° in Europa, si ispira agli spazi e all'atmosfera dell'hotel proviene dalle opere di Charles Dickens, creando un ambiente che richiama la sua narrativa. Con 153 camere distribuite su sette piani, l'hotel si estende su una superficie di 4.038 metri quadrati e si distingue per un design che unisce stile moderno e riferimenti alla tradizione.

Il Ruby Stella è situato nel cuore di Clerkenwell

Ruby Stella, un’atmosfera creativa

Ruby Stella prende il nome da Estella, uno dei personaggi principali del romanzo "Grandi speranze" di Charles Dickens, autore emblematico della letteratura vittoriana. Durante l'epoca vittoriana, la zona di Clerkenwell era un centro di creatività, ospitando attività come tipografie, legatorie, orologiai e gioiellieri. L’hotel riflette questo spirito storico, integrando richiami alla letteratura e agli ambienti tipici di quel periodo, con un’interpretazione che mantiene una certa modernità, creando un equilibrio tra passato e presente negli spazi accoglienti della struttura.

L'atmosfera del Ruby Stella è ispirato a Charles Dickens

La storia di Clerkenwell ha ispirato il design degli interni di Ruby Stella, con un richiamo alle grandi opere letterarie e agli scrittori che le hanno create. Elementi come la pelle goffrata, l’ottone lucido e il tweed scuro richiamano un’atmosfera vittoriana. Oggetti come calamai, penne, bulini e antichi tomi, messi a disposizione da associazioni locali dedicate a Charles Dickens, arricchiscono l’ambiente, ricordando la presenza del celebre scrittore nelle strade del quartiere.

Ruby Stella, le camere

Le camere di Ruby Stella sono pensate per offrire un ambiente di tranquillità. Dopo una giornata intensa in città, l'accoglienza di un letto oversize e delle sue soffici coperte garantisce un momento di riposo e comfort. Gli eleganti rivestimenti in legno e il parquet del pavimento, insieme ai dettagli curati con attenzione, creano un’atmosfera intima e confortevole, mentre i prodotti aromaterapici Ruby Care aggiungono un tocco di piacere sensoriale. Le Nest Rooms, ideali per soggiorni brevi, sono camere compatte e accoglienti, perfette per una persona sola o per coppie che preferiscono uno spazio più intimo. Con un letto largo 160 cm, extra lungo e con lenzuola oversize di lusso, queste camere offrono anche un piccolo armadio e una scrivania. Nonostante siano prive di finestre, le Nest Rooms sono comunque luminose e confortevoli.

Le Cosy Rooms sono camere dal design confortevole, ideali per chi cerca un rifugio accogliente dopo una giornata in città. La maggior parte di queste camere è dotata di un letto largo 160 cm con lenzuola oversize, e include una scrivania e un armadio. Alcune si affacciano sul cortile interno o sulla strada tranquilla sottostante. Inoltre, alcune camere sono senza barriere, con un bagno più ampio e un letto largo 140 cm.Le Lovely Rooms sono spaziose e offrono una sistemazione piacevole per chi soggiorna più a lungo. Dotate di un letto extra lungo e largo 140-160 cm, con lenzuola oversize, queste camere includono anche una scrivania e un armadio, e alcune vantano una comoda poltrona. Le Lovely Rooms offrono una vista sul cortile interno o sulla strada tranquilla. Alcune di esse sono senza barriere e dispongono di un bagno più ampio e un letto largo 140 cm.

Ruby Stella, cosa fare

Il bar, aperto a tutte le ore, offre una selezione di cocktail d’autore e specialità regionali. Inoltre, vi si tengono regolarmente concerti dal vivo. Ruby propone un’atmosfera musicale, con la possibilità di ascoltare Radio Ruby in camera, partecipare a concerti dal vivo nel bar o noleggiare una chitarra elettrica per una jam session. Ogni piano dispone di una Galley, dove gli ospiti possono accedere gratuitamente a tè, ferro da stiro e a un Maxi Bar che offre bevande, snack e articoli utili non presenti in valigia. La terrazza al piano terra è il luogo ideale per una colazione all’aperto, un caffè veloce o un aperitivo durante una serata estiva.

Il bar del Ruby Stella

Ruby Stella si trova in una posizione centrale che permette di raggiungere facilmente a piedi i negozi e i teatri del West End, così come importanti attrazioni storiche come la Cattedrale di St. Paul e la Torre di Londra. La posizione consente agli ospiti di esplorare facilmente la zona di Clerkenwell e Shoreditch, famose per i loro ristoranti, caffè e locali notturni: la zona, infatti, offre numerosi ristoranti e locali ideali per gli amanti della buona cucina.