Constance Halaveli Maldives: paradiso del benessere alle Maldive

Il Constance Halaveli, 5 stelle lusso nell’atollo di Ari Nord firmato Constance Hotels & Resorts, sorge tra spiagge di sabbia bianca abbagliante su cui svettano palme ondeggianti e placide acque turchesi abitate da una vibrante vita marina, in cui si tuffano tramonti infuocati di rara bellezza.

Il resort Constance Halaveli Maldives

In questa location mozzafiato gli ospiti trovano infiniti modi per rilassarsi e concedersi una vacanza rigenerante, prendendosi cura del corpo e dell’anima, e vivendo esperienze avventurose e gastronomiche d’eccellenza.

Constance Halaveli Maldives: tra massaggi relax e rituali esotici

L’effetto wow è assicurato dalla suggestiva Constance Spa overwater, la scenografica location per massaggi rilassanti e rituali di benessere esotici, coccole rigeneranti in armonia con antiche tradizioni e la natura circostante, ispirate ai fiori e alle piante dell'Oceano Indiano, e trattamenti per la cura del corpo e del viso.

Qua gli ospiti possono optare per gli esclusivi trattamenti fito-aromatici firmati Sisley Paris, grazie alla recente collaborazione tra Constance Hotels & Resorts e il beauty brand francese. Qualità ed efficacia, unite alle proprietà benefiche dell’aromaterapia, assicurano agli ospiti un’esperienza sensoriale unica in un mondo di benessere completo, esotico e seducente. È possibile anche vivere sessioni di yoga o meditazione all’alba o al tramonto per una connessione mistica tra corpo, mente e natura.

Constance Halaveli Maldives: esperienze gourmet e proposte healty

Ad Halaveli il benessere passa anche dalla tavola. Oltre alle numerose esperienze gourmet, l’offerta gastronomica comprende pescato fresco locale, pregiate carni e verdure fresche coltivate nell’orto del resort, ma anche proposte healthy con ingredienti freschi e ricchi di proprietà benefiche per disintossicare il proprio corpo.

Degustazione di vino sulla spiaggia al Costance Halaveli Maldives

Tra le esperienze enogastronomiche più instagrammabili spicca il “floating breakfast”, per iniziare la giornata gustando una deliziosa colazione galleggiante direttamente nella propria piscina privata, oppure “Around Wine”, l’esclusiva esperienza che cambia la prospettiva dei classici abbinamenti tra vino e cibo, mettendo al centro il nettare degli dei in sofisticati menu gourmet.

Poi ancora degustazioni nella Constance Cellar circondati da centinaia di bottiglie provenienti da tutto il mondo, oppure in laguna con i piedi affondati nella sabbia a pochi passi dalle onde. Per respirare l’essenza delle Maldive, è disponibile un’avventurosa colazione o un romantico aperitivo sul dhoni, la tipica imbarcazione locale, oppure su un esclusivo sandbank, circondati dal turchese cristallino dell’Oceano Indiano.

Constance Halaveli Maldives: tante attività adrenaliniche

Gli incontri con i giganti del mare, come i maestosi squali balena e le mante danzanti, sono tra le esperienze più emozionanti ed effettuate nel massimo rispetto del fragile ecosistema maldiviano e della biodiversità. Tra le immersioni più suggestive c’è quella all’Halaveli Wrek, chiamato anche “Highly 18”: si tratta del relitto di una nave da carico affondata nel 1991 vicino al centro diving, dove hanno trovato casa una tartaruga marina e una coppia di murene.

Esperienza in kayak al Costance Halaveli Maldives

Oltre al diving e allo snorkeling, sono molteplici gli sport acquatici che è possibile praticare, motorizzati e non. Qualche esempio? Il windsurf e il kitesurf, la canoa e la moto d’acqua, il jet blade, lo sci d’acqua e il kayak. I più sportivi poi possono avventurarsi tra le bellezze dei Tropici attraverso le escursioni e le passeggiate guidate alla scoperta della rigogliosa vegetazione delle Maldive, capace di sorprendere e incantare i visitatori.