Aethos Monterosa: un'esperienza di lusso e relax tra le Alpi

Aethos Monterosa riapre le sue porte per accogliere gli ospiti in un'esperienza unica di riconnessione con la natura e con se stessi. Situato a Champoluc (Ao), questo boutique hotel fa parte della collezione Aethos, una realtà dedicata a una community di viaggiatori consapevoli in cerca di un’ospitalità autentica e di alto livello.

Aethos Monterosaa Champoluc

Immerso nel suggestivo scenario del Monte Rosa, Aethos Monterosa combina lusso e armonia con il territorio. La struttura, costruita prevalentemente in legno, pietra e metallo, si integra perfettamente con l’ambiente circostante, offrendo un dialogo tra design e natura. Le sue 30 suite, dall’architettura minimalista e ricercata, si sviluppano su due livelli e regalano una vista mozzafiato sulle montagne.

Gli spazi comuni, tra cui l’elegante lobby dallo stile contemporaneo e accogliente, riflettono il concept distintivo di Aethos: un'ospitalità innovativa che valorizza la connessione autentica tra le persone e il luogo. Per la stagione invernale, l’hotel propone un esclusivo programma di esperienze pensato per nutrire corpo, mente e spirito, trasformando ogni soggiorno in un viaggio indimenticabile.

Le Suite di Aethos Monterosa: design, comfort e natura in perfetta armonia

Le suite di Aethos Monterosa sono pensate per offrire un’esperienza di soggiorno unica, in perfetta sintonia con la natura circostante. Grazie all’uso di materiali naturali, colori caldi e tessuti morbidi, ogni spazio trasmette un senso di accoglienza e benessere. Le ampie vetrate, le terrazze e i giardini privati permettono di godere appieno del paesaggio alpino, mentre l’architettura minimalista esalta il legame tra design e ambiente. Ogni suite si sviluppa su due livelli per un totale di 55 mq, offrendo ambienti distinti per il relax e il riposo. Gli ospiti possono usufruire di comfort esclusivi, tra cui Smart Tv, connessione Wi-Fi ultraveloce, cassa Bluetooth, cassaforte, telefono, phon e un set di cortesia selezionato.

Una suite all'Aethos Monterosa

Le Deluxe Suite, ideali per ospitare fino a tre persone, si distinguono per un layout elegante e funzionale. Il piano inferiore ospita un soggiorno con divano letto e un bagno con doccia, mentre al piano superiore si trova la camera matrimoniale con un secondo bagno, dotato di doccia o vasca. Le finestre a tutta altezza offrono una vista spettacolare sul paesaggio, regalando un soggiorno immersivo e rilassante.

Per chi cerca un rifugio di pace assoluta, la Forest Suite rappresenta la scelta perfetta. Situata lontano dalla strada e affacciata direttamente sul bosco, permette di respirare l’atmosfera magica della foresta e lasciarsi avvolgere dai suoi profumi. Il piano inferiore accoglie un soggiorno con divano letto e un bagno con doccia, mentre al piano superiore si trova la camera matrimoniale con un secondo bagno. La presenza di Smart TV su entrambi i livelli e il Wi-Fi ultraveloce garantiscono il massimo del comfort.

Salotto suite all'Aethos Monterosa

Chi desidera ammirare il panorama alpino in tutta la sua maestosità può optare per la Mountain Suite, caratterizzata da un’affascinante vista sulle vette e sulla valle. Anche in questa tipologia di suite, gli spazi sono distribuiti su due livelli: il piano inferiore dispone di un soggiorno con divano letto e un bagno con doccia, mentre al piano superiore si trovano la camera matrimoniale e un secondo bagno, con doccia o vasca. L’atmosfera calda e raffinata, unita ai servizi di alto livello, rende ogni soggiorno un’esperienza indimenticabile.

Sala di una suite all'Aethos Monterosa

Le Family Suite, invece, sono pensate per accogliere fino a quattro ospiti, offrendo ampi spazi e un’atmosfera accogliente per tutta la famiglia. Al piano inferiore si trovano due letti singoli e un bagno con doccia, mentre al piano superiore è situata la camera matrimoniale con un bagno dotato di doccia a pioggia.

Le finestre panoramiche e il balcone privato permettono di godere della bellezza incontaminata dell’ambiente alpino, rendendo il soggiorno ancora più speciale. Che si tratti di un soggiorno romantico, di un momento di rigenerazione o di una vacanza in famiglia, le suite di Aethos Monterosa offrono un perfetto equilibrio tra lusso, natura e autenticità, garantendo un’esperienza indimenticabile nel cuore delle montagne.

Benessere e relax ad Aethos Monterosa: un’esperienza rigenerante tra natura e lusso

Aethos Monterosa offre un rifugio di benessere pensato per rigenerare corpo e mente in un ambiente esclusivo e immerso nella natura. La nostra Spa, estesa su oltre 600 metri quadrati tra spazi interni ed esterni, è progettata per offrire momenti di relax assoluto. Lasciatevi avvolgere dal calore della sauna interna e del bagno turco, oppure immergetevi nella nostra vasca idromassaggio in legno con vista sulle montagne.

La spa dell'Aethos Monterosa 1/3 Idromassaggio dell'Aethos Monterosa 2/3 La sauna dell'Aethos Monterosa 3/3 Previous Next

La sauna a legna, con il suo affaccio spettacolare sul paesaggio circostante, offre un’esperienza autentica di purificazione e relax. Per un momento di benessere ancora più profondo, concedetevi un trattamento speciale nella nuova cabina per massaggi, dove mani esperte sapranno prendersi cura di voi con tecniche personalizzate.

Al centro dell’area wellness, la nostra piscina panoramica di 25 metri è un’oasi perfetta per rilassarsi o mantenersi in forma, con un panorama che amplifica la sensazione di benessere. Per chi desidera unire il relax all’attività fisica, la palestra indoor, attrezzata per allenamenti funzionali, pesi e circuiti, offre tutto il necessario per mantenere il ritmo anche lontano da casa. Inoltre, grazie alla presenza di personal trainer qualificati, è possibile prenotare sessioni su misura per raggiungere i propri obiettivi di fitness in un ambiente esclusivo.

L'esterno della sauna dell'Aethos Monterosa

Oltre all’area wellness, Aethos Monterosa offre un ricco programma di esperienze per nutrire corpo e spirito: dagli sport all’aperto ai rituali di benessere, dagli eventi gourmet alla musica live. Un luogo dove il relax incontra l’avventura, creando un’atmosfera perfetta per una community di viaggiatori appassionati e amanti della natura.

Durante la stagione invernale il resort garantisce facile accesso alle più belle piste da sci del Monte Rosa, grazie al servizio navetta gratuito per gli impianti di risalita, disponibile su prenotazione, oltre a offrire attività esclusive come il volo panoramico in elicottero tra le vette innevate e sport ad alto tasso di adrenalina tra cui heliski, freeride, freetouring e ciaspolate, accompagnati da esperte guide alpine. Aethos Monterosa è anche l’unico resort in Europa dotato di una parete di ghiaccio per l’arrampicata alta 12 metri, oltre a una parete interna, con più di 35 percorsi per scalatori di tutti i livelli.

Le nuove aperture all'Aethos Monterosa: 1568 e The Doping

Quest’anno Aethos Monterosa introduce due importanti novità enogastronomiche: il ristorante 1568 Japanese Steakhouse e il bar The Doping.1568 Japanese Steakhouse, il cui nome richiama l’altitudine della località, in uno spazio dinamico e contemporaneo, offre un'esperienza culinaria unica a Champoluc, dove vengono proposti i migliori tagli di carne europei e internazionali, dalla Fassona al Wagyu, preparati con le più raffinate tecniche giapponesi grazie alle griglie teppanyaki e yakitori.

Sala del 1568 Japanese Steakhouse 1/3 Gamberi fritti del 1568 Japanese Steakhouse 2/3 La carne di Wagyu al 1568 Japanese Steakhouse 3/3 Previous Next

L’interior design riflette il panorama montano attraverso l’uso di materiali naturali e a una palette di toni neutri, perfettamente integrati con il paesaggio circostante. Questa unione distintiva tra atmosfera alpina e stile nipponico dà vita a un'esperienza culinaria senza eguali.

Angolo bar The Doping 1/3 Sala del The Doping 2/3 I drink del The Doping 3/3 Previous Next

The Doping porta sulle Alpi della Valle d’Aosta lo spirito dell’omonimo cocktail bar di Aethos Milano, come nuova ed entusiasmante destinazione per l’après-ski. Gli interni sono stati progettati in legno e pietra, con dettagli in pelle e arredi che ricordano un rifugio ad alta quota. Un nuovo, imperdibile indirizzo contemporaneo dove sperimentare una drink list d’autore, accompagnata da un menu ispirato alla montagna e da un’accurata selezione musicale.