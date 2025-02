Hotel Granbaita Dolomites: un soggiorno tra lusso, benessere e sport

L'Hotel Granbaita Dolomites, situato a Selva di Val Gardena (Bz), offre una struttura a 5 stelle con una posizione centrale nel paese, vicina agli impianti di risalita. L'albergo, di gestione familiare e recentemente rinnovato, propone un soggiorno all'insegna del relax e delle attività sportive. Gli ospiti possono usufruire di una Spa di oltre 2000 mq, di una piscina interna ed esterna con acqua calda, e di un ristorante gourmet. La struttura è ideale per chi desidera praticare sport invernali, come sci, escursioni con le ciaspole, pattinaggio su ghiaccio o semplici passeggiate. Il comprensorio sciistico Dolomiti Superski, il più grande del mondo, e la Sellaronda, che parte da Selva, offrono numerose opportunità per gli appassionati di sport sulla neve.

L'Hotel Granbaita Dolomites si trova nel centro di Selva di Val Gardena

Granbaita Dolomites, una perla rinnovata

L'Hotel Granbaita Dolomites è stato fondato nel 1961 dalla famiglia Puntscher-Perathoner, che ha deciso di rinnovarlo nel 2019 con una ristrutturazione completa e ben riuscita. Nel 2024, sono stati effettuati ulteriori lavori di rinnovamento nella parte più antica dell'edificio, con la creazione di 21 nuove camere e suite, portando il totale a 56. La struttura offre un'ospitalità che unisce tradizione e modernità, con ambienti spaziosi e luminosi, arredati con cura dei dettagli. Il design, curato dall'architetto Rudolf Perathoner, combina elementi di legno, vetro e pietra, ispirandosi al paesaggio delle Dolomiti visibile dalle ampie vetrate.

Hotel Granbaita Dolomites, la famiglia Puntscher-Perathoner

L'hotel è stato premiato con il Premio In/Architettura 2020 per il suo approccio innovativo, pur mantenendo un forte legame con la tradizione. La famiglia Puntscher-Perathoner, da oltre 50 anni nel settore dell'ospitalità, si occupa personalmente di ogni aspetto dell'esperienza degli ospiti, mettendo attenzione ai dettagli per garantire un soggiorno di qualità.

Granbaita Dolomites, le camere

All'Hotel Granbaita Dolomites, le camere e le suite sono progettate per offrire un ambiente confortevole e curato, con ampi spazi arredati con materiali raffinati. La luce naturale filtra attraverso elementi in legno, creando un'atmosfera calda e accogliente, arricchita da dettagli eleganti e un focolare che aggiunge un tocco di intimità. Le ampie finestre offrono una vista panoramica sulle Dolomiti della Val Gardena, permettendo di immergersi completamente nella bellezza del paesaggio circostante.

La suite dell'Hotel Granbaita Dolomites
La junior suite dell'Hotel Granbaita Dolomites
La camera doppia dell'Hotel Granbaita Dolomites

La Dolomites Suite, di 55 mq, può ospitare fino a 4 persone, con una camera da letto separata dal soggiorno che dispone di un caminetto elettrico e due divani-letto. La suite comprende anche due bagni e un balcone. La Junior Suite, di 40 mq, offre una camera da letto separata dal soggiorno con due divani-letto e un bagno. Anche questa tipologia di camera è dotata di un balcone. La Camera Superior, di 35 mq, è adatta per 2-3 persone e comprende una camera da letto, un bagno e un balcone. Infine, la Camera Doppia, di 25 mq, è una sistemazione più semplice, ma non meno elegante, con una camera da letto, un bagno e un balcone, pensata per due persone.

Relax al Granbaita Dolomites

L'Hotel Granbaita Dolomites offre ai suoi ospiti l'opportunità di vivere un'esperienza di benessere immersi nella natura delle Dolomiti. Il centro benessere Savinela Spa, che si estende su oltre 2000 mq, prende il nome da un fiore tipico della vicina Vallunga. La Spa è progettata per sfruttare le proprietà naturali della zona, utilizzando legno, pietra e fieno per creare ambienti che richiamano le tradizioni tirolesi. I trattamenti offrono benefici ispirati alla tradizione alpina e impiegano prodotti naturali Savinela, ricchi di principi attivi delle Dolomiti.

La sauna panoramica dell'Hotel Granbaita Dolomites
La sauna al fieno dell'Hotel Granbaita Dolomites
L'area relax dell'Hotel Granbaita Dolomites
Un trattamento di coppia dell'Hotel Granbaita Dolomites
La piscina interna dell'Hotel Granbaita Dolomites
La piscina esterna dell'Hotel Granbaita Dolomites

Un'area centrale della Spa è dedicata alla piscina, con acqua riscaldata a 32°C, che si estende in un continuum tra la vasca coperta e la piscina panoramica esterna, dove è possibile nuotare circondati dalla neve. L'area include anche lettini con bollicine e vasche idromassaggio, sia interne che esterne, per un completo rilassamento. Il percorso benessere continua con varie saune e un'area dedicata alla purificazione del corpo, dove gli ospiti possono scegliere tra una sauna finlandese, un bagno turco aromatico, una grotta di neve, un'oasi salina con grotta e piscina, e una sauna al fieno. Sono disponibili anche saune private per chi desidera maggiore privacy.

Granbaita Dolomites, i ristoranti

Il soggiorno al Granbaita Dolomites è arricchito dalla cucina dell'hotel, che propone piatti della tradizione altoatesina, preparati con ingredienti freschi e locali, insieme a piatti della cucina mediterranea e internazionale. Gli ospiti possono scegliere il loro menu serale tra le varie opzioni à la carte, incluse nel trattamento di mezza pensione, con una selezione che cambia ogni giorno. Il Menu Vital, pensato per chi desidera una proposta a basso contenuto calorico, è disponibile per chi segue un regime detox.

Il ristorante Granbaita dell'Hotel Granbaita Dolomites
La sala ristorante dell'Hotel Granbaita Dolomites
L'area lounge bar dell'Hotel Granbaita Dolomites

Il Ristorante Granbaita Gourmet è un punto di riferimento nella Val Gardena, con una cucina che rivisitata in chiave moderna i sapori tradizionali del Trentino Alto Adige. Con solo sette tavoli e ampie vetrate che offrono una vista sull'esterno, il ristorante offre sia un menu à la carte che due opzioni di degustazione, Gherdeina (5 portate) e Dolomites (6 portate). Gli ospiti possono anche scegliere il Menu A sorpresa, preparato dallo chef. La cantina dell’hotel, che vanta una selezione di oltre 500 etichette, offre abbinamenti con pregiati vini locali e internazionali.

Cosa fare al Granbaita Dolomites

L'Hotel Granbaita Dolomites offre diversi servizi pensati per gli appassionati di sci. Gli sciatori possono usufruire di un armadio sicuro nello skiroom per riporre l'attrezzatura e di una navetta gratuita che li porta in 5 minuti agli impianti di risalita Dantercepies e Ciampinoi. Lo skipass può essere prenotato direttamente alla reception dell'hotel, e gli ospiti ricevono uno sconto del 10% per il noleggio di attrezzatura sciistica presso la Scuola di Sci 2000. Inoltre, gli ospiti possono partecipare gratuitamente a uno Skisafari, un tour sciistico accompagnato da un maestro che guida alla scoperta delle piste più belle delle Dolomiti.

Escursioni sulla neve dall'Hotel Granbaita Dolomites

Per chi cerca attività diverse dallo sci, l'hotel organizza escursioni di sci di fondo, ciaspolate, slittate notturne, noleggio pattini presso lo Stadio del Ghiaccio vicino alla struttura, e biciclettate sulla neve.