Oasis, “sapori antichi” e autentici: un viaggio (stellato) tra i piatti dell'Irpinia

Dal 1988 Oasis - Sapori Antichi offre una cucina ispirata ai sapori del territorio. Fondato dalla famiglia Fischetti, il locale propone piatti che riflettono la tradizione gastronomica locale, con un’attenzione particolare alla selezione di ingredienti freschi e biologici. Il menu è caratterizzato da piatti che si evolvono nel tempo, rispettando però l’equilibrio dei sapori tipici dell’Irpinia.

Oasis - Sapori Antichi è stato fondato nel 1988 dalla famiglia Fischetti

Oasis, una storia di famiglia

Il ristorante della famiglia Fischetti, una stella Michelin, propone una cucina legata ai sapori del territorio. La carta dei vini include una selezione di etichette della vendemmia di quell'anno, mentre tra i piatti sempre presenti nel menu c'è il raviolo di ricotta con salsa di noci e aglio bruciato, una ricetta della fondatrice. La cucina è gestita da Michelina Fischetti e dalla nipote Serena Falco, con particolare attenzione alla selezione di ingredienti, prevalentemente biologici e locali. Le ricette vengono aggiornate nel tempo per adattarsi alle nuove esigenze alimentari, mantenendo un legame con la tradizione. Il servizio in sala è curato dai fratelli Fischetti, con attenzione all’accoglienza e alla cura degli ospiti.

Michelina Fischetti e Serena Falco di Oasis - Sapori Antichi

Oasis, come si mangia

I piatti di Oasis si basano sulla tradizione familiare e sulle informazioni raccolte nel territorio. Le ricette vengono adattate ai tempi mantenendo sapori definiti, che permettono di apprezzare ogni ingrediente. La cucina tradizionale viene reinterpretata secondo i nuovi principi nutrizionali senza alterarne l’equilibrio. L’obiettivo è trovare un punto d’incontro tra la cucina storica dell’Irpinia e un approccio contemporaneo, valorizzando ingredienti semplici e genuini con soluzioni adatte a diverse esigenze. Accanto alle proposte alla carta ci sono tre menu degustazione.

Oasis - Sapori Antichi: Uovo di gallina ruspante all'occhio di bue con patate, limone e tartufo 1/6 Oasis - Sapori Antichi: zuppa di castagne del prete di Montella, fagioli bianchi di Volturara, funghi di stagione e gruè di cacao 2/6 Oasis - Sapori Antichi: Ciambotta Irpina 3/6 Oasis - Sapori Antichi: 1988, il primo piatto del locale 4/6 Oasis - Sapori Antichi: Baccalà alla pertecaregna 5/6 Oasis - Sapori Antichi: Ravioli di ananas, ripieni di crema chantilly allo zafferrano arricchiti con un tocco di liquirizia Amarelli 6/6

Il menu "Territorio" propone un percorso gastronomico che inizia con un benvenuto, seguito da un antipasto, una zuppa di stagione, un primo piatto e un secondo. La degustazione prosegue con un pre-dessert, un dessert e si conclude con una selezione di piccola pasticceria. Il costo è di 90 euro. Il menu "All’Antica" si ispira alla tradizione culinaria e comprende un benvenuto, una zuppa tipica, un primo piatto e un secondo, per concludere con un dessert e piccola pasticceria. Il prezzo è di 80 euro. Il menu "Soli Primi" è pensato per chi preferisce una selezione di primi piatti. Si apre con un benvenuto, seguito da una scelta di zuppe tipiche e primi piatti, per poi concludere con un dessert e piccola pasticceria. Il costo è di 70 euro. Tutti i menu hanno la possibilità di abbinamento vini o analcolico. Infine, il menu "Colazione di Lavoro" propone una soluzione più essenziale con un benvenuto, un primo piatto e un secondo, terminando con una selezione di piccola pasticceria. Il prezzo è di 35 euro.

Oasis, come si beve

Da Oasis, una cura particolare è riservata alla selezione della carta dei vini, che viene costantemente aggiornata dal team di sommelier. La cantina offre una vasta scelta di circa mille referenze vinicole, con una predominanza di etichette locali, provenienti principalmente dall'Irpinia, un territorio rinomato per la qualità dei suoi vini, ma anche dalla Toscana e dal Piemonte, regioni con una lunga tradizione vitivinicola.

La cantina di Oasis - Sapori Antichi offre una vasta scelta di circa mille referenze

Oltre a queste, la carta dei vini include anche una selezione di vini provenienti da altre zone italiane ed estere, offrendo così una varietà di opzioni per soddisfare diverse preferenze e accompagnare al meglio i piatti proposti.