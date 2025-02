Borgo Petrarca, una poesia di relax e natura tra i Colli Euganei

Muretti in pietra, ulivi e balconi con fiori caratterizzano le strade acciottolate che portano al centro storico di Arquà Petrarca, in provincia di Padova. Nel cuore dei Colli Euganei, il paese ospita Borgo Petrarca, un relais da cui si può osservare il paese e il paesaggio collinare sia dalle camere che dall'area piscina. Borgo Petrarca è una struttura ricettiva situata nel cuore di uno dei borghi più belli d'Italia, noto per essere stato l'ultimo rifugio di Francesco Petrarca. Immerso nel suggestivo paesaggio dei Colli Euganei, Borgo Petrarca offre un'esperienza dove storia, cultura e natura si fondono per creare un'atmosfera di tranquillità e bellezza.

Borgo Petrarca si trova a poca distanza dall'ultima casa del poeta Francesco Petrarca

Borgo Petrarca, le camere

Le pareti delle quattro camere e due suite di Borgo Petrarca riportano citazioni tratte dalle Epistole, dal Canzoniere e dal Secretum. La struttura si trova a pochi metri dalla casa in cui Francesco Petrarca trascorse i suoi ultimi anni, lasciando un segno che si riflette anche nel nome della località. Borgo Petrarca è una locazione turistica con quattro camere e due suite, ciascuna dedicata a un'opera del poeta. Gli ambienti sono arredati in stile provenzale e dotati di bagno privato con set di cortesia e asciugacapelli.

Le stanze includono aria condizionata, un bollitore con tè e tisane, una macchina del caffè, un armadio e una smart TV. La struttura, una dimora storica ristrutturata, richiama l'atmosfera del poeta anche negli arredi, caratterizzati da tonalità pastello come sabbia, pesca, verde menta e rosa antico. Le finestre e i balconi garantiscono una buona luminosità, contribuendo a creare ambienti ampi e accoglienti. Gli ospiti hanno inoltre a disposizione un'area con macchina del caffè, bollitore e snack.

Borgo Petrarca, una vista unica

Uno degli elementi distintivi di Borgo Petrarca è la vista. Dalle finestre delle camere si possono osservare i tetti, i giardini e le abitazioni del borgo, con lo sguardo che si estende fino al profilo collinare dei Colli Euganei. Lo stesso panorama è visibile dalla piscina a sfioro, un servizio offerto da poche strutture ad Arquà Petrarca. La piscina è circondata da un giardino con ulivi e fiori, dotato di un solarium con lettini e tavolini per il relax. Gli ospiti possono trascorrere il tempo leggendo, riposandosi o prendendo il sole in un ambiente tranquillo. È inoltre possibile consumare un aperitivo o una cena intima, utilizzando il servizio da asporto dei locali della zona. I pasti possono essere gustati nella sala comune, che dispone di vetrate con vista sulla piscina.

La vista dalla piscina di Borgo Petrarca sul paese di Arquà

Borgo Petrarca, cosa fare

Arquà Petrarca, uno dei borghi più belli d'Italia, fu nel Trecento il centro più popoloso dei Colli Euganei, scelto dalla famiglia dei Carraresi come sede amministrativa. Il borgo è celebre per aver ospitato Francesco Petrarca negli ultimi anni della sua vita, attratto dalla bellezza e dalla tranquillità del paesaggio. Nel 1868 il comune adottò il nome di Arquà Petrarca in suo onore. Oggi, parte del Parco regionale dei Colli Euganei, è una meta ideale per passeggiate, escursioni e visite culturali. All'ingresso si trova la Chiesa di Santa Maria Assunta, dove si svolse il funerale di Petrarca, e la sua tomba con un'iscrizione in versi. Tra i luoghi di interesse anche la Spada nella Roccia, un'installazione con frasi in latino dedicate a Laura, e il Lago della Costa, sito naturalistico e archeologico UNESCO.

La camminata verso il Pianoro del Mottolone

Il borgo è circondato da percorsi escursionistici, come il Sentiero Atestino, ad anello, e la camminata verso il Pianoro del Mottolone, punto panoramico. Nei dintorni si trovano il Monte Fasolo, con passeggiate tra i mandorli in fiore, e il Monte Venda, con il sentiero verso l'Eremo degli Olivetani. Gli appassionati di escursioni impegnative possono percorrere il sentiero tra i castagneti del Monte Venda, che conduce all'Anfiteatro, sede di eventi all'aperto. Per gli amanti della bicicletta, l'anello ciclabile dei Colli Euganei si sviluppa su 64 km. Tra le attrazioni storiche ci sono Villa dei Vescovi, Villa Beatrice d'Este e Villa Barbarigo con il suo labirinto di bossi. A Monselice si trovano le sette chiesette e il Castello del Catajo a Battaglia Terme. Il borgo è famoso per le giuggiole, utilizzate per marmellate e liquori, e per lo spritz euganeo, una variante dell'aperitivo. Inoltre, si producono olio extravergine d'oliva Dop, prosciutto crudo di Montagnana e asparagi di Pernumia. I vini locali includono il Serprino, il Moscato, il Fior d'Arancio e diversi rossi, con numerose cantine da visitare nella zona.