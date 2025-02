La Londra di Bridget Jones: un tour tra i luoghi iconici della saga

Esplorare Londra attraverso i luoghi iconici della saga di Bridget Jones è un’esperienza che mescola romanticismo, divertimento e scoperta. Con l’arrivo sul grande schermo del nuovo capitolo Bridget Jones: Pazza di Lui, in uscita il 27 febbraio 2025, i fan possono rivivere le avventure dell’eroina britannica passeggiando tra le ambientazioni che hanno fatto da sfondo alle sue storie. Dalle caratteristiche stradine attorno al Borough Market, dove Bridget vive e cerca di mettere ordine nella sua vita, al Tower Bridge, teatro di scene memorabili, ogni angolo della città rievoca momenti indimenticabili.

Renee Zellweger è Bridget Jones

Questi itinerari non solo riportano alla mente le vicende della protagonista, ma offrono anche l’occasione di scoprire i quartieri pittoreschi di Londra, in bilico tra tradizione e modernità. Il turismo cinematografico, infatti, permette di coniugare la passione per il cinema con l’esplorazione culturale: tra ristoranti, scorci cittadini e monumenti celebri, ecco alcuni dei luoghi più emblematici dei quattro film della saga.

I luoghi iconici di Bridget Jones a Londra

Londra, con la sua ricca storia e la sua vivace modernità, è il palcoscenico ideale per le avventure di Bridget Jones, che percorre alcuni dei luoghi più iconici e affascinanti della capitale. Dal Borough Market, con il suo fascino cinematografico, a luoghi simbolo come il Tower Bridge e la tranquilla Hyde Park, ogni angolo della città racconta una parte della sua storia. Trinity Church Square, St Pancras, Piccadilly Circus, Westminster e Richmond completano il quadro di una Londra che fonde tradizione, cultura e modernità, offrendo a Bridget e agli spettatori un'esperienza unica tra scenari suggestivi e momenti indimenticabili.

Borough Market e Bedale Street

A pochi passi dal London Bridge, il Borough Market è uno dei mercati alimentari più antichi e rinomati di Londra, celebre per le sue bancarelle traboccanti di prodotti freschi, spezie, dolci artigianali e specialità provenienti da tutto il mondo. Questo luogo iconico non è solo un paradiso per gli amanti della cucina, ma anche un set cinematografico amato da molte produzioni, tra cui la saga di Harry Potter e Paddington (2014).

Borough Market a Londra

Nella trilogia di Bridget Jones, il Borough Market appare in diverse scene memorabili: in Il diario di Bridget Jones, Bridget attraversa un mercato deserto dopo aver scoperto la relazione tra Daniel e Lara dell’ufficio di New York, mentre in Bridget Jones’s Baby racconta la sua vita degli ultimi dieci anni passeggiando davanti alla Floral Hall, con lo Shard che svetta sullo sfondo.

Proprio accanto al mercato, al numero 8 di Bedale Street, si trova l’appartamento di Bridget, situato sopra il pub The Globe Tavern e vicino ai binari della London Bridge Station. Questo luogo ricorre in tutti e tre i film della saga: è qui che Bridget riflette sul suo futuro dopo l’imbarazzante incontro con Mark Darcy nel primo film e dove continua a vivere anche in Bridget Jones’s Baby. Poco distante, al numero 5 di Bedale Street, si svolge un’altra scena iconica: mentre Bridget cerca di preparare una cena di compleanno (con esiti disastrosi), Mark interviene per aiutarla.

L'appartamento di Bridget Jones sopra The Globe Tavern

La situazione degenera in una rissa tra Mark e Daniel, che si sposta fino a un ristorante greco situato lì all’epoca delle riprese, oggi sostituito dal negozio di vini Bedales. Passeggiare tra le stradine di Borough e Bedale Street permette non solo di rivivere le avventure di Bridget Jones, ma anche di scoprire uno dei quartieri più affascinanti e vivaci di Londra, dove tradizione e modernità si incontrano in un’atmosfera unica.

Tower Bridge, Southwark Bridge e Shad Thames Wharf Bridges

Tra i luoghi simbolo di Londra, il Tower Bridge è uno degli sfondi più ricorrenti nella saga di Bridget Jones. In diverse scene, Bridget attraversa il ponte mentre legge i messaggi scambiati con Daniel o passeggia lungo la riva sud del Tamigi dopo la cena di compleanno con Mark, con il ponte illuminato che impreziosisce lo sfondo. Inaugurato nel 1894, il Tower Bridge è un capolavoro dell’ingegneria vittoriana e dell’architettura neogotica. Oltre a collegare i quartieri di Tower Hamlets e Southwark, è un’attrazione imperdibile: le passerelle di vetro regalano viste spettacolari sulla città e la mostra immersiva nelle sale macchine originali permette di scoprire la storia del ponte.

Il Tower Bridge di Londra

Accanto al celebre Tower Bridge, il Southwark Bridge offre un fascino più discreto ma altrettanto suggestivo. In Bridget Jones’s Baby, Bridget lo attraversa osservando uomini in giacca e cravatta e successivamente scorge Mark insieme alla sua ex moglie. Costruito tra il 1814 e il 1819 e sostituito da una nuova struttura in acciaio a cinque campate tra il 1912 e il 1921, questo ponte collega il quartiere di Southwark alla City di Londra. La sua posizione strategica, tra il Millennium Bridge e il Cannon Street Railway Bridge, permette di raggiungere facilmente luoghi iconici come lo Shakespeare’s Globe, la Tate Modern e la sede del Financial Times.

Southwark Bridge a Londra

Poco distante, nel pittoresco quartiere di Shad Thames, si trovano le Shad Thames Wharf Bridges, una serie di passerelle metalliche sospese che collegavano i magazzini per facilitare il trasporto delle merci durante il periodo industriale. Questo angolo storico, con le sue strade acciottolate e gli edifici riconvertiti in eleganti appartamenti, caffè e ristoranti, conserva un fascino d’altri tempi. Qui, dopo la cena con Daniel in Il diario di Bridget Jones, Bridget passeggia sotto gli archi delle passerelle e si scambia con lui il loro primo bacio, in una delle scene più romantiche della saga.

Trinity Church Square e Stoney Street

Nel cuore del quartiere di Southwark, Trinity Church Square e Stoney Street fanno da sfondo a momenti significativi nella saga di Bridget Jones. In Che pasticcio, Bridget Jones! , Bridget si reca a casa di Mark Darcy, dove incontra la sua collega Rebecca, e successivamente, sotto una pioggia battente, chiama un taxi in Trinity Church Square. Questa incantevole piazza è circondata da eleganti edifici storici e giardini curati, regalando un’atmosfera tranquilla e raccolta. Al centro svetta la Trinity Church, imponente edificio anglicano risalente al XIX secolo, che conferisce alla piazza il suo nome e il suo carattere distintivo.

La Trinity Church di Londra

A pochi passi, Stoney Street appare in Il diario di Bridget Jones e Bridget Jones’s Baby. Dopo aver incontrato il carismatico Jack al festival musicale, Bridget raggiunge qui la sua amica Shazza per accompagnarla al battesimo del figlio di Jude. Situata proprio dietro l’appartamento di Bridget, questa storica via di Southwark deve il suo nome ai caratteristici ciottoli di pietra che la pavimentano. Un tempo importante arteria commerciale, oggi Stoney Street è una strada vivace e frequentata, con negozi, caffè e ristoranti che attirano sia residenti che turisti.

Stoney Street a Londra

I suoi edifici in mattoni d’epoca si mescolano armoniosamente con costruzioni moderne, creando un affascinante equilibrio tra tradizione e contemporaneità. La sua posizione strategica, a breve distanza dal Borough Market, dalla Cattedrale di Southwark, dalla Tate Modern e dallo Shard, la rende un luogo perfetto per chi desidera immergersi nell’autentica atmosfera londinese.

Piccadilly Circus, Italian Gardens, Serpentine Gallery e Hyde Park

Nel cuore pulsante di Londra, la City of Westminster ospita alcuni dei luoghi più iconici che fanno da sfondo a scene memorabili in Che pasticcio, Bridget Jones! Tra questi, Piccadilly Circus è senza dubbio uno dei simboli più riconoscibili della capitale. Ogni volta che Bridget attraversa il centro di Londra, i celebri cartelloni pubblicitari proiettano in grande i titoli dei messaggi del suo diario e incoraggiamenti che scandiscono i suoi momenti di riflessione.

La piazza di Piccadilly Circus a Londra

Situata nel vivace West End, questa piazza rappresenta un crocevia tra le principali arterie della città, tra cui Piccadilly, Regent Street e Shaftesbury Avenue. La sua atmosfera frenetica, animata da migliaia di visitatori quotidiani, è caratterizzata dall’imponente insegna luminosa, dagli storici teatri, dai negozi e dai ristoranti che la circondano. Al centro, la celebre fontana di Eros aggiunge un tocco iconico a questo snodo culturale e commerciale dove si incontrano storia, arte e modernità.

Vista dall'alto di Hyde Park a Londra

Poco distante dal caos di Piccadilly, Hyde Park e i Kensington Gardens offrono un’oasi di tranquillità e bellezza. In una delle scene più esilaranti del film, Mark Darcy, di ritorno dalla Thailandia dopo aver fatto liberare Bridget dal carcere, affronta Daniel Cleaver nei pressi della Serpentine Gallery. Mentre Daniel registra un programma televisivo, la discussione tra i due degenera in una rissa che culmina nelle acque di una delle fontane degli Italian Gardens. Questa galleria, immersa nel cuore verde di Hyde Park, è un punto di riferimento per l’arte contemporanea, rinomata per le sue mostre all’avanguardia.

Gli Italian Gardens di Londra

A breve distanza, gli Italian Gardens offrono un contrasto poetico con le loro eleganti fontane, stagni e sculture ottocentesche, progettati in onore del principe Alberto e della regina Vittoria. Il Serpentine Lake, che si estende tra i due parchi, aggiunge un tocco idilliaco al paesaggio, invitando i visitatori a rilassarsi tra natura e cultura.

The Strand: B K News London, Royal Courts of Justice e St Clement Danes

Nel cuore del centro londinese, The Strand è una delle strade più celebri della capitale, collegando Trafalgar Square alla City of London lungo la riva nord del Tamigi. Questo viale storico fa da sfondo a numerose scene iconiche della saga di Bridget Jones, intrecciando luoghi di vita quotidiana con edifici di grande valore storico e architettonico.

Il quartiere The Strand a Londra

In Il diario di Bridget Jones, Bridget lavora come reporter per il programma televisivo Sit Up Britain. Incaricata di seguire un caso di grande rilevanza mediatica presso le Royal Courts of Justice, si distrae per acquistare sigarette e snack in un negozio all’angolo, perdendo così il verdetto. Questo negozio non è altro che B K News London, situato al 212 di The Strand, una tipica bottega di quartiere che aggiunge un tocco di realismo e quotidianità alle avventure di Bridget.

La Royal Courts of Justice di Londra

A pochi passi da lì si trovano le imponenti Royal Courts of Justice, dove Mark Darcy, celebre avvocato specializzato in diritti umani, concede a Bridget un’intervista esclusiva. Le riprese si svolgono sia all’interno che all’esterno dell’edificio, evento raro per le produzioni cinematografiche, un’eccezione concessa anche a About Time di Richard Curtis. Inaugurato nel 1882, questo maestoso complesso in stile neogotico ospita l’Alta Corte e la Corte d’Appello dell’Inghilterra e del Galles. Caratterizzato da guglie svettanti, archi decorati e ampie sale, rappresenta un vero e proprio gioiello architettonico. Accessibile al pubblico, offre uno sguardo affascinante sul sistema giudiziario britannico, immergendo i visitatori in un’atmosfera solenne e suggestiva.

St Clemens Danes Church a Londra

Sempre lungo The Strand, in Bridget Jones’s Baby, Bridget partecipa al funerale di Daniel Cleaver nel giorno del suo compleanno. La cerimonia si svolge nella St Clement Danes Church, riconoscibile per il suo raffinato interno in nero e oro. Questa chiesa anglicana, ricostruita da Sir Christopher Wren dopo il Grande Incendio del 1666, è celebre per la sua elegante architettura barocca e per essere la chiesa ufficiale della Royal Air Force. Danneggiata durante la Seconda guerra mondiale e restaurata nel 1958, custodisce targhe commemorative e monumenti dedicati ai piloti caduti, incarnando un forte simbolo di resilienza e memoria storica.

Westminster: Supreme Court e One Great George Street

Nel cuore politico e istituzionale di Londra, Westminster fa da cornice a momenti memorabili della saga di Bridget Jones, mescolando eleganza, solennità e ironia. Tra edifici monumentali e piazze storiche, questa zona della capitale inglese permette di rivivere le avventure di Bridget all’interno di luoghi emblematici e normalmente inaccessibili al grande schermo.

Il quartiere di Westmister a Londra

In Bridget Jones’s Baby, Mark Darcy difende le libertà di un gruppo di giovani russi presso la Suprema Corte del Regno Unito, che per l’occasione ha eccezionalmente aperto le sue porte alle riprese. La Corte Suprema, massima autorità giudiziaria del Regno Unito, è ospitata dal 2009 nella Middlesex Guildhall, un magnifico edificio neogotico splendidamente restaurato, situato di fronte all’imponente Abbazia di Westminster.

L’edificio, oltre a svolgere un ruolo cruciale nella giustizia britannica, è accessibile al pubblico: offre visite guidate e uno spazio espositivo che consente di esplorare da vicino il funzionamento delle istituzioni giudiziarie del Paese. Attraversare le sue sale significa immergersi in un ambiente solenne, dove si prendono decisioni che influenzano la vita politica e sociale del Regno Unito.

One Great George Street di Londra

Sempre a Westminster, in Che pasticcio, Bridget Jones! Bridget raggiunge Mark a una cena di gala presso il prestigioso One Great George Street. In questa scena divertente, la protagonista indossa un abito che lei stessa definisce simile a “un albero di Natale rimasto troppo a lungo sotto i raggi Uv”, regalando uno dei tanti momenti esilaranti della saga.

L’edificio che ospita l’evento è un elegante esempio di architettura neoclassica, inaugurato nel 1910 e sede dell’Institution of Civil Engineers. Oggi è rinomato come centro conferenze e location per eventi di prestigio, grazie alle sue sale sontuose, agli stucchi elaborati e alla raffinata atmosfera che lo rendono perfetto per ricevimenti formali.

Nord di Londra: St Pancras, King’s Cross, Primrose Hill e Hampstead

Nel terzo capitolo della saga, Bridget Jones’s Baby, Bridget arriva alla Stazione di St Pancras International, uno degli esempi più belli di architettura vittoriana, famosa per la sua imponente facciata in mattoni rossi. Rinnovata nel 2007 per diventare un importante snodo per i treni Eurostar, è il punto di partenza di molte avventure, compresa quella che la vede in viaggio verso il benessere. Da lì, si sposta verso Granary Square nel quartiere di King’s Cross, un’area che ha subito una straordinaria trasformazione da vecchio magazzino industriale a centro culturale e gastronomico, perfetto per una pausa con gli amici.

St Pancras International a nord di Londra

Primrose Hill Park, con la sua vista spettacolare su Londra, è il luogo dove Bridget e Mark corrono l’uno verso l’altra in una scena romantica che evoca i grandi classici cinematografici. Il parco è apprezzato sia dai residenti che dai turisti per la sua tranquillità e bellezza. Nel quartiere di Bloomsbury, University College Hospital è il luogo dove Bridget affronta una nuova grande sfida della sua vita: la gravidanza. Qui ha numerosi appuntamenti con il suo medico interpretato da Emma Thompson, fino al momento del parto.

Il Primrose Hill Park di Londra

Infine, Hampstead è lo scenario di diverse scene del quarto capitolo. Questo quartiere, che mescola natura e modernità, è il perfetto riflesso della vita di Bridget: dinamica, ma anche a contatto con la tranquillità. Qui vengono girate scene importanti, come quella davanti alla Christ Church Primary School e al Langdon Down Centre, e anche i momenti più personali di Bridget, come l'incontro con il suo amante Roxster vicino alla vecchia quercia su Parliament Hill a Hampstead Heath.

Greenwich: Il cuore storico di Londra

Nel terzo capitolo della saga, Bridget Jones’s Baby, Greenwich Park fa da sfondo a un incontro chiave tra Shazza e Jack Qwant. Questo parco, uno dei più antichi parchi reali di Londra, si estende su 74 ettari nel quartiere di Greenwich, nella parte sud orientale della capitale. Con la sua vista panoramica sul Tamigi e sui principali monumenti londinesi come il Palazzo di Westminster e il London Eye, Greenwich Park offre un angolo perfetto per riflettere sulla storia e sul presente.

Il quartiere di Greenwich a Londra

Al centro del parco si trova il Royal Observatory, un luogo simbolico che ha giocato un ruolo cruciale nella storia della navigazione, poiché è qui che fu determinata la Greenwich Meridian Line, che segna la longitudine 0°. L'osservatorio è un testimone della grande tradizione scientifica e marittima di Londra, che si intreccia con altre celebri attrazioni della zona, come il Maritime Museum e il famoso clipper Cutty Sark.

L’intero sito di Greenwich è stato riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall'Unesco, consolidando la sua importanza storica, culturale e naturale. Con i suoi prati verdi, la vista spettacolare e l’impronta storica, Greenwich Park è un luogo che incarna la bellezza di Londra, dove il passato e il presente si fondono perfettamente.

Richmond: lo charme del sud ovest di Londra

Nel secondo film della saga, Bridget Jones: The Edge of Reason, Richmond diventa lo scenario di un momento importante: Bridget si intrufola nella casa di Mark Darcy, al numero 9 di King’s Road, finendo per cadere dalla veranda. Questo quartiere, situato nel sud-ovest di Londra, è noto per la sua atmosfera tranquilla e chic, distante dal caos del centro città. Con i suoi vicoli pittoreschi, i negozi indipendenti, i caffè accoglienti e i ristoranti raffinati, Richmond offre un rifugio sereno, perfetto per una passeggiata nel centro città.

Il quartiere di Richmond a Londra

La sua posizione sulle rive del Tamigi, unita a una fitta vegetazione e parchi, rende Richmond una delle zone più affascinanti di Londra. Tra le sue gemme naturali spicca Richmond Park, uno dei parchi reali più estesi e amati, che regala a residenti e visitatori spazi verdi dove passeggiare, fare sport o semplicemente godersi la bellezza della natura.

Il Richmond Park a Londra

Un’altra location iconica di Richmond appare nel quarto capitolo della saga, Bridget Jones’s Baby, durante una festa in giardino a Petersham House. Questa residenza privata, famosa per i suoi giardini curatissimi, è la sede di Petersham Nurseries, il cui orto fornisce ingredienti freschi per il ristorante. I giardini, che ospitano anche un campo da tennis e una piscina, sono un perfetto esempio di eleganza rurale. L’ingresso ai giardini è riservato a eventi speciali, come l'open day del National Garden Scheme.

Dove mangiare a Londra per rivivere Bridget Jones

Nel cuore di Londra, le vicende romantiche e professionali di Bridget Jones si intrecciano con alcuni dei ristoranti più iconici della capitale. Tra incontri casuali, cene imbarazzanti e momenti di riflessione, i luoghi gastronomici non sono solo semplici sfondi, ma contribuiscono a definire il tono e l'atmosfera del film. Dai ristoranti con viste spettacolari sul Tamigi a quelli che raccontano storie di cucina esotica e tradizionale, ogni location culinaria gioca un ruolo cruciale nel dipingere il paesaggio emotivo della protagonista.

Tate Modern Restaurant

Nel primo film di Bridget Jones, diverse location gastronomiche si intrecciano con le vicende della protagonista. Una di queste è il ristorante situato all'ultimo piano della Tate Modern, nel quartiere di Bankside. Questo ristorante offre non solo una cucina raffinata ma anche una vista spettacolare sul Tamigi, sulla Cattedrale di St. Paul e sugli iconici tetti di Londra. Dopo aver commesso un errore davanti al suo capo, Daniel Cleaver, Bridget si unisce ai suoi amici Shazza, Jude e Tom per un incontro informale, tra chiacchiere, cibo e bevande, proprio in questo ambiente unico.

Il Tate Modern Restaurant a Londra

Il ristorante della Tate Modern intraprende una nuova fase sotto la guida dello chef Chris Gillard e del manager James Pritchard. Con oltre 15 anni di esperienza al celebre St John, Chris porta la sua passione per i prodotti stagionali e la cucina britannica contemporanea al ristorante della Tate. Il nuovo menu offrirà piatti vegetariani audaci e reinterpretazioni creative di classici britannici, riflettendo perfettamente l'atmosfera del museo. James, con una carriera in ristoranti premiati come Grain Store, St John e Silo, garantirà un'esperienza impeccabile e un servizio eccellente, con particolare attenzione ai vini.

Tate Modern Restaurant Bankside, SE1 9TG Londra Tel +44 20 7401 5103 Lunedì-Domenica 12-17

Sticky Mango Tower Bridge

Un altro ristorante che appare nel film è la Cantina Del Ponte a Shad Thames, sulle rive del Tamigi. In una delle scene, Daniel porta Bridget a cena dopo un suo errore sul lavoro. Sebbene Cantina Del Ponte sia stato chiuso e sostituito da Sticky Mango Tower Bridge, un ristorante che offre piatti asiatici moderni, l'atmosfera romantica del luogo e la vista sul fiume rimangono intatte.

Lo Stincky Mango Toer Bridge a Londra

Sticky Mango è noto per piatti come il curry malese e il suo dessert, lo “sticky mango”, creando un’atmosfera intima e accogliente, perfetta per un'esperienza culinaria raffinata. Peter lloyd offre agli ospiti un'esperienza culinaria indimenticabile. Con un arredamento asiatico vibrante e fiori che pendono dal soffitto, Sticky Mango è la massima indulgenza da sogno a londra.

Sticky Mango Tower Bridge 36c Shad Thames Londra Tel +44 20 7928 4554 Lunedì 17-22:30; Martedì-Giovedì 12-14:30 17-22:30; Venerdì 12-14:30 17:23; Sabato e Domenica 12-22

Dove dormire a Londra per rivivere Bridget Jones

Ecco una selezione di hotel londinesi che permettono un'immersione nel mondo di Bridget Jones.

Savoy

Da oltre 135 anni, il Savoy è sinonimo di eleganza senza tempo e servizio di classe mondiale, fissando lo standard per l’ospitalità glamour a Londra. Immerso nel cuore della città, con il West End a pochi passi e panorami mozzafiato sul Tamigi, il Savoy continua ad attrarre chi apprezza l’autenticità e la creatività.

The Savoy Hotel a Londra

È da sempre un rifugio per innovatori e visionari, offrendo un’esperienza unica in cui ogni momento ordinario si trasforma in qualcosa di straordinario.

The Savoy Hotel The Strand Londra Tel + 44 20 7836 4343

Shangri La The Shard

Shangri La The Shard di Londra. Situato a partire dal 34° piano, questo hotel di lusso a cinque stelle, secondo la guida Forbes Travel Guide, si estende su 18 piani dello Shard, il grattacielo più alto dell’Europa occidentale. Con una vista panoramica sul Tamigi, potrai ammirare il celebre skyline della città, con luoghi iconici come Borough Market, la Tate Modern e la Cattedrale di St. Paul a pochi passi.

The Shangri La Hotel a Londra

Le sale da pranzo private e le sale riunioni al 34° piano offrono una vista mozzafiato sui monumenti più celebri di Londra. L'hotel dispone di 202 camere e suite, tutte con una vista spettacolare sulla capitale britannica, 4 ristoranti di alta classe e la piscina a sfioro più alta di Londra, per un’esperienza davvero unica.