Ruby Molly, lean luxury hotel a Dublino a due passi da Temple Bar

Nel cuore di Dublino, Ruby inaugura il suo primo hotel in Irlanda: il Ruby Molly. Questa nuova apertura segna un passo significativo per il gruppo, che introduce il suo concetto di lean luxury (che combina, cioè, l'essenza del lusso con un'esperienza quotidiana) con 272 camere dal design curato e un’area di 500 metri quadrati dedicata al bar caffetteria. Sotto la guida del fondatore e ceo Michael Struck, Ruby espande la sua presenza in Europa con l’apertura del suo 18° hotel, il Ruby Molly. Situato nel quartiere di Oxmanstown, a nord del fiume Liffey, l’hotel si sviluppa su 7.372 metri quadrati e offre un’ospitalità raffinata a pochi passi dal dinamico quartiere di Temple Bar.

Il Ruby Molly è situato nel quartiere di Oxmanstown, a Dublino

Ruby Molly, tra storia e modernità

Ruby Molly riflette l’atmosfera storica del quartiere in cui è situato, un tempo sede di un vivace mercato ortofrutticolo. Il design dell’hotel è ispirato alla storia e all’evoluzione di Oxmanstown, un'area che in passato faceva parte dei terreni dell’Abbazia di St. Mary, fondata nell’846. Quest’abbazia, un tempo una delle più grandi e ricche d’Irlanda, ha avuto un ruolo significativo nella fondazione di Dublino. Successivamente, il sito si è trasformato in un quartiere di mercato che serviva come punto di incontro per gli abitanti della città e delle zone circostanti.

Il Ruby Molly riflette l’atmosfera storica del quartiere in cui è situato

L’hotel Ruby Molly conserva questa eredità di scambio e convivialità. Il design delle sue superfici, dei materiali e delle decorazioni mescola eleganza urbana con riferimenti alla rusticità dei mercati contadini, combinando tessuti raffinati, marmo e vetro con elementi vintage come pelle, piastrelle e acciaio nero. Per favorire un ambiente accogliente, l’hotel offre numerosi posti a sedere e angoli comodi, tra carrelli e cestini.

Ruby Molly, le camere

Seguendo la filosofia del Lean Luxury di Ruby, l’hotel offre un’esperienza di lusso sobria, caratterizzata da una posizione centrale a Dublino, un design curato e servizi mirati all’essenziale. Le camere del Ruby Molly sono progettate con attenzione ai dettagli, con prodotti aromaterapici Ruby Care, docce a pioggia in vetro e finiture in tonalità chiare, arricchite da accenti in legno di noce. Ogni camera è dotata di materassi a molle insacchettate e di un buon isolamento acustico, per garantire tranquillità e comfort durante il soggiorno.

La camera Nest del Ruby Hotel 1/4 La camera Lovely del Ruby Hotel 2/4 La camera Wow del Ruby Hotel 3/4 La camera Loft del Ruby Hotel 4/4

L'hotel offre cinque diverse categorie di camere, pensate per rispondere a varie esigenze. Le camere Nest, con una superficie di 16 mq, sono ideali per soggiorni brevi. Le camere Cosy, di circa 17 mq, sono perfette per i viaggiatori singoli in cerca di comfort. Le camere Lovely, tra i 18 e i 22 mq, sono adatte per coppie o gruppi di amici. Per chi desidera più spazio, le camere Wow, di circa 25 mq, offrono una soluzione comoda. Le camere Loft, anch’esse di 25 mq, dispongono di un terrazzo privato e sono particolarmente indicate per soggiorni più lunghi. Le tariffe partono da 160 euro a notte per uso singolo durante la bassa stagione, con variazioni nei periodi di alta stagione.

Cosa fare al Ruby Molly

L'area pubblica dell'hotel offre una varietà di servizi, inclusi colazioni, caffè artigianali, snack di ispirazione mediterranea e cocktail. La presenza di band locali emergenti arricchisce l'ambiente con esibizioni dal vivo, mentre le aree salotto sono pensate per momenti di relax. Inoltre, una biblioteca dedicata espone reperti archeologici locali, offrendo uno spunto sulla storia della regione.

Il Ruby Hotel si trova nei pressi del vivace quartiere di Temple Bar

Situato vicino al quartiere di Temple Bar, gli ospiti hanno accesso a strade pedonali con pub, boutique, gallerie e ristoranti. Attrazioni come la Guinness Storehouse e Phoenix Park sono facilmente raggiungibili a piedi. L'hotel è ben collegato con l'aeroporto tramite autobus o auto, ed è un buon punto di partenza per esplorare la città.