Al Ruby Emma di Amsterdam il King's Day è eco-friendly e indimenticabile

Il 27 aprile, Amsterdam si tinge di arancione per celebrare il King's Day, una delle ricorrenze più attese nei Paesi Bassi. E tra le strade animate, i canali traboccanti di musica e i festeggiamenti diffusi in ogni angolo della città, c'è un luogo che unisce l'atmosfera vibrante della festa a un'anima eco-consapevole: il Ruby Emma. Situato nel quartiere di Amstelkwartier, famoso per il suo impegno verso lo sviluppo urbano sostenibile, la struttura (a 4 stelle) si presenta come un esempio virtuoso di ospitalità moderna e attenta all'ambiente.

L'esterno del Ruby Emma di Amsterdam

Il Ruby Emma di Amsterdam è all'avanguardia in termini di sostenibilità

Inaugurato nel 2022, Ruby Emma è il primo hotel della catena Ruby Hotels ad Amsterdam ed è il primo progetto di rebranding del gruppo. Con i suoi 18 piani e 291 camere, l'edificio non è solo imponente, ma anche all'avanguardia in termini di sostenibilità. La sua facciata "smart", composta da 819 pannelli mobili, si adatta alle condizioni atmosferiche: si apre nelle giornate soleggiate d'inverno per catturare il calore e si chiude in estate per garantire ombra, migliorando così l'efficienza energetica. Un'innovazione che ha permesso alla struttura di ottenere la prestigiosa certificazione Leed Platinum, riconoscendola come uno degli edifici più sostenibili d'Europa.

Il bar, le camere e la colazione al Ruby Emma di Amsterdam

Durante il King's Day, il cuore pulsante dell'hotel diventa il suo bar, un ambiente che omaggia l'eredità energetica del quartiere con dettagli originali, come vele colorate sospese e dispositivi alimentati da fonti alternative, tra cui gadget eolici e macchine a carica manuale. Qui, l'atmosfera festosa si accende con cocktail artigianali e bevande locali, che offrono così un'esperienza che coniuga convivialità e rispetto per l'ambiente.

Il bar del Ruby Emma di Amsterdam 1/3 La lounge del Ruby Emma di Amsterdam 2/3 La zona relax del Ruby Emma di Amsterdam 3/3 Previous Next

Le camere di Ruby Emma riflettono lo stesso equilibrio tra comfort e sostenibilità. Ogni stanza è arredata con cura, dotata di un letto matrimoniale con biancheria di alta qualità, doccia a pioggia e prodotti da bagno eco-friendly della linea Ruby Care. Dalle intime camere "Cosy" alle più spaziose "Resident", ogni soluzione è pensata per adattarsi a diverse esigenze, mantenendo sempre un design elegante e funzionale.

Una delle camere Wow del Ruby Emma di Amsterdam 1/3 Una delle camere Resident del Ruby Emma di Amsterdam 2/3 Una delle camere Lovely del Ruby Emma di Amsterdam 3/3 Previous Next

Il risveglio all'hotel è poi all'insegna dei sapori locali: la colazione, servita direttamente nel bar, offre una selezione di prodotti freschi e tipici, tra cui pane e pasticceria appena sfornati, formaggi, salumi, cereali, frutta e specialità come l'Ossenworst, una salsiccia di manzo tipica di Amsterdam. Il tutto accompagnato da caffè preparato da baristi esperti e tè biologico.

Il Ruby Emma e la sua posizione strategica ad Amsterdam

La posizione strategica del Ruby Emma lo rende il punto di partenza ideale per vivere il King's Day al massimo. A soli 250 metri dalla stazione della metropolitana Spaklerweg, l'hotel è ben collegato con il centro città e le principali attrazioni. Per chi desidera immergersi nello spirito autentico di Amsterdam, è possibile noleggiare una bicicletta direttamente in hotel e perdersi tra i mercatini lungo i canali o partecipare alle feste nel quartiere di De Pijp.

Amsterdam: un'istantanea del King's Day

Insomma, Ruby Emma è molto più di un semplice hotel: è un punto d'incontro tra sostenibilità, design e comfort, il luogo perfetto per vivere l'energia del King's Day senza rinunciare al benessere e all'attenzione per l'ambiente. Nel cuore di Amsterdam, un'esperienza unica che rimane impressa ben oltre la fine dei festeggiamenti.