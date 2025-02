Ramen Shifu Lambrate: la cucina giapponese si fa pop tra manga e piatti tipici

Ramen Shifu Lambrate è la quarta sede della catena, che unisce la tradizione della cucina giapponese con un ambiente informale e ispirato alla cultura pop giapponese. Il locale propone una varietà di piatti, dai ramen alle opzioni vegane, accompagnati da una selezione di cocktail. Un design che richiama lo street food giapponese arricchisce l'esperienza culinaria.

Una piazzetta giapponese da Ramen Shifu a Lambrate

Ramen Shifu Lambrate, l'ambiente

Il design dei locali richiama la cultura pop giapponese, combinando elementi manga, cyberpunk e street art per creare un ambiente informale e caratteristico, in cui è possibile gustare i piatti proposti. Nella quarta sede milanese di Ramen Shifu a Lambrate, l'ispirazione allo street food giapponese si riflette anche negli arredi. L'ambiente riproduce una piazza giapponese, con facciate di case tradizionali arricchite da lanterne di carta, insegne luminose, tettoie e condizionatori a vista. Superate le tende in fondo alla sala, si accede a un cortile interno con neon fluo e alberi di ciliegio, in uno spazio che ospita circa 50 coperti.

Ramen Shifu Lambrate: il design del locale richiama la cultura pop giapponese

Per gli appassionati di manga e anime, il locale ospita una selezione di action figure originali, grazie alla collaborazione con Wakai Store. Realizzate con materiali di qualità e dettagli curati, possono essere acquistate direttamente nel ristorante con scatola originale e certificazione, usufruendo di uno sconto dedicato agli Shifu Lovers. Questo allestimento anticipa un progetto che coinvolgerà anche le altre sedi milanesi, trasformandole in vetrine e temporary store di action figure autentiche.

Ramen Shifu Lambrate, come si mangia

Ramen Shifu propone una cucina che unisce tradizione e elementi contemporanei. Il brodo, elemento centrale del ramen, viene preparato seguendo le ricette della regione di Hakata, in Giappone. La cottura di ossa fresche e verdure per 6-9 ore contribuisce a ottenere un sapore intenso e bilanciato.

Il Ramen Street Style di Ramen Shifu, Il Chicken Fried Ramen di Ramen Shifu, Il Tan Tan Ramen di Ramen Shifu, L'Ebi Tempura con gambero di Ramen Shifu, I Gyoza di Ramen Shifu, Il Bao di manzo di Ramen Shifu

Il menu include diverse opzioni spicy, con la possibilità di scegliere il livello di piccantezza da 1 a 5. È disponibile anche un menù vegano per chi preferisce alternative senza ingredienti di origine animale. L'offerta gastronomica comprende inoltre antipasti tipici dello street food giapponese, come gyoza e takoyaki, oltre a una selezione di piatti a base di riso.