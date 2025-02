Sake Boutique Izakaya: un'esperienza tipicamente giapponese a Roma

È appena nata a Roma, all'Aventino, un'insegna giapponese dedicata alla cultura del sakè: la "Sakè Boutique Izakaya". L'iniziativa è del gruppo "Sushi e Noodles", un format già presente dal 2013 nella Capitale, e poi a Bologna e a Milano. È un locale raccolto, intimo, con appena 30 coperti. Non si tratta, né vuole essere, il classico ristorante nipponico, ma un'autentica izakaya, il tradizionale locale modesto e conviviale della quotidianità dove i giapponesi vanno a rilassarsi dopo il lavoro. Qui possono gustare il loro amato sakè accompagnato da piccoli assaggi condivisi di cucina semplice, come spiedini o alette di pollo.

Sakè e cibo protagonisti da Sakè Boutique Izakaya

Sakè Boutique Izakaya, incontro tra Roma e Giappone

Ad identificarne l'essenza sono tre parole: "luogo dove si sta seduti, alcol e negozio". In fondo niente di diverso dalle nostrane osterie di una volta. Ma anche nei locali più semplici come questo il principio fondamentale è conservare il sapore naturale di tutti gli ingredienti ed esaltare la bellezza della materia senza tradirne il carattere. E questo anche prima di essere cotta, con rigore del taglio e l'armonia della forma e del colore che si estende anche al piatto, mai uguale per ogni portata. Per questo l'izakaya romana, frutto di una lunga ricerca dei soci, è un'esperienza diversa, immersiva per entrare nella vera intima natura di questo affascinante popolo del Sol Levante. «Degustare Sakè e distillati nipponici, anche esaltati dall’arte della miscelazione - ha detto Ester Gaiani, responsabile della comunicazione - è diventata una tendenza anche in Italia, Paese del vino. Insieme alla Gran Bretagna vanta il record europeo dell'import. Viene apprezzato a tavola, proprio come il vino, anche freddo e in calice e da poco è diventato Patrimonio Unesco».

Sakè Boutique Izakaya non è il classico ristorante nipponico, ma un'autentica izakaya

Forte è il fascino dell'universo sakè, bevanda millenaria che nasce da una speciale varietà di riso dal cuore poroso e che può esprimersi in tante misteriose alchimie combinandosi con acqua e lieviti selezionati il cui segreto è gelosamente custodito dalle Banca dei Lieviti. È la bevanda più consumata in Giappone a casa e fuori casa, nelle sue diverse tipologie, a seconda del grado di fermentazione del chicco e dell’eventuale aggiunta di alcol per migliorarne l'aroma e la struttura, come ha spiegato Giovanni Zhou, titolare del brand Sushi e Noodles con il fratello Yuri e con i soci Alessandro Hong e David Giannini. “Sakè Boutique Izakaya” vuole offrirlo in purezza, declinato in stretto legame con i sapori puri e sottili del cibo, ma anche miscelato in intriganti mix con altri liquori . «Dall'unione del prodotto tipico con quello che viene da lontano - ha detto il bar manager Giordano Ciccolini - sono nati dei pilastri della miscelazione come il Martini o il Negroni, e un cocktail non nasce solo dall'incrocio di sapori ma vuole essere un vero e proprio viaggio in altri Paesi».

Lo staff di Sakè Boutique Izakaya

"Sushi e Noodles", nato in Italia nel 2013 con un progetto anticipatore delle nuove tendenze di gusto e di consumo, promuove il servizio di take away e di food delivery con una piattaforma speciale per la gestione degli ordini online. Una linea Sushiside è riservata alla grande distribuzione. Vanta anche una Academy interna, dove vengono formati gli chef e le figure professionali.

Sakè Boutique Izakaya, come si mangia

In abbinamento ai sakè si possono trovare tofu in tempura con salsa di brodo dashi e katsuobushi (tonno essiccato), delicati Hanetsuki gyoza ebi: ravioli di gamberi alla piastra in crosta tradizionale e salsa no tare, con un calice di Ttenokawa tipico della regione di Yamagata. A seguire l’Oyakodon (chiamato anche Padre e figlio), Donburi di riso bianco con pollo, cipolla, e tuorlo d'uovo crudo, poi Omelette su letto di riso saltato al pomodoro con mayo e salsa agrodolce Otafuku, Anguilla arrosto unagi con Sakè Hatzumago Honiozo Densho, e Spiedini Yakitori di pollo con melanzane e alette di pollo croccanti con salsa al wasabi. Il sakè è stato anche servito caldo in coppette di ceramica della tipologia Kuromatsu Kenbishi, tipico della regione di Hyogo. Finale dolce con piccole sfere di Nama al cioccolato e al the Matcha con Sakè Shayrayuki Edo Genshu Junmai della regione Hyogo.

Tra le altre proposte in carta emerge anche qualche inaspettata contaminazione come e la Spicy Miso Carbonara, omaggio a Roma, una rivisitazione giapponese della carbonara, con noodles cremosi, uovo, guanciale, gochujang (salsa piccante coreana) e gochugaru (peperoncino coreano). Tra i piatti a base di pesce, ci sono l’Unagi-don, Domburi di riso bianco con filetti di anguilla alla griglia, i Salmon popcorn, croccanti Nuggets di salmone in tempura con panko al miele, e l’Hitsumabushi, piatto tradizionale a base di anguilla arrosto unagi servita su riso. Non mancano i classici Gyoza e Udon e varie preparazioni in tempura e alla griglia e opzioni vegetariane.

Sakè Boutique Izakaya, come si beve

Prezioso e costante il consiglio di Yuri Zhou sul perfetto abbinamento. Qui la cucina del Sol Levante è il punto di partenza con materie prime certificate e di qualità. Oltre alle degustazioni guidate dai sakè sommelier, vengono spesso proposte masterclass e momenti di incontro, per approfondire la cultura di questa tipica bevanda declinata nei diversi stili e nella sua evoluzione millenaria. Soprattutto negli ultimi dieci anni sta vivendo un momento di successo nel panorama gastronomico contemporaneo.

Sakè Boutique Izakaya Sakè Boutique Izakaya offre una vasta panoramica con 30 etichette di sakè

La carta di questa Izakaya romana, studiata in collaborazione con Sakè Company e Sakè Sommelier Association, ne offre una vasta panoramica con 30 etichette, tra varianti leggere e profumate, altre più complesse e strutturate e riserve pregiate e speciali, rivolte agli intenditori più esigenti, anche da portare a casa. Sakè Boutique è anche il luogo della mixology più esotica con una selezione di whisky e gin giapponesi ma anche con il nostro vermout vengono fatte proposte inedite e sorprendenti.

Sakè Boutique Izakaya vanta anche una selezione di whisky e gin giapponesi

Qualche esempio by Giordano Ciccolini? Il Fuji Winter a base di bitter, Sakè junmai ginjo gekkeikan aromatico e profumato, spuma hibiscus e rose, il Sakè Highball che combina il Sakè con la dolcezza del banana liqueur e la ricchezza della soda al cocco e Yuzu Ginger che unisce yuzu juice, sciroppo di pompelmo rosa e Ginger Ale.L'ambiente accogliente ed essenziale, dai colori chiari e materiali naturali, porta la firma dello studio DLArchitecture di Domitilla Lepri, con sede a Roma e a Shanghai. C'è anche un tavolo sociale per condividere esperienze e approfondimenti e una bottigliera a specchio con la selezione dei Sakè.