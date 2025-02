Argentario Golf & Wellness Resort: un'oasi sostenibile nella Maremma toscana

L'Argentario Golf & Wellness Resort è una delle mete più prestigiose della Maremma toscana, rinomata per la sua esclusività e il fascino della sua storia. Frutto della visione del fondatore Augusto Orsini, la struttura ha saputo trasformarsi nel tempo in un modello di eccellenza nell'ospitalità, dove lusso, benessere e sostenibilità convivono in armonia.

L‘Argentario Golf e Wellness Resort

Questo successo ha permesso al Resort di entrare nella rinomata collezione Autograph Collection Hotels del gruppo Marriott International, un insieme esclusivo che celebra design, artigianato e ospitalità, offrendo esperienze autentiche e indimenticabili.

Argentario Golf & Wellness Resort: un'oasi di pace nel cuore della natura toscana

Situato nel cuore di una riserva naturale protetta, l'Argentario Golf & Wellness Resort è nato con l'obiettivo di creare un'oasi dove sport, relax e natura si incontrano in perfetta armonia. Inaugurato nel 2008, il Resort celebra la straordinaria bellezza della penisola dell'Argentario, offrendo un rifugio esclusivo lontano dal ritmo frenetico della quotidianità.

L'Argentario Golf e Wellness Resort immerso nella natura

Fin dall'inizio, la struttura si è distinta per il suo design all'avanguardia e l'attenzione ai dettagli, tradizionali e moderni. L'architettura contemporanea, firmata da prestigiosi progettisti italiani, si integra armoniosamente nel paesaggio, rispettando l'ambiente circostante. Ogni spazio, dalle eleganti camere e suite ai raffinati ambienti comuni, esprime uno stile moderno impreziosito da materiali locali e dettagli artigianali.

L'Argentario Golf & Wellness Resort: un golf resort d'eccellenza

Nel 2006, il campo da golf dell'Argentario è stato ufficialmente inaugurato, affermandosi rapidamente come punto di riferimento per gli appassionati di questo sport. Progettato da David Mezzacane e Baldovino Dassù, il percorso a 18 buche panoramiche si distingue per un layout tecnico e spettacolare, armoniosamente inserito nel suggestivo paesaggio della Maremma toscana.

Uno dei campi da golf del Resort

Nel 2019, il campo ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Pga National Italy, rafforzando la reputazione del Resort come destinazione golfistica di livello internazionale. Dopo aver ospitato eventi di grande rilievo come il Ladies Italia Open nel 2008, il Senior Italian Open nel 2022 e l'Italian Challenge Open nel 2024, l'Argentario Golf Club si prepara a essere il palcoscenico dell'82ª edizione dell'Open d'Italia, tappa del DP World Tour, che si terrà dal 26 al 29 giugno 2025. Questo evento rappresenta una delle competizioni più prestigiose nel panorama golfistico internazionale.

L'Argentario Golf & Wellness Resort e l'impegno verso la sostenibilità

Fin dalle sue origini, il Resort ha posto grande attenzione alla sostenibilità. Certificato BioAgriCert, l'Argentario Golf & Wellness Resort ha adottato pratiche ecologiche per ridurre l'impatto ambientale.

Ristorante Dama Dama all'Argentario Golf e Wellness Resort
Ristorante Club House all'Argentario Golf e Wellness Resort
Bar Dragonfly all'Argentario Golf e Wellness Resort

L'uso di energie rinnovabili, la gestione sostenibile del campo da golf e il supporto a produttori locali per la cucina del rinomato ristorante interno Dama Dama, con la cucina creativa dello executive chef Emiliano Lombardelli, e per il ristorante della Club House a disposizione di tutti gli ospiti e dei golf players. Entrambi i ristoranti seguono la filosofia green del Resort, che privilegia prodotti bio di eccellenza, freschi e a km 0.

L'evoluzione costante dell'Argentario Golf & Wellness Resort

Negli anni, il Resort ha ampliato la sua offerta per includere un centro benessere all'avanguardia l'Espace Wellness Center che si sviluppa su ben 3.000 m², piscine panoramiche e percorsi naturalistici.

La piscina coperta dell'Espace Wellness Center
Attività fiisca all'Escape Wellness Center
La piscina all'aperto all'Escape Wellness Center

La recente trasformazione in Argentario Golf & Wellness Resort riflette l'attenzione sempre maggiore al benessere olistico, con programmi personalizzati e trattamenti esclusivi che integrano natura e innovazione.

Le Argentario Golf Villas: eleganti ville immerse nella natura

Le Argentario Golf Villas, proposte esclusive dell'Argentario Golf & Wellness Resort, ridefiniscono il concetto di hospitality italiana con un'esperienza unica e prestigiosa. Immerse in un'oasi naturale di oltre 80 ettari, tra boschi secolari e uliveti che incorniciano le suggestive colline della Maremma toscana, queste ville rappresentano una sintesi perfetta tra eleganza, innovazione e sostenibilità. A sottolineare l'esclusività del contesto, la struttura dispone anche di un eliporto privato.

Un salotto dell'Argentario Golf Villas

Le Argentario Golf Villas sono il frutto di un ambizioso progetto architettonico e residenziale, ispirato a un trend internazionale nato in Florida e Colorado, che combina il lusso delle dimore di pregio con la gestione e i servizi di un Resort a cinque stelle. Questa filosofia consente a ospiti e proprietari di accedere a una gamma di comfort esclusivi del Resort, creando un equilibrio perfetto tra privacy, eleganza e il piacere di vivere un ambiente naturale unico.

Una suite dell'Argentario Golf Villas

Con radici profonde nel territorio e uno sguardo rivolto al futuro, l'Argentario Golf & Wellness Resort continua a scrivere la sua storia come luogo autentico, attrattiva per viaggiatori da tutto il mondo e ambasciatore della bellezza e cultura della Maremma toscana.