Quattro Quarti: la pizzeria contemporanea dove il tempo è essenziale

In cucina, il tempo non è solo un ingrediente: è l'elemento che fa la differenza tra un buon piatto e un'esperienza gastronomica indimenticabile. Questa è la filosofia di Quattro Quarti, la pizzeria con cucina di Mirko Pepe situata a Molfetta (Ba), dove tradizione, ricerca e sperimentazione si incontrano per dare vita a una pizza contemporanea che rispetta la materia prima e i suoi ritmi naturali. Due giorni e mezzo di lievitazione, due minuti di cottura e un istante per assaporare: ogni fase è studiata per esaltare profumi, texture e sapori in un perfetto equilibrio tra innovazione e memoria gastronomica.

Mirko Pepe all'opera con un impasto

Quattro Quarti: lo chef e proprietario Mirko Pepe

Cresciuto tra i fornelli del ristorante di famiglia, Mirko Pepe ha sviluppato la sua passione per la cucina lavorando in pasticceria, in catering di alto livello e maturando esperienza all'estero, dove ha gestito un locale a Malta all'età di 18 anni.

Mirko Pepe: chef e proprietario del Quattro Quarti

Rientrato in Italia, la pandemia ha rappresentato un momento di svolta: trovandosi solo alla guida dell'attività familiare, ha colto l'opportunità per sperimentare nuovi impasti e dare vita al suo sogno. Così, nel 2022, nasce Quattro Quarti, con l'obiettivo di reinterpretare la pizza in chiave contemporanea, valorizzando tempi di lavorazione e materie prime.

La pizza contemporanea del Quattro Quarti

Quattro Quarti non è una semplice pizzeria, ma una pizzeria con cucina che combina impasti a lunga maturazione, farine macinate a pietra e ingredienti di stagione. La lavorazione segue un processo di lievitazione mista: un prefermento di 24 ore, seguito da un reimpasto e sei ore di riposo, per poi completarsi con altre 24 ore a temperatura controllata e un'ultima fase di sei ore a temperatura ambiente. Il risultato è una pizza leggera, fragrante e altamente digeribile.

Quattro Quarti: pizza Margherita

Il menu cambia tre volte l'anno, adattandosi alla stagionalità degli ingredienti e proponendo nuovi abbinamenti. Tra le specialità della casa, la linea "A tutto Pepe", un omaggio all'ingrediente simbolo della cucina italiana e al cognome del fondatore. Varianti iconiche come Carbonara, Cacio e Pepe, Provola e Pepe e la Marinara di Pepe vengono reinterpretate con creatività in chiave pizza.

Quattro Quarti: un menu tra tradizione e sperimentazione

Ogni pizza di Quattro Quarti racconta una storia, valorizzando il territorio e introducendo accostamenti originali. Tra le proposte più apprezzate troviamo l'Inverno Piccante, che unisce crema di rape, cardoncelli, ‘nduja e salsiccia fresca; la Sfumature di Latte, con fior di latte, gorgonzola Blue di Bufala, caciocavallo, chips di parmigiano, mousse al parmigiano, ricotta fresca e marmellata homemade di arance. La Marinara Japan Stile sorprende con salsa di San Marzano, olive candite, stracciatella, origano, acciughe del Cantabrico marinate in sakè e soia, basilico e aglio nero.

Il Ricordo di Zucchine abbina crema di zucchine, gamberetti locali, stracciatella, fiori di zucchina, salsa al limone e nocciole tostate, mentre la Patata Arancione propone una combinazione di tartare di cavallo, chips di cavolo nero, parmigiano, tartufo nero e limone. Per chi desidera un'esperienza completa, il percorso degustazione accompagna i clienti attraverso sei portate che esplorano sapori, consistenze e tecniche di cottura, dal salato al dolce.

Quattro Quarti oltre il cibo: il tempo è l'elemento essenziale

Con una terrazza da 90 coperti, Quattro Quarti offre un ambiente accogliente e curato nei minimi dettagli, pensato per esaltare ogni fase della degustazione. Qui, il tempo non è un vincolo, ma un elemento essenziale: dalla lievitazione dell'impasto fino al momento perfetto per gustare ogni morso.

La sala e la terrazza panoramica del Quattri Quarti

Più di una semplice pizzeria, Quattro Quarti rappresenta una filosofia culinaria: rispetto dei tempi di lavorazione, innovazione nel solco della tradizione, creatività e valorizzazione del territorio. Una nuova idea di pizza, firmata Mirko Pepe.